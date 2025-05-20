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Лимаренко Валерий


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА 1
03.09.2024 Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21» 2
19.07.2024 Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
16.06.2023 Холдинг «Т1» примет участие в развитии беспилотных авиационных систем в российских регионах 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности 1
02.06.2017 IBM расширяет сотрудничество с российскими компаниями в сфере управления цифровой трансформацией 1
16.06.2016 IBM и ASE будут сотрудничать в области информатизации управления эксплуатацией АЭС 1
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA 1
16.12.2014 «Телекор-Энергетика» создала внутриобъектную связь на Южноуральской ГРЭС-2 1
10.02.2011 Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Лимаренко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 2
IBM - International Business Machines Corp 9470 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Ростелеком 9906 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 55 1
Dassault Systemes 221 1
ESG - Enterprise Strategy Group 244 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 44 1
Bentley Systems 57 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Неолант - Neolant 42 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
Информтехника ГК 34 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 303 1
Беспилотные авиационные системы 56 1
ГЛОНАСС АО 205 1
ИТ-парк Сахалин 2 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
Telegram Group 2201 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Газпром нефть 638 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Bentley Motors 72 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Газпром ПАО 1365 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 81 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 8 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 5
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 67 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 42 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
ГосИнформСистемы 133 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3039 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 435 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4690 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1756 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11375 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 810 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5307 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4146 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2250 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7048 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3282 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3681 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10921 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1147 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 2
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
IBM Maximo for Nuclear Power 5 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph PP&M - Intergraph Process, Power & Marine 10 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Cognitive Rail Pilot 2 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
Минцифры РФ - Госключ 159 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 1
Информтехника ГК - МиниКом 14 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2797 1
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 11 1
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 773 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 7 1
Путин Владимир 3239 2
Попов Анатолий 130 1
Ускова Ольга 167 1
Гонтарев Павел 97 1
Парменова Наталия 63 1
Котюков Михаил 9 1
Зимин Игорь 17 1
Ковальчук Борис 8 1
Яковлев Вадим 6 1
Корнильев Кирилл 64 1
Мишустин Михаил 694 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Травников Андрей 13 1
Томенко Виктор 11 1
Николаев Айсен 38 1
Цивилев Сергей 5 1
Кобзев Игорь 9 1
Калганов Игорь 51 1
Дитрих Евгений 14 1
Райкевич Алексей 91 1
Muttoni Antonio - Муттони Антонио 1 1
Греф Герман 429 1
Третьяков Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2745 3
Европа Восточная 3109 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 336 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 778 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3201 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2562 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 536 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 910 1
Франция - Французская Республика 7896 1
Россия - СФО - Кемеровская область 942 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 977 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1333 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1221 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1582 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Япония 13367 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 96 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 91 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 109 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3200 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 5
Энергетика - Energy - Energetically 5221 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5749 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5957 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 2
Цифровой регион - Федеральный проект 104 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3090 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1945 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1744 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 20 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 401 1
Кодекс этики использования данных 43 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 34 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 1
Ботаника - Растения - Plantae 1070 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3510 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 79 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1123 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 193 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 53 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 176 1
Английский язык 6737 1
Паспорт - Паспортные данные 2593 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 308 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
IBM Research 108 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
СахГУ - Сахалинский государственный университет 10 2
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 53 1
Школа цифровых технологий 11 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
Крылья Сахалина - фестиваль 3 1
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