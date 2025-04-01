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СибАДИ ВО ФГБОУ Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

Университет СибАДИ -  отраслевой вуз региона, платформа опережающей профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров с мультидисциплинарными компетенциями. Несколько центров компетенций по основным направления научно-изыскательских работ СибАДИ обеспечивают студентам и научному сообществу возможность внести вклад в развитие транспортной, строительной и дорожной отраслей, решать крупные научно-исследовательские задачи и осуществлять опытно-конструкторские разработки. Сотрудничество с индустриальными партнёрами помогает в подготовке востребованных кадров и развитию прикладной науки, которые становятся основой для реализации национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные дороги», «Жильё и городская среда».


01.04.2025 Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³ 2
11.11.2024 «Группа Астра» открыла новый офис в Новосибирске 1
30.07.2024 Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин 1
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области 1
28.02.2023 «Мой офис» создал в Омске центр компетенций по отечественному ПО 4
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
26.10.2020 Simetra поможет СибАДИ готовить транспортных инженеров 2
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
17.12.2018 Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
24.01.2013 Softline обеспечила антивирусную защиту Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 2
02.07.2007 ЭОС поставляет ПО вузам России и СНГ: 230 АРМ в июне 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

СибАДИ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 104 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 2
Softline - Софтлайн 2895 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 2
Ростелеком 9824 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
PTV Group 43 1
Blackview 18 1
8354 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4970 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
INOI - ИНОЙ 50 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Космос-2 НПЦ 31 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 319 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3173 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 415 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3384 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 7
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