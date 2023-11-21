«Группа Астра» открыла демостенд в «Технопарке Санкт-Петербурга»

В «Технопарке Санкт-Петербурга» открылся первый демонстрационный полигон российских ИТ-вендоров – площадка, созданная в рамках концепции технологического развития страны до 2030 года и призванная поддерживать разработки, обеспечивающие независимость от зарубежного ПО. В выставочной зоне «Группа Астра» представила собственное пространство, где все желающие могут ознакомиться с ОС Astra Linux Special Edition, корпоративной почтой RuPost, инструментарием для управления объектами домена ALD Pro и ПК «Средства виртуализации «Брест» и другими программными решениями вендора. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Посетителям – руководителям и экспертам из госструктур и частных компаний – специалисты компании-разработчика рассказали о преимуществах этих продуктов и показали их в действии.

Сертифицированная платформа Astra Linux представлена в вариантах для всех типов устройств, которые используют современные компании: серверов, рабочих станций, смартфонов и т. д. Вся доступная на стенде техника, в том числе отечественные планшеты MIG, работает под ее управлением в режиме усиленной защиты, предназначенном для обработки и открытых, и конфиденциальных данных.

Вместе с ОС Astra Linux на ноутбуках и планшетах установлена импортонезависимая почта RuPost. Это комплексное решение с удобным графическим инсталлятором и наглядной визуальной панелью управления, которое можно интегрировать в любую ИТ-инфраструктуру.

На демополигоне также можно увидеть другое ПО разработчика: ALD Pro для автоматизации и централизованного управления групповыми политиками, иерархией подразделений, компьютерами и учетными записями пользователей и программный комплекс «Средства виртуализации «Брест», с помощью которого удобно создавать и администрировать виртуальные инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности.

Всего в портфеле «Группы Астра» 17 решений и сервисов: от ОС и инфраструктурных платформ, СУБД и резервного копирования, виртуализации и VDI до консалтинга и техподдержки.

«Это первая в России открытая выставочная площадка для наглядной демонстрации возможностей российского инфраструктурного ПО и программно-аппаратных комплексов в сфере информационной безопасности. На одной площадке мы собрали всех ключевых российских вендоров и их продукты: от серверов и коммутаторов до операционных систем, платформ виртуализации и офисных пакетов. Здесь можно найти различные ИТ-решения от российских компаний, протестировать их, получить сформированный стек продуктов «под ключ» и убедиться, что отечественные разработки в сфере ИТ ничем не уступают зарубежным аналогам», – отметил Олег Якимов, генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему бизнес-коммуникации

«Наступили времена, когда всем российским производителям программного и аппаратного обеспечения, систем информационной безопасности нужно объединиться, чтобы в конечном итоге обеспечить информационный суверенитет нашей страны. На базе «Технопарка Санкт-Петербурга» мы запустили демонстрационный полигон российских вендоров. Здесь руководители и профильные специалисты крупных государственных и ведомственных структур, коммерческих организаций могут ознакомиться с самыми передовыми отечественными разработками в сфере ИТ. Мы рады и для нас важно, что среди участников демополигона есть «Группа Астра» — один из лидеров ИТ-рынка страны. Вендор представил высокотехнологичный стенд с уникальным программным обеспечением. Его возможности уже успели оценить многие гости нашего мероприятия», — сказал Вадим Куракин, директор Центра ИТ и ИБ АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

«Открытие демополигона в Санкт-Петербурге — для нас знаковое событие. Площадка дает возможность потенциальным клиентам протестировать программные продукты «Группы Астра» и выбрать именно те, что закроют потребности их ИТ-инфраструктур. Мы активно сотрудничаем с компаниями СЗФО, и ряд органов власти, школы и одна из старейших библиотек города уже перешли на наше ПО. Для удобства клиентов в Санкт-Петербурге мы год назад открыли здесь офис. Группа планирует серьезно усилить свою деятельность в сфере ИТ-импортозамещения в регионе, а пространство демополигона позволяет развернуть и показать практически любое наше решение по запросу клиента», — сказала Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу «Группы Астра».

***

Никита Шамрай, ПСБ: В фокусе внимания банков — развитие цифровых каналов ИТ в банках

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Технопарк Санкт-Петербурга» — это региональная платформа инструментов и сервисов для промышленности, бизнеса и профессиональных сообществ, реализующая современную модель технопарка в сфере высоких технологий. Деятельность технопарка ведется при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.