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Пейджер Beeper Bleeper Пейджинговая связь Пейджинговая сеть



13.12.2021 Остались ли еще операторы пейджинговых сервисов?

Многие из нас уже забыли, что когда-то вместо смартфона или даже кнопочного телефона был пейджер, а кто-то и вовсе не знаком с этим устройством. Этот вид связи был довольно быстро вы
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower

Группа компаний Beeper, аутсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утече
07.03.2014 Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр

Группа компаний Beeper («Инфо-контент») объявила о вводе в эксплуатацию распределенного контактного центра. Технологическое решение, представляющее собой мультисайтовую конфигурацию — результат успешного сотру
25.02.2014 Beeper обслуживает входящие обращения клиентов ТТК

В конце прошлого года группа компаний Beeper («Инфо-контент»), специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, приступила к реализации проекта по обслуживанию входящих обращений клиентов в телекоммуникационной ком
20.02.2014 Контакт-центры Beeper обработали в 2013 г. 101 млн обращений

Группа компании Beeper («Инфо-контент»), специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, подвела итоги своей работы в 2013 г. Согласно общей статистике всех контактных центров компании, всего
31.10.2013 Бренду BEEPER исполнилось 18 лет

Группа компаний BEEPER, специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, отмечает свой 18 день рождения. История бренда началась 29 октября 1995 г. С началом нового этапа развития компания соз
18.09.2013 BEEPER вырвался в лидеры

По оценке РБК.research, объем рынка услуг АКЦ в России в 2012 году увеличился на 30,1% и достиг 6,78 млрд руб. Один из признанных лидеров сегодня – ГК BEEPER. Занимая долю рынка более 12%, компания показывает устойчивый рост по всем показателям: так, размер выручки ГК BEEPER является четвёртым среди лидеров. Одно из важнейших достижени
02.10.2007 Akonix: интернет-пейджеры опаснее электронной почты

Атаки через интернет-пейджеры намного опаснее, чем вредоносный спам, рассылаемый в электронных письмах, утверждает Дон Монтгомери (Don Montgomery), вице-президент по маркетингу ИБ-компании Akonix, представляющей пр
14.02.2007 Yahoo встроил интернет-пейджер в почтовое приложение

ателей в течение нескольких месяцев. В списке также будут отображаться пользователи, входящие в круг контактов Yahoo Messenger. Ещё одна примечательная функция — возможность отправить сообщение через пейджер в ответ на электронное письмо — в программе откроется окно для чата. Среди конкурентов Yahoo в сфере интернет-пейджеров и бесплатной почты только Google совместил чат Google Talk с прог
08.12.2006 Интернет-пейджеры - выбор подростков

Интернет-пейджеры, или системы мгновенного обмена сообщениями (IM), по-прежнему остаются средством связи в основном для молодёжи, выяснилось в ходе опроса, проведённого компанией Knowledge Networks. Три
06.10.2006 Пейджинговый оператор внезапно прекратил работу

Т-пэйдж». По словам г-на Цаленчука, спрос на их услуги есть. «Пейджинговая связь заняла свое место. Пейджер на Западе не считается заменой сотовой связи. Он используется для оповещения сразу не
31.08.2006 У "Мегафона" больше не работает пейджер

C 1 сентября «Мегафон Северо-Запад» прекратил предоставление услуги «Пейджер». Услуга предоставляла возможность получать на мобильный телефон текстовые сообщения SMS от пейджингового оператора «Неда». Закрытие услуги связано с ликвидацией компании «Неда».
13.10.2005 Microsoft и Yahoo объединят интернет-пейджеры

Интернет-пейджеры Microsoft и Yahoo будут объединены в общую систему обмена сообщениями. По количеству пользователей новая система догонит лидера рынка — America Online. Официальное объявление о со
29.04.2002 В Ярославле открыт шлюз для отправки SMS-cообщений с мобильного телефона на пейджер

Компания "Ярославль-GSM" начала опытную эксплуатацию нового SMS-шлюза. Он позволит абонентам компании пересылать короткие текстовые сообщения на пейджеры абонентов компании "CMC" со своих мобильных телефонов, минуя оператора. Для отправки такого текстового сообщения необходимо набрать код 223, знак * и ввести номер пейджера. Максимальна
24.04.2002 МТС предлагает своим абонентам новую услугу - "Мобильный пейджинг"

двух технологий - сотовой и пейджинговой - позволило МТС предложить своим абонентам новую услугу - "Мобильный пейджинг". Благодаря "Мобильному пейджингу" абонент получает возможность быть всегд
18.04.2002 Vodafone будет продавать е-mail-пейджеры Blackberry британским корпоративным клиентам

