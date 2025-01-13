AdIndex — информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Проект создан в 2005 году. AdIndex оказывает информационно-аналитическую поддержку специалистам компаний, работающим в сфере рекламы и маркетингового продвижения. Проект призван содействовать развитию стратегического партнерства рекламодателей и рекламных компаний, представленных на территории России.