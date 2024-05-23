Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА»

Летный экземпляр беспилотного воздушного судна самолетного типа «САРМА» представили в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Беспилотник предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

Инженеры НГТУ НЭТИ, в том числе сотрудники студенческого конструкторского бюро факультета летательных аппаратов, работают над проектом «САРМА» в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев в ходе презентации сообщил, что вуз занимается тематикой беспилотных авиасистем в рамках программы «Приоритет 2030», и в проекте «САРМА» задействованы компетенции сразу нескольких подразделений и факультетов по данной тематике. Так, силовой модуль гибридной силовой установки для беспилотника разработан Институтом силовой электроники НГТУ НЭТИ, мотор-генератор гибридной силовой установки среднего БПЛА — Центром мехатроники университета, над антеннами для приема сигналов навигационных систем GPS/ГЛОНАСС трудятся инженеры факультета радиотехники и электроники). Конструкцией летательного аппарата занимается кафедра самолето- и вертолетостроения.

Характеристики и особенности «САРМЫ» презентовал руководитель проекта, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ доктор технических наук Илья Зверков. Дальность полета названного в честь стремительного байкальского ветра беспилотника с гибридной силовой установкой составляет до 1200 км, крейсерская скорость — 100 км/ч. Весит «САРМА» 155 кг, размах крыла — 12,2 метра, длина — 5,2 метра, высота — 2,7 метра. БПЛА способен поднимать в небо от 100 до 120 кг. Для взлета и посадки требуется грунтовая площадка с габаритами не менее 100х25 метров.

Одной из особенностей разработанного беспилотника является его высокая энергоэффективность. Показатель эффективности 60 ватт*час/кг при перевозке на 100 км достигается за счет отсутствия пилота, энергоэффективных аэродинамической схемы и гибридной силовой установки. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания совместно с электродвигателем помогает легко взлететь и набрать высоту, во время основной части полета работает только ДВС. Генератор обеспечивает автономную энергетику работы всех систем.

Конструкция крыла и фюзеляжа предусматривает возможность монтажа различных систем распрыскивания или сева. Волнистый профиль обшивки крыла — еще одна техническая характеристика «САРМЫ». Это разработка Института теоретической и прикладной механики СО РАН, которая позволяет увеличить безопасность полета на малых скоростях. Суть же конструктивной и технологической новизны в том, что по аналогии с птицами летательный аппарат имеет жесткий силовой каркас, изготовленный из алюминиевых сплавов, который окружает менее прочная, но более податливая обшивка из пластика.

В ходе презентации министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что НГТУ НЭТИ станет одной из интегрирующих площадок для отрасли БАС в регионе, совмещающей в себе фундаментальные исследования и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «Особенно приятно, что вуз самостоятельно создает модели БПЛА с принципиально новыми для отрасли характеристиками. Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим эту машину в воздухе и она покажет себя на все 100%», — сказал он.

В ходе презентации была продемонстрирована работа электрической силовой установки, система дистанционного пилотирования и автономной навигации, а также FPV-система, которой оснащен самолет. Конструкция и характеристики «САРМЫ» позволяют эксплуатировать ее и под управлением пилота, поэтому для снижения рисков было принято решение поднимать в небо первый экземпляр в пилотируемом варианте и получать свидетельство летной годности по строгим правилам для пилотируемых воздушных судов.

После подтверждения заявленных характеристик и возможной коррекции конструкции планируется следующий этап — передача функций управления самолетом системе автопилота.