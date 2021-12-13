Остались ли еще операторы пейджинговых сервисов? Многие из нас уже забыли, что когда-то вместо смартфона или даже кнопочного телефона был пейджер, а кто-то и вовсе не знаком с этим устройством. Этот вид связи был довольно быстро вы

Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower Группа компаний Beeper, аутсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утече

Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр Группа компаний Beeper («Инфо-контент») объявила о вводе в эксплуатацию распределенного контактного центра. Технологическое решение, представляющее собой мультисайтовую конфигурацию — результат успешного сотру

Beeper обслуживает входящие обращения клиентов ТТК В конце прошлого года группа компаний Beeper («Инфо-контент»), специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, приступила к реализации проекта по обслуживанию входящих обращений клиентов в телекоммуникационной ком

Контакт-центры Beeper обработали в 2013 г. 101 млн обращений Группа компании Beeper («Инфо-контент»), специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, подвела итоги своей работы в 2013 г. Согласно общей статистике всех контактных центров компании, всего

Бренду BEEPER исполнилось 18 лет Группа компаний BEEPER, специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, отмечает свой 18 день рождения. История бренда началась 29 октября 1995 г. С началом нового этапа развития компания соз

BEEPER вырвался в лидеры По оценке РБК.research, объем рынка услуг АКЦ в России в 2012 году увеличился на 30,1% и достиг 6,78 млрд руб. Один из признанных лидеров сегодня – ГК BEEPER. Занимая долю рынка более 12%, компания показывает устойчивый рост по всем показателям: так, размер выручки ГК BEEPER является четвёртым среди лидеров. Одно из важнейших достижени

Akonix: интернет-пейджеры опаснее электронной почты Атаки через интернет-пейджеры намного опаснее, чем вредоносный спам, рассылаемый в электронных письмах, утверждает Дон Монтгомери (Don Montgomery), вице-президент по маркетингу ИБ-компании Akonix, представляющей пр

Yahoo встроил интернет-пейджер в почтовое приложение ателей в течение нескольких месяцев. В списке также будут отображаться пользователи, входящие в круг контактов Yahoo Messenger. Ещё одна примечательная функция — возможность отправить сообщение через пейджер в ответ на электронное письмо — в программе откроется окно для чата. Среди конкурентов Yahoo в сфере интернет-пейджеров и бесплатной почты только Google совместил чат Google Talk с прог

Интернет-пейджеры - выбор подростков Интернет-пейджеры, или системы мгновенного обмена сообщениями (IM), по-прежнему остаются средством связи в основном для молодёжи, выяснилось в ходе опроса, проведённого компанией Knowledge Networks. Три

Пейджинговый оператор внезапно прекратил работу Т-пэйдж». По словам г-на Цаленчука, спрос на их услуги есть. «Пейджинговая связь заняла свое место. Пейджер на Западе не считается заменой сотовой связи. Он используется для оповещения сразу не

У "Мегафона" больше не работает пейджер C 1 сентября «Мегафон Северо-Запад» прекратил предоставление услуги «Пейджер». Услуга предоставляла возможность получать на мобильный телефон текстовые сообщения SMS от пейджингового оператора «Неда». Закрытие услуги связано с ликвидацией компании «Неда».

Microsoft и Yahoo объединят интернет-пейджеры Интернет-пейджеры Microsoft и Yahoo будут объединены в общую систему обмена сообщениями. По количеству пользователей новая система догонит лидера рынка — America Online. Официальное объявление о со

В Ярославле открыт шлюз для отправки SMS-cообщений с мобильного телефона на пейджер Компания "Ярославль-GSM" начала опытную эксплуатацию нового SMS-шлюза. Он позволит абонентам компании пересылать короткие текстовые сообщения на пейджеры абонентов компании "CMC" со своих мобильных телефонов, минуя оператора. Для отправки такого текстового сообщения необходимо набрать код 223, знак * и ввести номер пейджера. Максимальна

