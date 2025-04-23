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Степанов Евгений



23.04.2025 Ученые МГУ предложили метод балансировки сетевого трафика с использованием многоагентного машинного обучения 1
11.12.2024 Ученые МГУ нашли способ повысить скорость и стабильность работы сетей 1
18.10.2024 Стратегическое партнерство ICL Techno и ВСК ускорит внедрение инновационных технологий в страховании 1
09.09.2024 «ICL Teхно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) расширяют сотрудничество в области подготовки кадров и проведении научных исследований 2
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 2
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
21.11.2023 В России появился новый бренд отечественных ноутбуков и ПК. Завод по производству уже построен 1
21.11.2023 ГК ICL объявила о запуске розничного бренда Osio 1
13.11.2023 В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники 1
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo 1
14.11.2022 «ICL Техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство 1
03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке 1
27.07.2021 Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» 1
18.02.2021 «ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий 2
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
20.04.2020 «ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию 1
23.05.2018 «Доброфлот» сэкономит на горючем с помощью интернета вещей 1
22.05.2018 Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем 1
04.09.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Роспотребнадзору в Башкортостане 1
10.04.2013 В Татарстане запущен крупный завод по выпуску компьютеров 1
29.08.2011 Лобби «омакбучивания» школ не может остановить никто 1
10.02.2011 Polymedia, SMART и ICL-КПО ВС реализуют совместный проект в рамках стратегии развития образования Татарстана на 2010–2015 гг. 1
06.07.2010 ICL-КПО ВС выиграла тендеры на поставку более чем 20 тыс. ПК в Татарстане 1
21.10.2009 Поставлена первая партия мобильных компьютерных классов ICLab за пределы России 1
01.08.2008 Совет директоров «ЦентрТелекома» избрал правление 1
26.07.2007 Образовано правление «ЦентрТелекома» 1
24.07.2007 В руководстве «ЦентрТелекома» новые назначения 1
10.10.2005 Совет директоров "Дальсвязи" исключил из состава правления компании Владислава Ильченко 1
19.07.2004 Совет директоров СЗТ избрал новое правление 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Степанов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 400 19
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 12
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 5
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 636 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 213 2
Intel Corporation 12274 2
Lenovo Group 2304 2
Крок - Croc 1782 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Fujitsu 2044 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
AMD - Advanced Micro Devices 4285 2
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Acronis - Акронис 450 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 1
Apple Inc 12233 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 333 1
Ростелеком Роснет - ЦентрТелекомСервис 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 301 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
Vertica 40 1
OpenText - Micro Focus 109 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
Ланит - diHouse - Дихаус 205 1
БАРС Груп 550 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2570 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
HP Inc. 5712 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 3
Доброфлот 17 2
Beko 71 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 138 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14572 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 10
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 7
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 5
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Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
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Smart Technologies - SMART Classroom Suite 3 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6820 2
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Льготы - Льготные кредиты 145 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1944 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 550 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 363 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 109 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
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