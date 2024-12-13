ПИШ Передовые инженерные школы Федеральный проект Подготовка инженерных кадров
«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. С передовыми инженерными школами работают свыше 190 индустриальных партнеров, среди которых Микрон, «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг», «Газпром нефть». До конца 2024 года их количество должно превысить 250. В 2024 году из федерального бюджета вузам-участникам проекта будет выделено более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд рублей получат новые передовые инженерные школы.
ПИШ и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенихин Кирилл 18 4
|Мишустин Михаил 676 4
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Путин Владимир 3171 2
|Чеботарев Сергей 4 2
|Стрижак Павел 2 2
|Нуралиев Борис 289 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Федулов Владислав 79 1
|Фролов Павел 84 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Кулашова Анна 44 1
|Рожков Александр 17 1
|Климов Александр 15 1
|Боровков Алексей 14 1
|Кутузов Максим 21 1
|Мазур Владимир 9 1
|Костин Дмитрий 8 1
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Зуев Евгений 4 1
|Фомичев Сергей 6 1
|Иванцов Илья 11 1
|Бариев Искандер 10 1
|Рулевский Виктор 6 1
|Волков Роман 18 1
|Романов Александр 13 1
|Иванов Иван 17 1
|Кузора Игорь 1 1
|Халитов Дарий 22 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Беркман Юрий 4 1
|Старожук Евгений 2 1
|Шарипзянова Гюзель 2 1
|Калинин Антон 3 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Палей Руслан 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
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