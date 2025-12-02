Разделы

Спирькова Анастасия


СОБЫТИЯ


02.12.2025 «Группа Астра» и КубГТУ укрепят качество подготовки ИБ-специалистов 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ 1
21.11.2023 «Группа Астра» открыла демостенд в «Технопарке Санкт-Петербурга» 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Спирькова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2466 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 342 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 270 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 2
Код Безопасности 701 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 785 2
ICL ГК 445 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 252 2
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Примо РПА 16 1
Ростелеком 10295 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Программный продукт ГК 72 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Brother - Brother Industries - Бразер 205 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 78 1
Ред Софт - Red Soft 987 1
AMD - Advanced Micro Devices 4463 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 145 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 124 1
Broadcom - VMware 2488 1
Microsoft Corporation 25228 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 311 1
8963 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 1
Cloud4Y 301 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 42 1
Eltex - Предприятие Элтекс 195 1
Cisco Systems 5222 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 392 1
UniSuper 1 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Почта России ПАО 2240 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2989 1
Лента - Сеть розничной торговли 2265 1
Газпром нефть 669 1
ПСБ - Промсвязьбанк 899 1
Газпром ПАО 1414 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 4
Федеральное казначейство России 1877 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2152 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5769 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3414 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 461 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12317 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6257 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6670 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6875 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25642 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8447 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3051 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1464 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8879 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8421 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5581 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4023 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4266 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14846 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14983 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1681 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2045 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21795 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 889 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2230 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 617 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2806 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 71 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 353 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 693 1
Linux OS 10871 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 419 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 318 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 615 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 325 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 341 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 290 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 331 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 2
НКТ - Р7-Офис 475 2
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 38 1
Ред Софт - Ред Адм 86 1
ICL Partner Connect 3 1
Huaxun Sharq 2 1
Ansible 123 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1396 1
Microsoft Windows 16306 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5814 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3435 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 10 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 47 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1518 1
Новые облачные технологии - МойОфис 886 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1296 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5161 1
VK Teams 80 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 857 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 67 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 133 1
Кузякина Анна 28 1
Куракин Вадим 1 1
Постников Никита 1 1
Батаев Анатолий 6 1
Алешкова Александра 14 1
Ряузов Александр 7 1
Солоничкин Денис 6 1
Брянов Олег 2 1
Чалых Игорь 1 1
Сидоров Кирилл 1 1
Корниенко Павел 1 1
Бессарабенко Александр 22 1
Винокуров Евгений 16 1
Чулков Антон 2 1
Фогельсон Виктор 42 1
Лагода Георгий 60 1
Абакумов Евгений 224 1
Семенихин Игорь 56 1
Гвоздева Наталья 16 1
Антонов Михаил 5 1
Исаев Алексей 14 1
Лебедев Антон 52 1
Бутенко Юрий 65 1
Гутин Александр 19 1
Горбунов Алексей 30 1
Морозов Михаил 17 1
Тен Антон 44 1
Лебедев Алексей 25 1
Пронин Вячеслав 2 1
Вагизов Руслан 25 1
Степанов Евгений 35 1
Легостаева Светлана 96 1
Цукарь Сергей 34 1
Якимов Олег 4 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Панченко Иван 170 1
Врацкий Андрей 164 1
Иодковский Станислав 100 1
Глазков Александр 148 1
Мельникова Алиса 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2939 1
Россия - УФО - Челябинская область 1383 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3217 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18525 1
Россия - СФО - Новосибирск 4639 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1861 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 1
Европа 24621 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Турция - Турецкая республика 2482 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4240 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4323 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6324 1
Аренда 2580 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8524 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1164 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1392 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 422 1
Национальный проект 369 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8231 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2067 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6306 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5846 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2486 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6347 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10722 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Аудит - аудиторский услуги 3091 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2583 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2541 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 51 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 872 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 412 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1634 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1212 2
CNews FORUM Кейсы 279 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

