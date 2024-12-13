«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. С передовыми инженерными школами работают свыше 190 индустриальных партнеров, среди которых Микрон, «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг», «Газпром нефть». До конца 2024 года их количество должно превысить 250. В 2024 году из федерального бюджета вузам-участникам проекта будет выделено более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд рублей получат новые передовые инженерные школы.