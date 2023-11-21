Разделы

Цифровизация Инфраструктура Техника
|

ГК ICL объявила о запуске розничного бренда Osio

ГК ICL объявила о запуске завода по производству радиоэлектронной продукции. Предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, включая материнские платы, которые будут доступны и другим отечественным производителям. Проект нацелен на создание в стране производственных возможностей нового класса.

Новый завод ICL располагается на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Казани. Общая площадь объекта составляет 8 тыс. кв. м. и включает в себя цеха по поверхностному монтажу печатных плат, автоматизированные конвейерные линии сборки, а также зоны тестирования готовой продукции.

Группа компаний также объявила о запуске нового бренда Osio, предназначенного для российского рынка розничной техники. Первыми из устройств новой марки для потребителей станут доступны ноутбуки серии Osio FocusLine. Техника появится в магазинах федеральных розничных сетей: «М.видео-Эльдорадо», ДНС, «Ситилинк» уже в ноябре-декабре 2023 г., стоимость стартует от 40 тыс. руб. Позднее ассортимент бренда будет существенно расширен до моноблоков, мониторов, ПК, а также устройств на дискретной графике, предназначенных для геймеров.

Бренд Osio зародился из стремления создать технику, которая станет воплощением концепции всестороннего слияния элементов и человека. Буквы в формуле логотипа — кислород, кремний, кислород, — это ни что иное, как диоксид кремния, ключевой компонент процессоров. Каждый продукт марки Osio проходит строгий цикл тестирования перед упаковкой, а также предлагает широкую сеть гарантийного и постгарантийного обслуживания, обеспечивая будущим клиентам высокую степень надежности.

«Технологические мощности нового завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как вычислительной техники ICL, так и продуктового портфеля новоявленного бренда: ПК, моноблоков, ноутбуков, мониторов и многого другого. Группа компаний закупила самое современное оборудование, которое только есть в мире, и оно позволит нам обеспечить рынок качественными и доступными устройствами под маркой ICL и Osio», — сказал Евгений Степанов, генеральный директор «ICL техно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки

В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов

Власти хотят урезать гранты для ИT-компаний и повысить их уровень софинансирования

Nvidia всех уделала с невероятным отрывом. Опубликованы сравнительные тесты обучения нейросетей Google, Intel и других

В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА

Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420%

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще