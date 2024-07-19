Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сахалинская область расширит географию полетов беспилотных воздушных судов при подтверждении соблюдения заявленных маршрутов от платформы авиационного мониторинга на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое решение – первая практика смягчения ограничений для авиабеспилотников среди более чем 70 регионов, где действуют полные или частичные запреты на полеты. Соглашение о реализации пилотного проекта и развитии российских навигационно-связных технологий подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Отработанное решение в Сахалинской области будет масштабироваться на все регионы России. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Открытие неба для гражданской беспилотной авиации ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы массового внедрения авиабеспилотников в ряде отраслей российской экономики: от сельского хозяйства до грузовой логистики. Использование технологий гибридной связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает технологический и навигационный суверенитет России.

-«В Сахалинской области активно развивается беспилотная авиация. Заказчиком на ее услуги, в том числе, выступают региональные органы власти. Сегодня дроны применяются во многих сферах - с их помощью обнаруживают и оперативно ликвидируют пожары и несанкционированные свалки, их внедряют в медицину, образование и рыбную отрасль. Сейчас перед государством стоит ключевая задача – найти баланс между безопасностью и возможностью дальнейшего развития отрасли БПЛА, создание условий для их внедрения бизнесом, промышленными предприятиями. Уверен, итоги нашей работы послужат новым толчком для развития отрасли во всей стране. В будущем все наши наработки будут применены и в других регионах России», — сказал губернатор Валерий Лимаренко.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС», Сахалинская область станет примером для других регионов в части внедрения инновационных российских технологий.

«Действующие запреты – один из главных барьеров развития беспилотной авиации. Ранее мы на практике продемонстрировали возможность использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для сохранения работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба. Наша платформа обеспечивает мониторинг более 300 тысяч единиц общественного транспорта, перевозки опасных грузов по всей территории страны. Такой механизм готов к масштабированию на беспилотную авиацию. В рамках «Архипелага» авиабеспилотники оснащены нашими трекерами для возможности выполнения полетов вне зоны прямой видимости. Более того, решение будет доступно для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе «Гостех» и будет бесплатным для субъектов РФ», — сказал Алексей Райкевич.

АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и лидерами отрасли беспилотной авиации разрабатывают концепцию «Цифрового неба России», включающую правовое регулирование и организацию гибридной сети связи на инфраструктуре госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Инициатива по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина готовится к включению в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».