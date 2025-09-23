Разделы

«Магнит ADS» верифицирует click-out рекламу

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера «Магнит», повышает прозрачность и эффективность рекламных кампаний для партнеров, внедрив независимую верификацию показов и кликов (click-out). Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Первыми компания внедрила две ведущие в России адсервинговые системы — Weborama и Adriver. Согласно результатам десятой волны исследования рынка AdTech- и MarTech-решений от AdIndex, они являются лидерами российского рынка по трекингу и верификации трафика.

В 2025 г. анализ и верификация трафика остаются фундаментальными компонентами успешных цифровых рекламных кампаний. Инструменты с подобным функционалом предоставляют рекламодателям независимые и подтвержденные данные по факту показа и клика по объявлениям и обеспечивают сквозной контроль качества трафика.

Дмитрий Русов, директор по продукту «Магнит ADS»«Магнит ADS»: «Для нас интеграция внешней верификации расширяет возможности запуска рекламных кампаний для клиентов, ориентированных на performance-маркетинг – click-out. В ближайшей перспективе мы добавим отчеты по post-view конверсиям и проведем интеграцию с другими системами. Таким образом, наши партнеры смогут использовать любой привычный и удобный им инструмент».

Решение уже работает для основных форматов в приложении «Магнит: акции и доставка» — баннеров и «шторок». Верификация метрик подтверждает соответствие кампаний строгим стандартам аналитики крупных брендов и агентств, закладывая основу для развития performance-маркетинга в экосистеме ритейлера.

