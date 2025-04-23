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Степанов Евгений
Степанов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Карташов Андрей 8 3
|Мартиросян Ваагн 43 3
|Кондратов Вадим 7 3
|Сибирцев Всеволод 2 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Грибов Александр 11 2
|Пархоменко Дмитрий 7 2
|Луцкий Александр 6 2
|Валишев Растям 3 2
|Янышев Сергей 2 2
|Поликарпова Виктория 2 2
|Шадаев Максут 1035 2
|Зверев Константин 4 2
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Семенов Алексей 82 1
|Кочаров Армен 24 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Бобровников Борис 104 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Казаков Александр 52 1
|Крючков Андрей 25 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Алексеев Антон 34 1
|Кравчук Илья 16 1
|Хуснутдинова Венера 20 1
|Колпаков Антон 57 1
|Волошин Константин 16 1
|Духонин Евгений 6 1
|Умнова Елена 12 1
|Добровольский Виталий 4 1
|Лазаренко Дмитрий 58 1
|Ильченко Владислав 3 1
|Черняк Григорий 2 1
|Новикова Елена 89 1
|Мельников Алексей 63 1
|Копосов Максим 63 1
|Орлов Станислав 48 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1944 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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