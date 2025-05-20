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Лимаренко Валерий
УПОМИНАНИЯ
Лимаренко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3239 2
|Попов Анатолий 130 1
|Ускова Ольга 167 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Парменова Наталия 63 1
|Котюков Михаил 9 1
|Зимин Игорь 17 1
|Ковальчук Борис 8 1
|Яковлев Вадим 6 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Мишустин Михаил 694 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Травников Андрей 13 1
|Томенко Виктор 11 1
|Николаев Айсен 38 1
|Цивилев Сергей 5 1
|Кобзев Игорь 9 1
|Калганов Игорь 51 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Райкевич Алексей 91 1
|Muttoni Antonio - Муттони Антонио 1 1
|Греф Герман 429 1
|Третьяков Дмитрий 4 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 1
|IBM Research 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
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