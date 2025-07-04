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Батаев Анатолий


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве 1
04.07.2025 Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ 1
18.06.2024 В России создан центр производства БПЛА на государственный грант 1 миллиард 1
23.05.2024 Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА» 1
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Батаев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 128 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 249 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 320 1
ICL ГК 417 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2146 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 11 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
Unsplash 1083 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4655 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 98 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21187 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3092 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 391 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 153 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29501 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 40 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6389 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2265 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11966 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1743 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1993 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53775 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2895 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6002 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11845 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2081 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10289 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13983 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 382 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 815 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2291 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1102 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 170 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 297 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 315 1
Linux OS 10329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 375 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Спирькова Анастасия 5 1
Постников Никита 1 1
Зверков Илья 1 1
Рязанцев Антон 1 1
Мануйлова Ирина 6 1
Алешкова Александра 11 1
Мишустин Михаил 700 1
Путин Владимир 3258 1
Васильев Вадим 9 1
Цукарь Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 150486 4
Россия - СФО - Новосибирск 4473 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1765 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1590 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30531 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53072 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 233 1
Национальный проект - Наука и университеты 45 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 46 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1167 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 85 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2636 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6061 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9310 1
Энергетика - Energy - Energetically 5286 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14310 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 53 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 130 3
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 159 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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