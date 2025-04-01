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СибАДИ ВО ФГБОУ Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет
Университет СибАДИ - отраслевой вуз региона, платформа опережающей профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров с мультидисциплинарными компетенциями. Несколько центров компетенций по основным направления научно-изыскательских работ СибАДИ обеспечивают студентам и научному сообществу возможность внести вклад в развитие транспортной, строительной и дорожной отраслей, решать крупные научно-исследовательские задачи и осуществлять опытно-конструкторские разработки. Сотрудничество с индустриальными партнёрами помогает в подготовке востребованных кадров и развитию прикладной науки, которые становятся основой для реализации национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные дороги», «Жильё и городская среда».
СибАДИ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
|Ушаков Дмитрий 5 2
|Осеевский Михаил 318 1
|Носков Константин 237 1
|Эйгес Павел 98 1
|Малинин Юрий 11 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Кириллов Алексей 1 1
|Ермолаев Владимир 7 1
|Старичков Никита 2 1
|Брыкин Дмитрий 5 1
|Калякин Павел 66 1
|Мишустин Михаил 687 1
|Путин Владимир 3213 1
|Овчаренко Сергей 8 1
|Соснин Юрий 9 1
|Ставрати Олег 3 1
|Жигадло Александр 1 1
|Степченков Максим 65 1
|Ставринов Яков 7 1
|Солдатов Андрей 26 1
|Яковенко Олег 14 1
|Туянин Алексей 2 1
|Татаринцев Дмитрий 1 1
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