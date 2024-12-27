Яковенко Олег
Яковенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 10
|ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
|ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 1
|Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 9
|PTV Visum 27 1
|Целищев Дмитрий 1 1
|Гашкова Людмила 1 1
|Пенцев Евгений 1 1
|Кадасев Дмитрий 1 1
|Минниханов Рифкат 11 1
|Баранов Александр 14 1
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Евтин Павел 1 1
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