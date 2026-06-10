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Славинская Ольга

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «Софтлайн Решения» открыла первый киберполигон Ampire в учреждении среднего профессионального образования 1
10.12.2024 ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ 1
07.05.2024 ГК Softline организовала работу Центра киберучений в НИУ «МЭИ» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Славинская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 60 2
Softline - Софтлайн 3604 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 130 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 167 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Softline - Develonica - Девелоника 163 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 336 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 89 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 412 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 160 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 223 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34029 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1221 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1665 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4927 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2209 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3117 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 28 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 107 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 72 1
Невский Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 708 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 95 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 293 1
Национальный проект - Наука и университеты 48 1
Образование в России 2726 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6619 1
Киберучения 132 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2088 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 339 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 188 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 38 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
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