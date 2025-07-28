Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

НГТУ НЭТИ Новосибирский государственный технический университет Новосибирский электротехнический институт

НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт

СОБЫТИЯ


28.07.2025 Ученые НГТУ НЭТИ разрабатывают источники бесперебойного питания для промышленных объектов

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают систему гарантирова
17.07.2025 Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали программное обеспечен
04.07.2025 UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве

вого развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью реализации программ импортоз
04.07.2025 Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ

отчик экосистемы ИБ-решений UserGate и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ расширяют сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных специалистов по ин
10.03.2025 Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки

ар» стала технологическим партнером Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Компания предоставляет образовательную лицензию на комплексную платформу Solar appScre
17.02.2025 В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали испытательный эмулято
12.02.2025 НГТУ НЭТИ представил первый экземпляр утилиты для российской операционной системы Linux

о ПО и компьютерной криминалистики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ впервые разработала утилиту для Linux-подобных систем, в частности Astra Linux – ключево
11.02.2025 В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ исследовали особенности формирова
29.11.2024 Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

азонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ

28.11.2024 Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

ы для спутниковой навигации Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотн
26.08.2024 В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали устройство для оценки
10.07.2024 В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики 

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ тестируют новое программное обесп
18.06.2024 В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат

производить печатные платы на российских производствах быстрее Университет был создан в 1950 г. как Новосибирский электротехнический институт. В 1992 г. его переименовали в Новосибирский госуда
18.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печат
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО

используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять типичные

03.06.2024 Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают интеллектуальные те
23.05.2024 Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА»

судна самолетного типа «САРМА» представили в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Беспилотник предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки гру
13.05.2024 Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со ск
25.04.2024 В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над созданием отечествен
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открыта первая в Новосибирской области специализированная лаборатория ведущего разработч
26.03.2024 Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над альтернативным спосо
19.03.2024 В НГТУ НЭТИ разработали программу для моделирования поведения проводов линий электропередачи под воздействием эксплуатационных нагрузок

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают программный комплекс для расчета механики стержневых и оболочечных констру
22.02.2024 Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ

рса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом CNews сообщили представители НЭТИ. Разработчики — члены конструкторского
11.12.2023 Цифровой двойник: разработка инженеров НГТУ НЭТИ позволяет удаленно контролировать подачу тепла и электроэнергии в школы и детсады

х, выпускников и индустриальных партнеров Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Экономия затрат на тепловую энергию при внедрении системы составляет до 30%, подсчитали
06.12.2023 Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей

Студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Даниил Коваленко с командой разработчиков создали высокопроизводительный 3D-принтер с си
06.07.2023 На сайте НГТУ НЭТИ запустили чат-бот для глухих и слабослышащих, владеющих русским жестовым языком

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали и внедрили анимирован
29.06.2023 Аспирант НГТУ НЭТИ создает ИИ, который сможет выявлять депрессию и выгорание

ьтета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Андрей Телепнев создает алгоритм для искусственного интеллекта, чтобы считывать эмоции –
17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ

торов выражаю благодарность компании “Инфосистемы джет” за проведенные киберучения на площадке НГТУ НЭТИ. Подобный формат мероприятий, в первую очередь, способствует формированию площадки взаим
12.05.2022 НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ получит 1481 бюджетное место для обучения по программам высшего образования по ИТ-направ
14.02.2022 Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали направленную Wi-Fi-антенну. Она дает стабильный интернет-сигнал в местах массово

Публикаций - 58, упоминаний - 127

НГТУ НЭТИ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 395 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1148 3
Xerox - The Haloid Company 1154 2
Открытые технологии 716 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 2
Intel Corporation 12545 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
Ростех - Автоматика Концерн 1745 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 2
Радио и Микроэлектроника 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Юнисофт плюс НПК 2 1
Кубъект Лаб 1 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 1
Электросвязь 268 1
Softline - Софтлайн 3269 1
Samsung Electronics 10628 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Arduino Software 69 1
КАМИ 29 1
НЭТА 36 1
Check Point Software Technologies 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 1
Fortinet 405 1
Palo Alto Networks 167 1
Прометей - Prometey 52 1
ICL ГК 447 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 276 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
Burger Heroes - Бургер Хироус - сеть бургер-баров 1 1
Почта России ПАО 2249 1
Яндекс.Лавка 279 1
Starbucks 91 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Наукоград - технопарк 150 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 3
РНФ - Российский научный фонд 144 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 378 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
Linux Foundation 189 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 627 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2719 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4111 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 696 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 892 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1846 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1474 2
Linux OS 10917 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 53 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 2
UserGate SUMMA 40 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 2
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 15 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 297 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 2
FreePik 1443 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 191 1
3DPrinterOS 1 1
MakerCloud 1 1
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 16 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 1
JavaScript - JS - язык программирования 1332 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 170 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Samsung Учимзнаем 4 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
Fortinet FortiAnalyzer 24 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 62 1
Батаев Анатолий 6 5
Цукарь Сергей 34 3
Васильев Вадим 9 3
Бизяев Алексей 2 2
Луговой Степан 2 2
Гроут Артем 2 2
Дядюнов Андрей 2 2
Зайцева Маргарита 16 2
Подкопаев Артемий 2 2
Никрошкин Иван 2 2
Иванов Андрей 60 2
Гнездилов Андрей 17 2
Соколов Вадим 5 2
Чернов Иван 36 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 2
Гнездилова Андрей 2 1
Папулин Сергей 1 1
Дмитриева Марина 4 1
Гутара Константин 3 1
Гоголев Алексей 8 1
Ермолаева Юлия 1 1
Титов Владислав 1 1
Шальнев Евгений 4 1
Чавкин Евгений 1 1
Томилов Иван 1 1
Спирькова Анастасия 6 1
Мануйлова Ирина 6 1
Безруков Иван 1 1
Аврунёв Олег 1 1
Зубарев Кирилл 1 1
Палийчук Константин 1 1
Дубков Илья 2 1
Мытник Антон 1 1
Рева Иван 2 1
Трубочев Алексей 34 1
Волынкин Егор 1 1
Синкевич Александр 1 1
Дворцевой Александр 1 1
Кочев Виталий 1 1
Бадинов Денис 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 56
Россия - РФ - Российская федерация 157045 29
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 3
Европа 24644 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1210 2
Казахстан - Республика 5798 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 1
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1422 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 1
Индия - Bharat 5702 1
Индонезия - Республика 1009 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Таиланд - Королевство 868 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 35 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Камбоджа - Королевство 154 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3185 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Малайзия 898 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 7
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 7
Образование в России 2562 5
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Национальный проект - Наука и университеты 47 3
ЦКП - Центр коллективного пользования 49 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Экзамены 483 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 428 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 3
Россия К - телеканал 28 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 4
РАН - Российская академия наук 2014 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 17 2
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 15 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 1
Metro AG - Stanfood Academy 1 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
Universal University - Moscow Food Academy 1 1
РАН СО ИГМ - Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева 2 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 421 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 438 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
Samsung IT Школа 11 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 208 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще