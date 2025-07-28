НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт

Ученые НГТУ НЭТИ разрабатывают источники бесперебойного питания для промышленных объектов В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают систему гарантирова

Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали программное обеспечен

UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве вого развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью реализации программ импортоз

Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки ар» стала технологическим партнером Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Компания предоставляет образовательную лицензию на комплексную платформу Solar appScre

В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали испытательный эмулято

НГТУ НЭТИ представил первый экземпляр утилиты для российской операционной системы Linux о ПО и компьютерной криминалистики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ впервые разработала утилиту для Linux-подобных систем, в частности Astra Linux – ключево

В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ исследовали особенности формирова

Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС азонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ

В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали устройство для оценки

В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ тестируют новое программное обесп

В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат производить печатные платы на российских производствах быстрее Университет был создан в 1950 г. как Новосибирский электротехнический институт. В 1992 г. его переименовали в Новосибирский госуда

Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печат

Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять типичные

Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают интеллектуальные те

Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА» судна самолетного типа «САРМА» представили в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Беспилотник предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки гру

Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со ск

В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над созданием отечествен

Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открыта первая в Новосибирской области специализированная лаборатория ведущего разработч

Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над альтернативным спосо

В НГТУ НЭТИ разработали программу для моделирования поведения проводов линий электропередачи под воздействием эксплуатационных нагрузок Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают программный комплекс для расчета механики стержневых и оболочечных констру

Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ рса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом CNews сообщили представители НЭТИ. Разработчики — члены конструкторского

Цифровой двойник: разработка инженеров НГТУ НЭТИ позволяет удаленно контролировать подачу тепла и электроэнергии в школы и детсады х, выпускников и индустриальных партнеров Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Экономия затрат на тепловую энергию при внедрении системы составляет до 30%, подсчитали

Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей Студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Даниил Коваленко с командой разработчиков создали высокопроизводительный 3D-принтер с си

На сайте НГТУ НЭТИ запустили чат-бот для глухих и слабослышащих, владеющих русским жестовым языком В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали и внедрили анимирован

Аспирант НГТУ НЭТИ создает ИИ, который сможет выявлять депрессию и выгорание ьтета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Андрей Телепнев создает алгоритм для искусственного интеллекта, чтобы считывать эмоции –

ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ торов выражаю благодарность компании “Инфосистемы джет” за проведенные киберучения на площадке НГТУ НЭТИ. Подобный формат мероприятий, в первую очередь, способствует формированию площадки взаим

НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов Новосибирский государственный технический университет НЭТИ получит 1481 бюджетное место для обучения по программам высшего образования по ИТ-направ