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Виноградов Максим



13.01.2025 «Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 1
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику 1
27.12.2023 Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года 1
29.08.2023 Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы 1
28.01.2022 3Logic Group стала дистрибьютором компании «Катюша» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Виноградов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 2
Катюша Ай Ти ГК 11 1
Garpun 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 102 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 21 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66062 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1176 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19325 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 890 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13123 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1252 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 279 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3212 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9384 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3013 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 960 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50486 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2367 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 1
Сивер Владислав 5 2
Хмелевской Иван 2 1
Верховский Роман 2 1
Лазука Василий 2 1
Аветисян Олеся 2 1
Ивченко Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43193 2
Беларусь - Белоруссия 5669 2
Казахстан - Республика 5528 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17041 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Армения - Республика 2280 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52124 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Украина 7611 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51054 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3546 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1546 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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