ьзование начнется в июне, подключение будет производиться через GPRS-сеть. Недавно оператор открыл GPRS-роуминг в 14 европейских странах, что поможет BlackBerry быстрее завоевать Европу. В США е-mail-пейджеры подключают операторы беспроводных сетей обмена данными, такие, как Mobitex. Кроме Vodafone, RIM подписала соглашение с другим британским оператором - компанией mmO2 - и германской T-Mo
29.03.2002 Китай: военным запретили мобильники, пейджеры и публичные дома

тв солдаты должны получать у командиров своих военных подразделений, и выдаваться они будут только в интересах службы. В любом другом случае "военнослужащие не должны использовать мобильные телефоны, пейджеры или подобное коммуникационное оборудование", сообщает "Синьхуа". Правила также предписывают военнослужащим не обсуждать и не передавать секретную информацию по телефонам или по пейджер
28.03.2002 Future Telecom представила Graffiti - пейджер с возможностями КПК

щью виртуальной англо-русской клавиатуры на экране устройства. С помощью компьютерного порта текстовые данные, созданные и хранящиеся в памяти Graffiti, могут быть перенесены и отредактированы на ПК. Пейджер традиционно оснащен записной телефонной книжкой с индикатором использования памяти, будильником и часами с мировым временем. Дополнительные функции: программа для рисования, калькулятор
10.12.2001 Пейджинговая связь в США сдает позиции

я около 9,4 млн. человек, 9,1 млн. из которых используют традиционный односторонний пейджинг, когда пейджер сигнализирует о новом сообщении и отображает его на дисплее. Около 330 тыс. абонентов
30.08.2001 Интернет-пейджер станет личным переводчиком

12Planet и Worldlingo запустили интернет-пейджер (IM), "говорящий" на десятке языков. Странно только, что это не случилось на несколько лет раньше. Сообщение, отправленное одним пользователем другому, переводится программами перевода

21.08.2001 "Вессолинк-Нижний Новгород" запустил систему передачи новостных лент Pунета на пейджеры FLEX

Компания "Вессолинк-Нижний Новгород" объявила о запуске программного агента "Net News Scanner", позволяющего самостоятельно импортировать новостные ленты Рунета на пейджеры стандарта FLEX. Программный агент позволит ввести до 50 информканалов на самую разную тематику, в том числе новости РБК и CNews.ru. В принципе, в качестве источника информации может бы
17.08.2001 Осенью появится первый российский пейджер

ботают во многих городах России и за рубежом. Обычно в качестве абонентского терминала используется пейджер Nokia FM 110. Ижевский завод надеется составить ему конкуренцию, выпуская на рынок св
10.08.2001 Петербургские пейджинговые операторы "ПейджЛинк" и "Петерком" объявили о слиянии

Вслед за крупным событием на пейджинговом рынке Петербурга - приобретением компанией "Экском" абонентской базы BBG Communications, о своем слиянии объявили две другие петербургские пейджинговые компании - "ПейджЛинк" и "Петерком", сообщила ComNews.ru. Процесс юридического преобразования двух компаний в единую фирму, которая первое время будет называться "Петерком-ПейджЛин
06.06.2001 Microsoft встроит в Windows XP усовершенствованный интернет-пейджер

Microsoft намерена встроить в новую версию своей операционной системы Windows XP, выпуск которой запланирован на октябрь 2001 года, "улучшенный интернет-пейджер". В данном продукте компания объединит действующие в настоящее время сервисы по обмену мгновенными сообщениями и файлами. Анонсированный Microsoft интернет-пейджер Windows Messen
23.05.2001 Котировки на интернет-пейджер

я компания ActiveBuddy Inc. достигла договоренность с Нью-Йоркской Фондовой Биржей, биржей Nasdaq и Американской Фондовой Биржей о передаче котировок акций, торгуемых на этих трех биржах, на интернет-пейджеры. Интерактивная технология ActiveBuddy разработана для использования предприятиями, рекламодателями, провайдерами контента и услуг на всех платформах, поддерживающих моментальные сообще
18.04.2001 Владельцев ноутбуков предпочитают для получения электронной почты пейджеры

19% владельцев ноутбуков перестают их использовать, когда у них появляются пейджеры для получения электронной почты. Время использования ноутбука у обладателей e-mail пейджеров сокращается на 45%. Таковы результаты исследований, проведенных компанией Goldman Sachs. Ан
20.03.2001 Появился новый интернет-пейджер

Французская компания Liberty Surf, предоставляющая провайдерские услуги, запустила новый интернет-пейджер на французском языке, получивший название Messager Liberty Surf. Программу, позволяющую пользователям Сети общаться между собой, можно скачать на сайте компании. Новый интернет-пейдж
22.02.2001 Пейджеры - новая мода американской элиты

