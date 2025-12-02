Получите все материалы CNews по ключевому слову
Спирькова Анастасия
СОБЫТИЯ
Спирькова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Кузякина Анна 28 1
|Куракин Вадим 1 1
|Постников Никита 1 1
|Батаев Анатолий 6 1
|Алешкова Александра 14 1
|Ряузов Александр 7 1
|Солоничкин Денис 6 1
|Брянов Олег 2 1
|Чалых Игорь 1 1
|Сидоров Кирилл 1 1
|Корниенко Павел 1 1
|Бессарабенко Александр 22 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Чулков Антон 2 1
|Фогельсон Виктор 42 1
|Лагода Георгий 60 1
|Абакумов Евгений 224 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Антонов Михаил 5 1
|Исаев Алексей 14 1
|Лебедев Антон 52 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Гутин Александр 19 1
|Горбунов Алексей 30 1
|Морозов Михаил 17 1
|Тен Антон 44 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Степанов Евгений 35 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Цукарь Сергей 34 1
|Якимов Олег 4 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Панченко Иван 170 1
|Врацкий Андрей 164 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Глазков Александр 148 1
|Мельникова Алиса 96 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1128 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.