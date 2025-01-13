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Все категории 166143
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AdIndex


AdIndex — информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Проект создан в 2005 году. AdIndex оказывает информационно-аналитическую поддержку специалистам компаний, работающим в сфере рекламы и маркетингового продвижения. Проект призван содействовать развитию стратегического партнерства рекламодателей и рекламных компаний, представленных на территории России.


13.01.2025 «Дочка» Google требует полмиллиарда у российского рекламного агентства 1
26.12.2023 Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы 1
12.10.2022 Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper 1
05.08.2022 В России перестали пиарить систему «Мир». Все равно конкурентов больше нет 1
03.09.2020 В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
14.05.2010 Google Analytics – самая популярная система веб-статистики в Рунете 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

AdIndex и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 3
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Kribrum - Крибрум 31 1
Sprinklr 3 1
YouScan 11 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
SpyLOG 83 1
Ростелеком 9700 1
Platforma - MediaSniper - МедиаСнайпер 2 1
LG Electronics 3614 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Criteo - Критео 16 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Альфа-Банк 1769 1
Bayer AG - Байер 83 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Visa International 1949 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
WildJam - Вайлд Джем 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 1
Стабилизация 372 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
QIP - Мессенджер 105 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
VK Donut 17 1
CS Development LLC - Looky 13 1
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 63 1
Соколова Наталья 18 1
Путин Владимир 3171 1
Пустовит Ирина 1 1
Воскобойников Александр 8 1
Голубев Артем 2 1
Нестер Роман 4 1
Гагин Александр 3 1
Туркевич Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Украина 7608 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Армения - Республика 2280 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Казахстан - Республика 5525 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Абхазия - Республика 168 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Таджикистан - Республика 859 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Таиланд - Королевство 816 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
HRM - HR брендинг 85 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Английский язык 6634 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 181 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
TNS Kantar 3 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Медиалогия 30 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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