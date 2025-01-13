«Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства

Дочерняя компания Google в России - ООО «Гугл» - подала иск к рекламному агентству ООО «ИА Рилвеб» на 552,9 млн руб. С февраля 2024 г. ООО «Гугл» подало более 70 исков к российским рекламным агентствам и группам из-за неоплаты услуг по договорам о размещении рекламы.

Иск от Google

Российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск к ООО «ИА Рилвеб», об этом пишет издание AdIndex. Заявление было подано 9 января 2025 г., а сумма требований к рекламному агентству составила 552,9 млн руб., об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда.

По информации AdIndex, что с февраля 2024 г. ООО «Гугл» подало более 70 исков к российским рекламным компаниям из-за неоплаты услуг по договорам о размещении рекламы.

По мнению адвоката и советник юридического агентства 4/3 Agency Леонида Устина, в основном Google предоставляет максимально обоснованные и достоверные документы, которые не оспаривают рекламные агентства. Обычно это договоры об оказании услуг, акты сверки и акты выполненных работ. Разногласия чаще всего касаются размера неустойки, которая может быть снижена на основании статьи 333 Гражданского кодекса.

По данным Rusprofile, чистая прибыль ООО «ИА Рилвеб» в 2023 г. составила 355 млн руб., выручка - 13 млрд руб.

Ответчик

Компания ООО «ИА Рилвеб» была создана в Санкт-Петербурге в 1998 г., в то время, когда рынок интернет-разработок в северной столице был относительно не развит, и занималась созданием сайтов для коммерческих компаний. В 1999 г. компания подписала контракт с таким крупным клиентом, как сеть строительных магазинов «Максидом», после чего стало ясно, что в сложные экономические времена ей удастся удержаться на рынке. Далее последовал ряд крупных клиентов: в том числе торгово-строительная группа «Искрасофт» и пивоваренный завод «Бочкарев».

У руководства пивоваренного завода «Бочкарев» стояли иностранцы, что, по словам одного из основателей и директора по рекламе «ИА Рилвеб» Максима Виноградова, дало компании определенное направление развития. Он утончил, что вся маркетинговая политика в рекламном агентстве также строилась на опыте общения с зарубежными бизнесменами, благодаря чему петербургскими разработчиками был получен особый багаж ценных знаний.

В июле 2014 г. американская компания Google подписала первый с российским интернет-агентством договор на использование пакета DoubleClick Bid Manager Premium. Премиум-функции ИТ-системы, которая позволяет эффективно управлять покупкой медийной и видеорекламы по модели RTB с одной платформы в режиме реального времени, получило интернет-агентство «ИА Рилвеб». Ведь наличие пакета Premium в платформе DoubleClick Bid Manager позволял клиентам получить расширенный функционал по управлению кампаниями на RTB-аукционе (работа с динамическими «креативами», таргетинг на качественные сегменты аудитории, look-a-like таргетинг и другие).

ООО «Гугл» выиграла у другого рекламного агентства

В июле 2024 г. российская дочерняя компания Google отсудила у рекламного агентства «Блондинка.ру» 130 млн руб., следует из решения по данному делу Арбитражного суда Москвы.

Подразделение американской корпорации подавало иск о задолженности, которая сформировалась в результате ненадлежащего исполнения договора об оказании рекламных услуг. Сама же задолженность росла на протяжении почти года – с декабря 2021 г. по ноябрь 2024 г.

Примечательно, что ответчик пытался оспорить лишь 200 тыс. руб. из указанной суммы, остальную же признал полностью. Поскольку просьба агентства существенно не влияла на сумму долга, суд не стал рассматривать и удовлетворять ее.

Google признали банкротом

К концу 2022 г. на счетах российского представительства Google числилось в пределах 375,5 млн руб. В конце 2021 г. у «Гугл было 3,09 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов, а на конец 2020 г. – и вовсе 11,4 млрд руб.

«Гугл» как российское юрлицо Google существует с 2005 по 2021 г. ее выручка достигла 134,4 млрд руб., но к концу 2022 г. она обвалилась на 82%, до 24,17 млрд руб. При этом компания ухитрилась сократить свой чистый убыток – в 2021 г . он был на уровне 26 млрд руб., и это ее первый отрицательный результат с 2009 г., а в 2022 г. он составил 10,18 млрд руб.

Как уже писал CNews, в октябре 2023 г. российскую «дочку» Google признали банкротом. Решение принял Арбитражный суд Москвы, попутно введя в компании конкурсное производство сроком на полгода.

ООО «Гугл» осталась должна кредиторам внушительную сумму – почти 54 млрд руб., хотя еще летом 2023 г. долговые обязательства компании оценивались приблизительно в 20,2 млрд руб. Для того чтобы погасить эти долги, ее имущество будет распродано. Компания задолжала даже российским госорганам, в частности, Федеральной налоговой службе (ФНС) России, не говоря уже про частные компании.