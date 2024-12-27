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Яковенко Олег



27.12.2024 Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³ 1
27.11.2024 Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³ 1
29.08.2024 Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны 1
27.06.2024 Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ 1
26.06.2024 Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³ 1
10.06.2024 Студенты СПб ГУАП получат доступ к академической версии российской платформы для транспортного моделирования RITM³ 1
24.05.2024 Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra 1
07.05.2024 Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra 1
31.01.2024 Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra 1
26.12.2023 SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³ 1
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Яковенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 10
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 32 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 9
PTV Visum 27 1
Целищев Дмитрий 1 1
Гашкова Людмила 1 1
Пенцев Евгений 1 1
Кадасев Дмитрий 1 1
Минниханов Рифкат 11 1
Баранов Александр 14 1
Бурлуцкий Андрей 5 1
Евтин Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Транспорт - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 20 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Образование в России 2191 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 7 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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