н из известнейших американских деятелей шоу-бизнеса. Он недавно сменил свой сотовый на двусторонний пейджер. - "E-mail - великая вещь, но мобильный e-mail - еще круче". Афроамериканцы Шакил О'Н
09.01.2001 AOL открыла услугу уведомления на пейджер или мобильный телефон о полученных электронных письмах

понедельник America Online Inc. объявила об открытии новой услуги, сообщает SV.com. Теперь клиенты компании смогут получать бесплатно уведомления о пришедших электронных письмах на сотовые телефоны и пейджеры. Новая услуга, получившая название Mail Alerts, является частью стратегии "AOL Anywhere", нацеленной на расширение услуг компании для различных коммуникационных устройств. В октябре бы
30.11.2000 Aquis совместно с OracleMobile разработают систему доставки информации из интернета на двусторонние пейджеры

Компания Aquis Communications Group, Inc. сообщила о разработке совместно с OracleMobile, отделением Oracle Corp., системы передачи информации из интернета на двусторонние пейджеры. Система будет основана на сервисе Ask@OracleMobile, разработанном компанией OracleMobile, который дает возможность клиенту быстро получить информацию без использования веб-браузера. Д
01.11.2000 Пейджинговая сеть "Телетинг" прекратила свое существование

мы оплаты - она оказалась слишком запутанной. Для того чтобы иметь возможность послать сообщение на пейджер "Телетинг", необходимо было купить специальную карту, по которой оплачиваются звонки.
01.11.2000 Пейджинговая сеть "Телетинг" компании "РТК Пейдж" прекратила свое существование

29.09.2000 Motorola выпустила новый цифровой пейджер Talkabout T10

Motorola объявила о выходе новой модели цифрового пейджера - Talkabout T10. Размер пейджера - 55мм * 41 мм * 16 мм, вес - 43 грамма. Пейджер появится в продаже в США по цене от $25 до $35, стоимость обслуживания составит $4.95 в месяц. Среди дополнительных функций пейджера - проставление даты и времени получения сообщений, в
26.06.2000 В систему Inter-VPost добавлена возможность отправки сообщений на пейджеры в 118 городов России

Вчера компания Forte-IT объявила о добавлении в систему Inter-VPost (www.vpost.ru) возможности отправки текстовых сообщений на пейджеры 105 операторов России в 118 городах. В планах компании расширение такой возможности на другие страны бывшего СССР. См.также: (10.05) Система голосовой почты Inter-Vpost проговорит по т
23.05.2000 Motorola выпустила двусторонний пейджер с клавиатурой и доступом в Интернет

Motorola представила новое устройство размером с пейджер Talkabout T900, оборудованное полной клавиатурой и выдвижным экраном, предназначенное для двустороннего обмена сообщениями и ограниченного доступа к веб-контенту Интернет. Устройство по
23.11.1999 Dell будет продавать пейджеры на базе процессора Intel 386

ичные сообщения и текстовые документы. Эти пейджеры выпускаются канадской фирмойResearch In Motion. Пейджер работает на базе модифицированной версии процессора Intel 386.
17.08.1999 Теперь системные администраторы могут получать информацию о критичном сбое серверов Compaq на пейджер

зникновении критической ситуации Compaq Insight Manager отправляет короткое сообщение с описанием проблемы через почтовую систему. Приемником может выступать либо компьютер, подключенный к сети, либо пейджер, либо мобильный телефон, поддерживающий службу коротких сообщений. Испытания проводились на серверах Compaq Proliant 800, Compaq Proliant 1600, Compaq Proliant 6000, работающие в среде


