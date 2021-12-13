Пейджер Beeper Bleeper Пейджинговая связь Пейджинговая сеть
|13.12.2021
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Остались ли еще операторы пейджинговых сервисов?
Многие из нас уже забыли, что когда-то вместо смартфона или даже кнопочного телефона был пейджер, а кто-то и вовсе не знаком с этим устройством. Этот вид связи был довольно быстро вы
|20.08.2014
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Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower
Группа компаний Beeper, аутсорсинговый контактный центр, завершила проект по внедрению в свою корпоративную сеть DLP-системы SecureTower, разработанной компанией Falcongaze, с целью обеспечения защиты от утече
|07.03.2014
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Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр
Группа компаний Beeper («Инфо-контент») объявила о вводе в эксплуатацию распределенного контактного центра. Технологическое решение, представляющее собой мультисайтовую конфигурацию — результат успешного сотру
|25.02.2014
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Beeper обслуживает входящие обращения клиентов ТТК
В конце прошлого года группа компаний Beeper («Инфо-контент»), специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, приступила к реализации проекта по обслуживанию входящих обращений клиентов в телекоммуникационной ком
|20.02.2014
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Контакт-центры Beeper обработали в 2013 г. 101 млн обращений
Группа компании Beeper («Инфо-контент»), специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, подвела итоги своей работы в 2013 г. Согласно общей статистике всех контактных центров компании, всего
|31.10.2013
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Бренду BEEPER исполнилось 18 лет
Группа компаний BEEPER, специализирующаяся на услугах аутсорсингового контактного центра, отмечает свой 18 день рождения. История бренда началась 29 октября 1995 г. С началом нового этапа развития компания соз
|18.09.2013
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BEEPER вырвался в лидеры
По оценке РБК.research, объем рынка услуг АКЦ в России в 2012 году увеличился на 30,1% и достиг 6,78 млрд руб. Один из признанных лидеров сегодня – ГК BEEPER. Занимая долю рынка более 12%, компания показывает устойчивый рост по всем показателям: так, размер выручки ГК BEEPER является четвёртым среди лидеров. Одно из важнейших достижени
|02.10.2007
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Akonix: интернет-пейджеры опаснее электронной почты
Атаки через интернет-пейджеры намного опаснее, чем вредоносный спам, рассылаемый в электронных письмах, утверждает Дон Монтгомери (Don Montgomery), вице-президент по маркетингу ИБ-компании Akonix, представляющей пр
|14.02.2007
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Yahoo встроил интернет-пейджер в почтовое приложение
ателей в течение нескольких месяцев. В списке также будут отображаться пользователи, входящие в круг контактов Yahoo Messenger. Ещё одна примечательная функция — возможность отправить сообщение через пейджер в ответ на электронное письмо — в программе откроется окно для чата. Среди конкурентов Yahoo в сфере интернет-пейджеров и бесплатной почты только Google совместил чат Google Talk с прог
|08.12.2006
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Интернет-пейджеры - выбор подростков
Интернет-пейджеры, или системы мгновенного обмена сообщениями (IM), по-прежнему остаются средством связи в основном для молодёжи, выяснилось в ходе опроса, проведённого компанией Knowledge Networks. Три
|06.10.2006
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Пейджинговый оператор внезапно прекратил работу
Т-пэйдж». По словам г-на Цаленчука, спрос на их услуги есть. «Пейджинговая связь заняла свое место. Пейджер на Западе не считается заменой сотовой связи. Он используется для оповещения сразу не
|31.08.2006
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У "Мегафона" больше не работает пейджер
C 1 сентября «Мегафон Северо-Запад» прекратил предоставление услуги «Пейджер». Услуга предоставляла возможность получать на мобильный телефон текстовые сообщения SMS от пейджингового оператора «Неда». Закрытие услуги связано с ликвидацией компании «Неда».
