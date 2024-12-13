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ПИШ Передовые инженерные школы Федеральный проект Подготовка инженерных кадров


«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. С передовыми инженерными школами работают свыше 190 индустриальных партнеров, среди которых Микрон, «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг», «Газпром нефть». До конца 2024 года их количество должно превысить 250. В 2024 году из федерального бюджета вузам-участникам проекта будет выделено более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд рублей получат новые передовые инженерные школы.


13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
10.12.2024 ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ 2
09.12.2024 Сахалинские ученые разработали прототип веб-приложения для моделирования процесса заводнения скважин 1
24.10.2024 Сеченовский университет совместно с партнерами разработал проект национального стандарта цифрового двойника в здравоохранении 2
02.10.2024 Ученые ПИШ Пермского Политеха запатентовали прототип роботизированного комплекса для комбинированной электрофизической обработки ответственных изделий 1
20.09.2024 Ученые Пермского Политеха разработали программу для прогнозирования характеристик сплавов 1
03.09.2024 Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21» 1
22.08.2024 «Технопарк Санкт-Петербурга» и Передовая инженерная школа СПбПУ будут совместно разрабатывать беспилотники 2
06.08.2024 «Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу 1
15.07.2024 Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета 1
12.07.2024 На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане 1
11.06.2024 Цифровое материаловедение и аддитивные технологии: новые программы Передовой инженерной школы МИСИС 2
05.06.2024 Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур 1
27.05.2024 При создании двигателей для SuperJet часть натурных испытаний заменят математическим моделированием 1
23.05.2024 ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance 1
22.05.2024 «Росатом» представил прототип Национальной вычислительной CAD/CАЕ платформы 1
12.04.2024 В Передовой инженерной школе Сеченовского Университета обучают роботов новым функциям для системы здравоохранения 1
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов 2
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
14.02.2024 Тысяча рабочих мест МАИ мигрировала на ПО экосистемы «Группы Астра» 1
14.02.2024 В России появился инновационный экспериментальный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью на атомных объектах 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
21.12.2023 «Микрон» — промышленный партнер КНИТУ-КАИ в проекте «Передовые инженерные школы» 3
14.12.2023 Sitronics Group выступит индустриальным партнером инженерной школы на базе ВГУ 1
14.12.2023 В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии» 1
02.11.2023 В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях 1
21.09.2023 «Ростелеком» и университет Иннополис объединят усилия для разработки «Яги» 2
21.09.2023 «Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения 2
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 1
26.07.2023 Softline Digital оснастила VR-класс в КНИТУ 1
16.06.2023 СПбПУ и «1С» будут готовить кадры для цифровой трансформации предприятий 1
13.06.2023 Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности 1
23.05.2023 Университет Иннополис использует продукты Security Vision в «Иннокиберполигоне» 1
23.05.2023 Университет Иннополис и «Айдеко» подписали соглашение об академическом сотрудничестве 1
18.05.2023 Университет Иннополис применит разработки «Лаборатории Касперского» для обучения специалистов по информационной безопасности 1
16.02.2023 «Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств 1
21.12.2022 В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех» 2
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики 1
09.08.2022 ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре 1
09.06.2022 В Московском Политехе для обучения ИТ-специалистов выделят порядка 900 мест 1

Публикаций - 44, упоминаний - 54

ПИШ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
8213 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Ростелеком 9701 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Беспилотные авиационные системы 48 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Цифра ГК 2426 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Atlassian 118 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Ideco - Айдеко 71 1
Болид НВП - Bolid 90 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Crypto AG 34 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Газпром нефть 618 2
Акрон ГК - Acron 49 2
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
Верный - торговая сеть 291 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Акрон ГК - Дорогобуж 13 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
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Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Atlassian - Confluence 113 1
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Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
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Т1 Watchman Security 21 1
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Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
NSO Group - Pegasus 91 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 1
МГТУ Формула Студент - Bauman Racing Team 3 1
Профессионалитет - Федеральный проект 10 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Microsoft Windows 15657 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Семенихин Кирилл 18 4
Мишустин Михаил 676 4
Чернышенко Дмитрий 565 3
Путин Владимир 3171 2
Чеботарев Сергей 4 2
Стрижак Павел 2 2
Нуралиев Борис 289 1
Рахметов Руслан 56 1
Кичко Дмитрий 64 1
Сахненко Сергей 88 1
Дрейгер Павел 40 1
Федулов Владислав 79 1
Фролов Павел 84 1
Меньшов Кирилл 118 1
Кулашова Анна 44 1
Рожков Александр 17 1
Климов Александр 15 1
Боровков Алексей 14 1
Кутузов Максим 21 1
Мазур Владимир 9 1
Костин Дмитрий 8 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Мацыгин Юрий 42 1
Зуев Евгений 4 1
Фомичев Сергей 6 1
Иванцов Илья 11 1
Бариев Искандер 10 1
Рулевский Виктор 6 1
Волков Роман 18 1
Романов Александр 13 1
Иванов Иван 17 1
Кузора Игорь 1 1
Халитов Дарий 22 1
Овчинский Владислав 228 1
Беркман Юрий 4 1
Старожук Евгений 2 1
Шарипзянова Гюзель 2 1
Калинин Антон 3 1
Чапчаев Андрей 55 1
Палей Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Европа 21768 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 10
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 9
Образование в России 2191 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Энергетика - Energy - Energetically 5085 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 31 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 2
РАН - Российская академия наук 1871 2
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 5 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 6 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 8 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
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