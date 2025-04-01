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Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³

Simetra поставила отечественную академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ в Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ). Платформа будет использоваться для отработки практических навыков транспортного моделирования, а также в научно-исследовательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Сибирский автомобильно-дорожный университет — вуз, где ведется подготовка инженерных кадров для дорожно-транспортной отрасли. За годы работы вуз сформировал учебно-научную лабораторную базу с опорой на технологические решения.

RITM³ предназначена для анализа, планирования и управления транспортными системами (включая интеллектуальные и логистические) на уровне региона, города или промышленного объекта. Решение уже используют для управления транспортной инфраструктурой в более чем 10 городах России.

В рамках соглашения с Simetra СибАДИ получит академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³, которая включает в себя базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник».

«Синергия с разработчиками отечественного отраслевого программного обеспечения – это та основа, на которой сегодня строится подготовка инженерных кадров. Студенты должны уметь работать на российских платформах, чтобы на выходе из университета уже быть готовыми к работе над реальными проектами. Мы с позитивом смотрим на наше сотрудничество с Simetra, где практики создают понятные и удобные инструменты для работы в условиях российских городов и агломераций», — сказал Станислав Капралов, доцент кафедры «Организация перевозок и безопасность движения» Института автомобильного транспорта, нефтегазовой и строительной техники СибАДИ.

«Сеть сотрудничества Simetra с центрами подготовки инженерных кадров для транспортной отрасли постоянно увеличивается. Наша задача – научить будущих экспертов работать с российским ПО, а также получить больше обратной связи от пользователей: в рамках соглашения мы будем обмениваться опытом со студентами и специалистами СибАДИ, что послужит развитию сферы дорожно-транспортного планирования», – отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

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