Публикаций - 253, упоминаний - 273

Пейджер и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 35
Microsoft Corporation 24432 30
Lenovo Motorola 3498 22
AOL Inc 1593 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 15
Yahoo! 3693 14
Google LLC 11628 13
Ростелеком 9488 13
AOL - America Online 718 11
Apple Inc 11904 11
IBM - International Business Machines Corp 9401 11
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 33 10
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8620 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11944 7
Motorola Inc 1140 7
Intel Corporation 12081 7
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 442 7
Siemens AG - Siemens Group 2580 6
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 199 6
МегаФон 8434 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3654 5
Sony 6523 5
HP - Hewlett-Packard 3619 5
Philips 2046 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 988 4
Forte-IT - Форте-АйТи 32 4
AT&T Inc 1670 4
InfoWatch - Инфовотч 989 4
Casio 332 4
Good Technology 30 4
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 4
HP Compaq Computer Corp 1916 4
Meta Platforms - Facebook 4420 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7020 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2707 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Почта России ПАО 2086 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Visa International 1940 2
Boeing 1008 2
Venture Capital 40 2
SoftBank Group 258 2
Меркури - Mercury 213 2
101Hotels.com 456 2
ЭКСКОМ 5 2
Менатеп - Menatep 38 2
Лента - Сеть розничной торговли 2026 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 2
Charles Schwab 89 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 12 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 1
Enron - Enrongate 122 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Континенталь 7 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Lexicon Branding 3 1
Профессионалы.ру 18 1
Softbank Capital - Softbank Venture Capital - Softbank Finance - Softbank Investment - Softbank Investments Advisors - Softbank Emerging Markets 17 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
DuPont - Дюпон 100 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
British Airways - British Midland International 125 1
Airbus Group - Airbus Industries 222 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
American Express - Amex 325 1
Blackstone Group 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1861 1
Совкомбанк Совесть 270 1
Walt Disney Company 620 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5336 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11210 8
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 116 7
Судебная власть - Judicial power 2282 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 631 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1120 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 690 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 720 2
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1174 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
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Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 105 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4566 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4340 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4867 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2943 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12005 13
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12172 13
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3404 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6865 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9839 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6321 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5618 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12314 12
Microsoft Windows 15436 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4925 18
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 13
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 10
Oracle Java - язык программирования 2991 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 687 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6996 8
Linux OS 9630 7
Microsoft Windows 2000 8660 7
Google Android 13791 7
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 6
Microsoft Edge - браузер 1982 6
Google Talk - Google Chat 159 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 5
Microsoft Exchange 1684 5
Apple iPad 3841 5
Nokia 7650 63 5
AOL AIM - AOL Instant Messenger 100 5
Microsoft Office 3664 5
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 60 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1748 4
Apple iOS 7595 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Microsoft Outlook 1367 4
Nokia Symbian OS 1398 3
Microsoft Office 2007 238 3
Apple iPhone 6 4861 3
Mozilla Firefox - браузер 1878 3
Apple iTunes Store 1064 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2962 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 424 3
Microsoft Skype 2051 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1967 3
JavaScript - JS - язык программирования 1151 3
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 12 3
Microsoft Windows XP 2393 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 219 3
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 6
Larry Page - Ларри Пейдж 190 3
Киселев Дмитрий 12 3
Chen John - Чен Джон 25 3
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 2
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 36 2
Ксенин Алекс 311 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 332 1
Свердлов Денис 200 1
Дуров Павел 278 1
Туганбаев Аскар 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 1
Лебедев Артём 12 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 1
Фишкин Сергей 7 1
Гудым Денис 20 1
Федорушкин Илья 13 1
Косых Валентин 2 1
Козерог Константин 10 1
Гуревич Михаил 40 1
Масленников Игорь 36 1
Солонин Виталий 89 1
Носик Антон 106 1
Акимов Александр 21 1
Макаров Сергей 12 1
Демидов Михаил 133 1
Мосунов Алексей 1 1
Советников Александр 10 1
Манджиков Очир 56 1
Делицин Леонид 11 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Брюквин Юрий 298 1
Попова Мария 141 1
Соломатин Евгений 9 1
Мильнер Юрий 134 1
Смирнов Владимир 37 1
Прянишников Николай 291 1
Крючков Андрей 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51656 77
Россия - РФ - Российская федерация 140046 65
Канада 4844 25
Европа 21627 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42325 23
Япония 13221 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16657 15
Германия - Федеративная Республика 12598 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14094 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13251 12
Франция - Французская Республика 7782 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14004 9
США - Нью-Йорк 3085 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17009 8
Земля - планета Солнечной системы 10297 7
Южная Корея - Республика 6582 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7234 6
Финляндия - Финляндская Республика 3578 6
Украина 7539 6
США - Калифорния 4581 6
Азия - Азиатский регион 5414 6
США - Флорида 747 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5109 5
Италия - Итальянская Республика 4328 5
Сингапур - Республика 1839 5
Россия - СФО - Новосибирск 4199 5
Казахстан - Республика 5443 4
Африка - Африканский регион 3430 4
Португалия - Португальская Республика 914 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3842 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 567 4
Европа Западная 1479 4
Испания - Королевство 3693 4
Беларусь - Белоруссия 5532 4
Америка - Американский регион 2125 3
Америка Южная 843 3
Великобритания - Лондон 2382 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1722 3
Дания - Королевство 1288 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46898 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5718 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23391 16
Абонентская база - Абонентская плата 5793 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10778 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9493 13
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5828 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6268 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13576 9
Зоология - наука о животных 2556 9
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7393 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1580 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17853 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7384 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5561 7
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