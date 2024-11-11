«Группа Астра» открыла новый офис в Новосибирске

В центре Сибирского федерального округа, Новосибирске, «Группа Астра» открыла свой офис. Разработчик планирует усилить ИТ-импортозамещение и развитие в регионе экосистемы отечественных программных продуктов с применением собственных технологических наработок.

Новый офис компании находится по адресу: Красный проспект, д.17, деловой центр «Айсберг». В нем уже работают порядка 20 сотрудников. Это разработчики, инженеры, менеджеры по продажам и по работе с партнерами, пресейлы. Привлечение специалистов непосредственно на местах дает возможность вендору чутко реагировать на потребности заказчиков и хорошо понимать специфику Сибирского федерального округа и всех регионов, входящих в него.

«Группа Астра» планомерно наращивает свое присутствие и деятельность по импортозамещению информационных технологий в регионах. Помимо Новосибирска, у компании уже открыты офисы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, в Крыму и во Владивостоке, в Иннополисе (Татарстан). Для работы на местах вендор привлекает лучших профессионалов со всей страны.

«Группа Астра» уделяет большое внимание подготовке высококлассных специалистов в сфере ИКТ. За 6 лет компании удалось выстроить систему обучения кадров по системному ПО на всех уровнях образования: от школ до вузов и центров ДПО. И в СФО эта работа идет довольно активно. У компании в федеральном округе открыты две «Астра-лаборатории» (в Омске в СибАДИ и Новосибирске в НГТУ НЭТИ), специалистов обучают в 7 авторизованных учебных центрах, в том числе 4 из них находятся в Новосибирске. Заключено лицензионное соглашение с 10 колледжами и налажено партнерство с 20 вузами. Кроме того, «Группа Астра» сотрудничает с Университетским консорциумом исследователей больших данных.

«Наша компания активно работает во всех регионах страны. Все больше офисов мы открываем на местах. И это вполне обосновано, так как очень удобно и для наших заказчиков, и для партнеров в федеральных округах, особенно с такой удаленностью, как СФО или ДФО. Такая стратегия позволяет осуществлять техническую поддержку, проводить различные мероприятия с участием профильных технических специалистов со стороны «Группы Астра», деловые встречи, обучающие сессии и многое другое непосредственно на территории, близкой к заказчику. Это также дает возможность обучать и привлекать квалифицированные кадры в самом регионе», – отметил Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».