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«Ред Софт» и «Катюша Принт» подписали соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики программного обеспечения «Ред Софт» и «Катюша Принт» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Партнерство двух ИТ-компаний будет направлено на создание комплексных решений для российских предприятий, основанных на отечественных технологиях и программных продуктах. Совместные усилия «Ред Софт» и «Катюша Принт» позволят повысить безопасность, стабильность и эффективность работы ИТ-инфраструктур объектов различных отраслей в условиях импортозамещения.

Отношения между двумя компаниями имеют историю успешного взаимодействия. Так, в августе 2023 г. компании «Катюша Принт» выдали сертификат «Ред Софт», подтверждающий совместимость и корректную работу многофункционального устройства (МФУ) «Катюша» серии М130 с операционной системой «Ред ОС». Это стало отправной точкой для принятия решения о продолжении сотрудничества.

Подписанное соглашение между «Ред Софт» и «Катюша Принт» предусматривает долгосрочное сотрудничество в области разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения. Партнеры будут работать над созданием новых отечественных продуктов и сервисов, ориентированных на потребности российских клиентов. Кроме того, стороны планируют проводить совместные образовательные мероприятия и семинары для повышения квалификации специалистов в ИТ-сфере.

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«Подписание меморандума о сотрудничестве – важное событие в жизни наших компаний. Мы надеемся, что объединение усилий с «Ред Софт» позволит нам создать уникальные решения, способные удовлетворить все требования рынка. Благодаря совместной работе мы сможем обеспечить максимальную надежность и функциональность отечественной ИТ-инфраструктуры», – сказал генеральный директор «Катюша Принт» Максим Виноградов.

«Наше партнерство с Катюшей Принт открывает перспективы для дальнейшего развития обеих компаний. Подписание соглашение о сотрудничестве – это только первый шаг. Уверен, что вместе мы создадим высококлассные и комплексные отечественные решения, которые внесут существенный вклад в цифровое развитие страны», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

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