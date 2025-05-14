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Аврора КБ Студенческое конструкторское бюро
УПОМИНАНИЯ
Аврора КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Радио и Микроэлектроника 3 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
|TP-Link - ТП-Линк 208 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 2
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5037 1
|ГАЗ ГАЗель 43 1
|Осыко Георгий 1 1
|Дроздова Валерия 1 1
|Зверков Илья 1 1
|Батаев Анатолий 3 1
|Chen Raymond - Чен Реймонд 5 1
|Васильев Вадим 9 1
|Клабуков Илья 1 1
|Голя Станислав 1 1
|Чиркин Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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