|13.10.2005
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Microsoft и Yahoo объединят интернет-пейджеры
Интернет-пейджеры Microsoft и Yahoo будут объединены в общую систему обмена сообщениями. По количеству пользователей новая система догонит лидера рынка — America Online. Официальное объявление о со
|29.04.2002
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В Ярославле открыт шлюз для отправки SMS-cообщений с мобильного телефона на пейджер
Компания "Ярославль-GSM" начала опытную эксплуатацию нового SMS-шлюза. Он позволит абонентам компании пересылать короткие текстовые сообщения на пейджеры абонентов компании "CMC" со своих мобильных телефонов, минуя оператора. Для отправки такого текстового сообщения необходимо набрать код 223, знак * и ввести номер пейджера. Максимальна
|24.04.2002
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МТС предлагает своим абонентам новую услугу - "Мобильный пейджинг"
двух технологий - сотовой и пейджинговой - позволило МТС предложить своим абонентам новую услугу - "Мобильный пейджинг". Благодаря "Мобильному пейджингу" абонент получает возможность быть всегд
|18.04.2002
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Vodafone будет продавать е-mail-пейджеры Blackberry британским корпоративным клиентам
ьзование начнется в июне, подключение будет производиться через GPRS-сеть. Недавно оператор открыл GPRS-роуминг в 14 европейских странах, что поможет BlackBerry быстрее завоевать Европу. В США е-mail-пейджеры подключают операторы беспроводных сетей обмена данными, такие, как Mobitex. Кроме Vodafone, RIM подписала соглашение с другим британским оператором - компанией mmO2 - и германской T-Mo
|29.03.2002
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Китай: военным запретили мобильники, пейджеры и публичные дома
тв солдаты должны получать у командиров своих военных подразделений, и выдаваться они будут только в интересах службы. В любом другом случае "военнослужащие не должны использовать мобильные телефоны, пейджеры или подобное коммуникационное оборудование", сообщает "Синьхуа". Правила также предписывают военнослужащим не обсуждать и не передавать секретную информацию по телефонам или по пейджер
|28.03.2002
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Future Telecom представила Graffiti - пейджер с возможностями КПК
щью виртуальной англо-русской клавиатуры на экране устройства. С помощью компьютерного порта текстовые данные, созданные и хранящиеся в памяти Graffiti, могут быть перенесены и отредактированы на ПК. Пейджер традиционно оснащен записной телефонной книжкой с индикатором использования памяти, будильником и часами с мировым временем. Дополнительные функции: программа для рисования, калькулятор
|10.12.2001
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Пейджинговая связь в США сдает позиции
я около 9,4 млн. человек, 9,1 млн. из которых используют традиционный односторонний пейджинг, когда пейджер сигнализирует о новом сообщении и отображает его на дисплее. Около 330 тыс. абонентов
|30.08.2001
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Интернет-пейджер станет личным переводчиком
12Planet и Worldlingo запустили интернет-пейджер (IM), "говорящий" на десятке языков. Странно только, что это не случилось на несколько лет раньше. Сообщение, отправленное одним пользователем другому, переводится программами перевода
|21.08.2001
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"Вессолинк-Нижний Новгород" запустил систему передачи новостных лент Pунета на пейджеры FLEX
Компания "Вессолинк-Нижний Новгород" объявила о запуске программного агента "Net News Scanner", позволяющего самостоятельно импортировать новостные ленты Рунета на пейджеры стандарта FLEX. Программный агент позволит ввести до 50 информканалов на самую разную тематику, в том числе новости РБК и CNews.ru. В принципе, в качестве источника информации может бы
|17.08.2001
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Осенью появится первый российский пейджер
ботают во многих городах России и за рубежом. Обычно в качестве абонентского терминала используется пейджер Nokia FM 110. Ижевский завод надеется составить ему конкуренцию, выпуская на рынок св
|10.08.2001
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Петербургские пейджинговые операторы "ПейджЛинк" и "Петерком" объявили о слиянии
Вслед за крупным событием на пейджинговом рынке Петербурга - приобретением компанией "Экском" абонентской базы BBG Communications, о своем слиянии объявили две другие петербургские пейджинговые компании - "ПейджЛинк" и "Петерком", сообщила ComNews.ru. Процесс юридического преобразования двух компаний в единую фирму, которая первое время будет называться "Петерком-ПейджЛин
|06.06.2001
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Microsoft встроит в Windows XP усовершенствованный интернет-пейджер
Microsoft намерена встроить в новую версию своей операционной системы Windows XP, выпуск которой запланирован на октябрь 2001 года, "улучшенный интернет-пейджер". В данном продукте компания объединит действующие в настоящее время сервисы по обмену мгновенными сообщениями и файлами. Анонсированный Microsoft интернет-пейджер Windows Messen
|23.05.2001
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Котировки на интернет-пейджер
я компания ActiveBuddy Inc. достигла договоренность с Нью-Йоркской Фондовой Биржей, биржей Nasdaq и Американской Фондовой Биржей о передаче котировок акций, торгуемых на этих трех биржах, на интернет-пейджеры. Интерактивная технология ActiveBuddy разработана для использования предприятиями, рекламодателями, провайдерами контента и услуг на всех платформах, поддерживающих моментальные сообще
|18.04.2001
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Владельцев ноутбуков предпочитают для получения электронной почты пейджеры
