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Батаев Анатолий
УПОМИНАНИЯ
Батаев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Спирькова Анастасия 5 1
|Постников Никита 1 1
|Зверков Илья 1 1
|Рязанцев Антон 1 1
|Мануйлова Ирина 6 1
|Алешкова Александра 11 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Путин Владимир 3258 1
|Васильев Вадим 9 1
|Цукарь Сергей 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150486 4
|Россия - СФО - Новосибирск 4473 3
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1765 3
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1590 1
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Создано именных указателей - 178266.
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