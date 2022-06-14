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Google Talk Google Chat
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.06.2022
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Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов
сенджер Chat, запущенный в марте 2017 г. «Чтобы продолжить общение в чате, рекомендуем использовать Google Chat. Используя чат-группы, вы можете осуществлять планирование, общий доступ, совмест
|26.07.2012
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Сервис Google Talk переживает сбой в работе
Сервис мгновенных сообщений Google Talk переживает масштабный сбой в работе. Как говорится в сообщении интернет-гиганта, из-за сбоя в работе большинство пользователей по-прежнему имеют доступ к Google Talk, однако
|21.12.2007
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Google Talk стал переводчиком
Компания Google вчера, 20 декабря, объявила о том, что IM-сервис Google Talk пополнился новой функцией, с помощью которой пользователи могут в реальном времени переводить предложения на разные языки. По словам представителей Google, теперь Google Talk
|27.07.2007
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IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех
данным на июнь текущего года. Такую популярность Meebo специалисты объясняют удачным дизайном и хорошей работой сервиса. Также в отчете Nielsen/NetRatings говорится о значительном росте популярности Google Talk, количество пользователей которого составило 2,3 млн.
|13.02.2007
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Barablu представила программу для звонков с Google Talk и Skype
Компания Barablu представила бесплатную программу для звонков через Skype и Google Talk с мобильных телефонов, оборудованных Wi-Fi. Используя телефон, находящийся в зоне покрытия Wi-Fi, можно набирать номера из списка контактов Skype и Google Talk, а также беспл
|07.12.2006
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Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger
Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пределами списка остался пейджер от Microsoft — MSN, или Live Messenger. Представитель IBM сказал, что компания «открыт
|03.10.2006
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Google Talk откроется для всех и бесплатно
Google откроет интернет-пейджер Google Talk для всех желающих; сервис будет предоставляться бесплатно. Ранее он был доступен только для пользователей почты Gmail. На прошлой неделе в мире интернет-пейджеров произошло еще одно
|15.05.2006
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Nokia добавит Google Talk в портативный компьютер
Nokia добавит приложение Google Talk в свой портативный планшетный компьютер с беспроводным интернетом — Internet Tablet. Ожидается, что анонс обновления устройства состоится во вторник. Google Talk позволя
|07.02.2006
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Google встроит Chat в Gmail
трированным пользователям почты. Список контактов из Google Talk автоматически будет отображаться в Google Chat. В функционал чата войдет «список быстрых контактов» — он появится слева в п
Google Talk и организации, системы, технологии, персоны:
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|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
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|Mashable 372 2
|The Times 75 2
|Times 661 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
|AP - Associated Press 2007 2
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|The Economist 49 1
|Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
|Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Forbes - Форбс 1002 1
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|Bloomberg 1627 1
|ZDnet 663 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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|DigiTimes - Издание 1331 1
|VentureBeat 90 1
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