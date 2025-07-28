Получите все материалы CNews по ключевому слову
НГТУ НЭТИ Новосибирский государственный технический университет Новосибирский электротехнический институт
СОБЫТИЯ
|28.07.2025
|
Ученые НГТУ НЭТИ разрабатывают источники бесперебойного питания для промышленных объектов
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают систему гарантирова
|17.07.2025
|
Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали программное обеспечен
|04.07.2025
|
UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве
вого развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью реализации программ импортоз
|04.07.2025
|
Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ
отчик экосистемы ИБ-решений UserGate и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ расширяют сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных специалистов по ин
|10.03.2025
|
Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки
ар» стала технологическим партнером Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Компания предоставляет образовательную лицензию на комплексную платформу Solar appScre
|17.02.2025
|
В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали испытательный эмулято
|12.02.2025
|
НГТУ НЭТИ представил первый экземпляр утилиты для российской операционной системы Linux
о ПО и компьютерной криминалистики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ впервые разработала утилиту для Linux-подобных систем, в частности Astra Linux – ключево
|11.02.2025
|
В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ исследовали особенности формирова
|29.11.2024
|
Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС
азонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ
|28.11.2024
|
Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%
ы для спутниковой навигации Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС частотн
|26.08.2024
|
В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали устройство для оценки
|10.07.2024
|
В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ тестируют новое программное обесп
|18.06.2024
|
В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат
производить печатные платы на российских производствах быстрее Университет был создан в 1950 г. как Новосибирский электротехнический институт. В 1992 г. его переименовали в Новосибирский госуда
|18.06.2024
|
Студенты НГТУ НЭТИ создали ЧПУ-станок для производства печатных плат
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с ЧПУ оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печат
|04.06.2024
|
Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО
используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять типичные
|03.06.2024
|
Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают интеллектуальные те
|23.05.2024
|
Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА»
судна самолетного типа «САРМА» представили в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Беспилотник предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки гру
|13.05.2024
|
Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со ск
|25.04.2024
|
В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над созданием отечествен
|11.04.2024
|
Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ открыта первая в Новосибирской области специализированная лаборатория ведущего разработч
|26.03.2024
|
Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ работают над альтернативным спосо
|19.03.2024
|
В НГТУ НЭТИ разработали программу для моделирования поведения проводов линий электропередачи под воздействием эксплуатационных нагрузок
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают программный комплекс для расчета механики стержневых и оболочечных констру
|22.02.2024
|
Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ
рса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом CNews сообщили представители НЭТИ. Разработчики — члены конструкторского
|11.12.2023
|
Цифровой двойник: разработка инженеров НГТУ НЭТИ позволяет удаленно контролировать подачу тепла и электроэнергии в школы и детсады
х, выпускников и индустриальных партнеров Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Экономия затрат на тепловую энергию при внедрении системы составляет до 30%, подсчитали
|06.12.2023
|
Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей
Студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Даниил Коваленко с командой разработчиков создали высокопроизводительный 3D-принтер с си
|06.07.2023
|
На сайте НГТУ НЭТИ запустили чат-бот для глухих и слабослышащих, владеющих русским жестовым языком
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали и внедрили анимирован
|29.06.2023
|
Аспирант НГТУ НЭТИ создает ИИ, который сможет выявлять депрессию и выгорание
ьтета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Андрей Телепнев создает алгоритм для искусственного интеллекта, чтобы считывать эмоции –
|17.05.2023
|
ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ
торов выражаю благодарность компании “Инфосистемы джет” за проведенные киберучения на площадке НГТУ НЭТИ. Подобный формат мероприятий, в первую очередь, способствует формированию площадки взаим
|12.05.2022
|
НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов
Новосибирский государственный технический университет НЭТИ получит 1481 бюджетное место для обучения по программам высшего образования по ИТ-направ
|14.02.2022
|
Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали направленную Wi-Fi-антенну. Она дает стабильный интернет-сигнал в местах массово
