AdIndex
AdIndex — информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Проект создан в 2005 году. AdIndex оказывает информационно-аналитическую поддержку специалистам компаний, работающим в сфере рекламы и маркетингового продвижения. Проект призван содействовать развитию стратегического партнерства рекламодателей и рекламных компаний, представленных на территории России.
AdIndex и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
|Соколова Наталья 18 1
|Путин Владимир 3171 1
|Пустовит Ирина 1 1
|Воскобойников Александр 8 1
|Голубев Артем 2 1
|Нестер Роман 4 1
|Гагин Александр 3 1
|Туркевич Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.