МТС предлагает своим абонентам новую услугу - "Мобильный пейджинг" двух технологий - сотовой и пейджинговой - позволило МТС предложить своим абонентам новую услугу - "Мобильный пейджинг". Благодаря "Мобильному пейджингу" абонент получает возможность быть всегд

Vodafone будет продавать е-mail-пейджеры Blackberry британским корпоративным клиентам ьзование начнется в июне, подключение будет производиться через GPRS-сеть. Недавно оператор открыл GPRS-роуминг в 14 европейских странах, что поможет BlackBerry быстрее завоевать Европу. В США е-mail-пейджеры подключают операторы беспроводных сетей обмена данными, такие, как Mobitex. Кроме Vodafone, RIM подписала соглашение с другим британским оператором - компанией mmO2 - и германской T-Mo

Китай: военным запретили мобильники, пейджеры и публичные дома тв солдаты должны получать у командиров своих военных подразделений, и выдаваться они будут только в интересах службы. В любом другом случае "военнослужащие не должны использовать мобильные телефоны, пейджеры или подобное коммуникационное оборудование", сообщает "Синьхуа". Правила также предписывают военнослужащим не обсуждать и не передавать секретную информацию по телефонам или по пейджер

Future Telecom представила Graffiti - пейджер с возможностями КПК щью виртуальной англо-русской клавиатуры на экране устройства. С помощью компьютерного порта текстовые данные, созданные и хранящиеся в памяти Graffiti, могут быть перенесены и отредактированы на ПК. Пейджер традиционно оснащен записной телефонной книжкой с индикатором использования памяти, будильником и часами с мировым временем. Дополнительные функции: программа для рисования, калькулятор

Пейджинговая связь в США сдает позиции я около 9,4 млн. человек, 9,1 млн. из которых используют традиционный односторонний пейджинг, когда пейджер сигнализирует о новом сообщении и отображает его на дисплее. Около 330 тыс. абонентов

Интернет-пейджер станет личным переводчиком 12Planet и Worldlingo запустили интернет-пейджер (IM), "говорящий" на десятке языков. Странно только, что это не случилось на несколько лет раньше. Сообщение, отправленное одним пользователем другому, переводится программами перевода

"Вессолинк-Нижний Новгород" запустил систему передачи новостных лент Pунета на пейджеры FLEX Компания "Вессолинк-Нижний Новгород" объявила о запуске программного агента "Net News Scanner", позволяющего самостоятельно импортировать новостные ленты Рунета на пейджеры стандарта FLEX. Программный агент позволит ввести до 50 информканалов на самую разную тематику, в том числе новости РБК и CNews.ru. В принципе, в качестве источника информации может бы

Осенью появится первый российский пейджер ботают во многих городах России и за рубежом. Обычно в качестве абонентского терминала используется пейджер Nokia FM 110. Ижевский завод надеется составить ему конкуренцию, выпуская на рынок св

Петербургские пейджинговые операторы "ПейджЛинк" и "Петерком" объявили о слиянии Вслед за крупным событием на пейджинговом рынке Петербурга - приобретением компанией "Экском" абонентской базы BBG Communications, о своем слиянии объявили две другие петербургские пейджинговые компании - "ПейджЛинк" и "Петерком", сообщила ComNews.ru. Процесс юридического преобразования двух компаний в единую фирму, которая первое время будет называться "Петерком-ПейджЛин

Microsoft встроит в Windows XP усовершенствованный интернет-пейджер Microsoft намерена встроить в новую версию своей операционной системы Windows XP, выпуск которой запланирован на октябрь 2001 года, "улучшенный интернет-пейджер". В данном продукте компания объединит действующие в настоящее время сервисы по обмену мгновенными сообщениями и файлами. Анонсированный Microsoft интернет-пейджер Windows Messen

