ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, совместно с компанией «Перспективный мониторинг» помогла открыть центр киберучений в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого (НовГУ). Это уже шестая киберлаборатория, организованная командой Softline на базе программно-аппаратного комплекса Ampire. В новом центре будут обучаться студенты Передовой инженерной школы «Распределенные системы управления технологическими процессами», открытой на базе НовГУ. Центр имеет региональное значение и предназначен для профессионального обучения на практике методам обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Открытие центра состоялось в ноябре 2024 г.

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — один из ведущих вузов СЗФО, основанный в 1993 г. НовГУ впервые в России объединил на добровольной основе несколько вузов, техникумов и научно-производственных структур, сохранив и приумножив их научный, образовательный и социально-культурный потенциал. Структура НовГУ представляет собой 7 институтов, в которые входят 3 отделения среднего профессионального образования, 3 колледжа, 60 кафедр.

Передовая инженерная школа «Распределенные системы управления технологическими процессами» была открыта на базе НовГУ в 2022 г. для подготовки инженеров новой формации. Основной целью школы является обеспечение суверенитета России в инфраструктуре систем автоматизации, управления, а также измерения и оценки параметров процессов крупных технологических производств. Для этого НовГУ занимается развитием собственных рабочих групп-лабораторий, в которых специалисты выполняют разработки и исследования. Также вуз вовлекает обучающихся в решение конкретных задач вне рамок образовательного процесса в проектах по выстроенной индивидуальной образовательной траектории.

В 2020-2021 гг. в НовГУ в рамках технического развития образовательных учреждений создано 8 научно-исследовательских лабораторий, ведущих исследования по самым прорывным современным технологиям. Чтобы создать на базе Передовой инженерной школы НовГУ специальное образовательное пространство для проведения киберучений, вуз обратился к ГК Softline

Специалисты группы компаний, оценив задачи кафедры «Информатика и вычислительная техника», предложили построение лаборатории киберучений на базе решения Ampire как наиболее зрелом и имеющем высокую оценку со стороны российских вузов, так и со стороны Правительства РФ. Решение используется для обучения, подготовки и тренировки специалистов по информационной безопасности. Программно-аппаратный комплекс позволяет симулировать процесс хакерской атаки на инфраструктуру предприятия, чтобы в условиях, максимально приближенным к реальным, студенты могли обучаться методам защиты и устранения последствий атаки. Кроме того, команды Softline и компании «Перспективный мониторинг» помогли оформить помещение лаборатории центра, где будут проводиться занятия для студентов.

«Данный проект имеет региональное значение и реализован в соответствии со стратегией ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей, а также в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На базе программно-аппаратного комплекса Ampire от российского вендора «Перспективный мониторинг» мы запустили уже несколько центров киберучений в разных регионах. По итогам данного проекта университет получил лабораторию для отработки полученных теоретических знаний студентами вуза, обучающимися по направлению «Информационная безопасность». Кроме того, в этой лаборатории смогут тренировать навыки по реагированию на киберинциденты и их расследованию ИТ- и ИБ-специалисты исполнительных органов власти, а также предприятий Новгородской области», — сказала Ольга Славинская, руководитель направления развития проектов по построению центров киберучений ГК Softline.

«Открытие центра киберучений в нашем университете является важным событием для всего региона. Благодарим экспертов ГК Softline и компании «Перспективный мониторинг» за помощь в этом важном проекте. Программно-аппаратный комплекс Ampire является on-premise-решением, что позволяет использовать его в собственной сетевой инфраструктуре и полностью отвечает нашим требованиям. В нашем новом центре практическое обучение по информационной безопасности будет доступно как студентам, так и представителям компаний. Это позволит нам развивать цифровые компетенции и подготавливать квалифицированные кадры для предприятий цифровой экономики, способных отвечать на вызовы нового технологического уклада и обеспечивать технологический суверенитет РФ», — отметил директор ПИШ НовГУ Сергей Чеботарёв.