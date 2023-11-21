ГК ICL объявила о запуске розничного бренда Osio

ГК ICL объявила о запуске завода по производству радиоэлектронной продукции. Предприятие сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, включая материнские платы, которые будут доступны и другим отечественным производителям. Проект нацелен на создание в стране производственных возможностей нового класса.

Новый завод ICL располагается на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Казани. Общая площадь объекта составляет 8 тыс. кв. м. и включает в себя цеха по поверхностному монтажу печатных плат, автоматизированные конвейерные линии сборки, а также зоны тестирования готовой продукции.

Группа компаний также объявила о запуске нового бренда Osio, предназначенного для российского рынка розничной техники. Первыми из устройств новой марки для потребителей станут доступны ноутбуки серии Osio FocusLine. Техника появится в магазинах федеральных розничных сетей: «М.видео-Эльдорадо», ДНС, «Ситилинк» уже в ноябре-декабре 2023 г., стоимость стартует от 40 тыс. руб. Позднее ассортимент бренда будет существенно расширен до моноблоков, мониторов, ПК, а также устройств на дискретной графике, предназначенных для геймеров.

Бренд Osio зародился из стремления создать технику, которая станет воплощением концепции всестороннего слияния элементов и человека. Буквы в формуле логотипа — кислород, кремний, кислород, — это ни что иное, как диоксид кремния, ключевой компонент процессоров. Каждый продукт марки Osio проходит строгий цикл тестирования перед упаковкой, а также предлагает широкую сеть гарантийного и постгарантийного обслуживания, обеспечивая будущим клиентам высокую степень надежности.

«Технологические мощности нового завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как вычислительной техники ICL, так и продуктового портфеля новоявленного бренда: ПК, моноблоков, ноутбуков, мониторов и многого другого. Группа компаний закупила самое современное оборудование, которое только есть в мире, и оно позволит нам обеспечить рынок качественными и доступными устройствами под маркой ICL и Osio», — сказал Евгений Степанов, генеральный директор «ICL техно».