Котировки на интернет-пейджер я компания ActiveBuddy Inc. достигла договоренность с Нью-Йоркской Фондовой Биржей, биржей Nasdaq и Американской Фондовой Биржей о передаче котировок акций, торгуемых на этих трех биржах, на интернет-пейджеры. Интерактивная технология ActiveBuddy разработана для использования предприятиями, рекламодателями, провайдерами контента и услуг на всех платформах, поддерживающих моментальные сообще

Владельцев ноутбуков предпочитают для получения электронной почты пейджеры 19% владельцев ноутбуков перестают их использовать, когда у них появляются пейджеры для получения электронной почты. Время использования ноутбука у обладателей e-mail пейджеров сокращается на 45%. Таковы результаты исследований, проведенных компанией Goldman Sachs. Ан

Появился новый интернет-пейджер Французская компания Liberty Surf, предоставляющая провайдерские услуги, запустила новый интернет-пейджер на французском языке, получивший название Messager Liberty Surf. Программу, позволяющую пользователям Сети общаться между собой, можно скачать на сайте компании. Новый интернет-пейдж

Пейджеры - новая мода американской элиты н из известнейших американских деятелей шоу-бизнеса. Он недавно сменил свой сотовый на двусторонний пейджер. - "E-mail - великая вещь, но мобильный e-mail - еще круче". Афроамериканцы Шакил О'Н

AOL открыла услугу уведомления на пейджер или мобильный телефон о полученных электронных письмах понедельник America Online Inc. объявила об открытии новой услуги, сообщает SV.com. Теперь клиенты компании смогут получать бесплатно уведомления о пришедших электронных письмах на сотовые телефоны и пейджеры. Новая услуга, получившая название Mail Alerts, является частью стратегии "AOL Anywhere", нацеленной на расширение услуг компании для различных коммуникационных устройств. В октябре бы

Aquis совместно с OracleMobile разработают систему доставки информации из интернета на двусторонние пейджеры Компания Aquis Communications Group, Inc. сообщила о разработке совместно с OracleMobile, отделением Oracle Corp., системы передачи информации из интернета на двусторонние пейджеры. Система будет основана на сервисе Ask@OracleMobile, разработанном компанией OracleMobile, который дает возможность клиенту быстро получить информацию без использования веб-браузера. Д

Пейджинговая сеть "Телетинг" прекратила свое существование мы оплаты - она оказалась слишком запутанной. Для того чтобы иметь возможность послать сообщение на пейджер "Телетинг", необходимо было купить специальную карту, по которой оплачиваются звонки.

Motorola выпустила новый цифровой пейджер Talkabout T10 Motorola объявила о выходе новой модели цифрового пейджера - Talkabout T10. Размер пейджера - 55мм * 41 мм * 16 мм, вес - 43 грамма. Пейджер появится в продаже в США по цене от $25 до $35, стоимость обслуживания составит $4.95 в месяц. Среди дополнительных функций пейджера - проставление даты и времени получения сообщений, в

В систему Inter-VPost добавлена возможность отправки сообщений на пейджеры в 118 городов России Вчера компания Forte-IT объявила о добавлении в систему Inter-VPost (www.vpost.ru) возможности отправки текстовых сообщений на пейджеры 105 операторов России в 118 городах. В планах компании расширение такой возможности на другие страны бывшего СССР. См.также: (10.05) Система голосовой почты Inter-Vpost проговорит по т

Motorola выпустила двусторонний пейджер с клавиатурой и доступом в Интернет Motorola представила новое устройство размером с пейджер Talkabout T900, оборудованное полной клавиатурой и выдвижным экраном, предназначенное для двустороннего обмена сообщениями и ограниченного доступа к веб-контенту Интернет. Устройство по

Dell будет продавать пейджеры на базе процессора Intel 386 ичные сообщения и текстовые документы. Эти пейджеры выпускаются канадской фирмойResearch In Motion. Пейджер работает на базе модифицированной версии процессора Intel 386.