19% владельцев ноутбуков перестают их использовать, когда у них появляются пейджеры для получения электронной почты. Время использования ноутбука у обладателей e-mail пейджеров сокращается на 45%. Таковы результаты исследований, проведенных компанией Goldman Sachs. Ан
|20.03.2001
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Появился новый интернет-пейджер
Французская компания Liberty Surf, предоставляющая провайдерские услуги, запустила новый интернет-пейджер на французском языке, получивший название Messager Liberty Surf. Программу, позволяющую пользователям Сети общаться между собой, можно скачать на сайте компании. Новый интернет-пейдж
|22.02.2001
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Пейджеры - новая мода американской элиты
н из известнейших американских деятелей шоу-бизнеса. Он недавно сменил свой сотовый на двусторонний пейджер. - "E-mail - великая вещь, но мобильный e-mail - еще круче". Афроамериканцы Шакил О'Н
|09.01.2001
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AOL открыла услугу уведомления на пейджер или мобильный телефон о полученных электронных письмах
понедельник America Online Inc. объявила об открытии новой услуги, сообщает SV.com. Теперь клиенты компании смогут получать бесплатно уведомления о пришедших электронных письмах на сотовые телефоны и пейджеры. Новая услуга, получившая название Mail Alerts, является частью стратегии "AOL Anywhere", нацеленной на расширение услуг компании для различных коммуникационных устройств. В октябре бы
|30.11.2000
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Aquis совместно с OracleMobile разработают систему доставки информации из интернета на двусторонние пейджеры
Компания Aquis Communications Group, Inc. сообщила о разработке совместно с OracleMobile, отделением Oracle Corp., системы передачи информации из интернета на двусторонние пейджеры. Система будет основана на сервисе Ask@OracleMobile, разработанном компанией OracleMobile, который дает возможность клиенту быстро получить информацию без использования веб-браузера. Д
|01.11.2000
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Пейджинговая сеть "Телетинг" прекратила свое существование
мы оплаты - она оказалась слишком запутанной. Для того чтобы иметь возможность послать сообщение на пейджер "Телетинг", необходимо было купить специальную карту, по которой оплачиваются звонки.
|01.11.2000
|Пейджинговая сеть "Телетинг" компании "РТК Пейдж" прекратила свое существование
|29.09.2000
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Motorola выпустила новый цифровой пейджер Talkabout T10
Motorola объявила о выходе новой модели цифрового пейджера - Talkabout T10. Размер пейджера - 55мм * 41 мм * 16 мм, вес - 43 грамма. Пейджер появится в продаже в США по цене от $25 до $35, стоимость обслуживания составит $4.95 в месяц. Среди дополнительных функций пейджера - проставление даты и времени получения сообщений, в
|26.06.2000
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В систему Inter-VPost добавлена возможность отправки сообщений на пейджеры в 118 городов России
Вчера компания Forte-IT объявила о добавлении в систему Inter-VPost (www.vpost.ru) возможности отправки текстовых сообщений на пейджеры 105 операторов России в 118 городах. В планах компании расширение такой возможности на другие страны бывшего СССР. См.также: (10.05) Система голосовой почты Inter-Vpost проговорит по т
|23.05.2000
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Motorola выпустила двусторонний пейджер с клавиатурой и доступом в Интернет
Motorola представила новое устройство размером с пейджер Talkabout T900, оборудованное полной клавиатурой и выдвижным экраном, предназначенное для двустороннего обмена сообщениями и ограниченного доступа к веб-контенту Интернет. Устройство по
|23.11.1999
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Dell будет продавать пейджеры на базе процессора Intel 386
ичные сообщения и текстовые документы. Эти пейджеры выпускаются канадской фирмойResearch In Motion. Пейджер работает на базе модифицированной версии процессора Intel 386.
|17.08.1999
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Теперь системные администраторы могут получать информацию о критичном сбое серверов Compaq на пейджер
зникновении критической ситуации Compaq Insight Manager отправляет короткое сообщение с описанием проблемы через почтовую систему. Приемником может выступать либо компьютер, подключенный к сети, либо пейджер, либо мобильный телефон, поддерживающий службу коротких сообщений. Испытания проводились на серверах Compaq Proliant 800, Compaq Proliant 1600, Compaq Proliant 6000, работающие в среде
Пейджер и организации, системы, технологии, персоны:
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 6
|Larry Page - Ларри Пейдж 190 3
|Киселев Дмитрий 12 3
|Chen John - Чен Джон 25 3
|Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
|Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 2
|Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 36 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 332 1
|Свердлов Денис 200 1
|Дуров Павел 278 1
|Туганбаев Аскар 7 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 1
|Лебедев Артём 12 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1006 1
|Фишкин Сергей 7 1
|Гудым Денис 20 1
|Федорушкин Илья 13 1
|Косых Валентин 2 1
|Козерог Константин 10 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Масленников Игорь 36 1
|Солонин Виталий 89 1
|Носик Антон 106 1
|Акимов Александр 21 1
|Макаров Сергей 12 1
|Демидов Михаил 133 1
|Мосунов Алексей 1 1
|Советников Александр 10 1
|Манджиков Очир 56 1
|Делицин Леонид 11 1
|Bush George - Буш Джордж 304 1
|Брюквин Юрий 298 1
|Попова Мария 141 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Смирнов Владимир 37 1
|Прянишников Николай 291 1
|Крючков Андрей 19 1
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