Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кабаева Алина
СОБЫТИЯ
|09.01.2026
|«Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
|30.04.2008
|Алина Кабаева запустила собственный сайт 2
Кабаева Алина и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.