Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175884
ИКТ 13696
Организации 10678
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3461
Системы 25657
Персоны 75493
География 2853
Статьи 1521
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Аврора КБ Студенческое конструкторское бюро


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Геоскан» откроет сеть студенческих конструкторских бюро в российских вузах 1
05.09.2024 Студент Университета МИСИС создал прототип дрона-курьера 1
10.07.2024 В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики  1
23.05.2024 Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА» 1
07.09.2021 TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике 1
20.06.2016 «Сколково» станет площадкой для тестирования умного городского транспорта 1
20.06.2016 В Сколково испытают беспилотный автобус 1
13.07.2015 Беспилотные КАМАЗы появятся в России в 2020 г. 1
06.05.2015 "КБ Аврора" получила 5 млн рублей на софт для беспилотных авто 2
19.01.2015 «Сколково»: Сколковский робоцентр — история штучных проектов 1
04.03.2010 В МФТИ создано студенческое конструкторское бюро по направлению «Информационные системы спутниковой связи и навигации» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Аврора КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Радио и Микроэлектроника 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
TP-Link - ТП-Линк 208 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3050 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1092 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13806 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5515 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1722 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 1
Онлайн-мониторинг 81 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4188 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2231 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3115 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 37 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
Видеокамера - Camcorder 2292 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3495 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7053 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3402 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4908 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24867 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 417 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2884 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2242 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5037 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
Осыко Георгий 1 1
Дроздова Валерия 1 1
Зверков Илья 1 1
Батаев Анатолий 3 1
Chen Raymond - Чен Реймонд 5 1
Васильев Вадим 9 1
Клабуков Илья 1 1
Голя Станислав 1 1
Чиркин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 5
Россия - СФО - Новосибирск 4438 2
Италия - Рим 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1741 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4138 2
Образование в России 2365 2
Энергетика - Energy - Energetically 5236 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 2
Национальный проект - Наука и университеты 45 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5763 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1273 1
Литий - Lithium - химический элемент 569 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1739 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Информатика - computer science - informatique 1094 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 217 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 51 2
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 11 2
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще