Чулков Антон


СОБЫТИЯ


07.11.2025 В России создадут ноутбук для воспитателей, психологов и дефектологов 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 121 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 183 1
Ред Софт - Red Soft 970 1
AMD - Advanced Micro Devices 4449 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2406 1
Базальт СПО - BaseALT 776 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 145 1
Код Безопасности 696 1
ICL ГК 443 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5745 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1899 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25868 1
Моноблок - Monoblock PC 1039 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 744 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2201 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 762 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 988 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2699 1
Desktop computer - Системный блок - системник 460 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27006 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22734 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31263 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10049 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72248 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21718 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14936 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1569 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31722 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2757 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 41 1
Ред Софт - Ред Адм 84 1
ICL Partner Connect 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 34 1
Linux OS 10806 1
Новые облачные технологии - МойОфис 870 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1270 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1499 1
НКТ - Р7-Офис 473 1
Степанов Евгений 35 1
Легостаева Светлана 96 1
Спирькова Анастасия 5 1
Солоничкин Денис 6 1
Вагизов Руслан 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 155432 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25764 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54610 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31554 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3666 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9554 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 1
