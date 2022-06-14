Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов сенджер Chat, запущенный в марте 2017 г. «Чтобы продолжить общение в чате, рекомендуем использовать Google Chat. Используя чат-группы, вы можете осуществлять планирование, общий доступ, совмест

Сервис Google Talk переживает сбой в работе Сервис мгновенных сообщений Google Talk переживает масштабный сбой в работе. Как говорится в сообщении интернет-гиганта, из-за сбоя в работе большинство пользователей по-прежнему имеют доступ к Google Talk, однако

Google Talk стал переводчиком Компания Google вчера, 20 декабря, объявила о том, что IM-сервис Google Talk пополнился новой функцией, с помощью которой пользователи могут в реальном времени переводить предложения на разные языки. По словам представителей Google, теперь Google Talk

IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех данным на июнь текущего года. Такую популярность Meebo специалисты объясняют удачным дизайном и хорошей работой сервиса. Также в отчете Nielsen/NetRatings говорится о значительном росте популярности Google Talk, количество пользователей которого составило 2,3 млн.

Barablu представила программу для звонков с Google Talk и Skype Компания Barablu представила бесплатную программу для звонков через Skype и Google Talk с мобильных телефонов, оборудованных Wi-Fi. Используя телефон, находящийся в зоне покрытия Wi-Fi, можно набирать номера из списка контактов Skype и Google Talk, а также беспл

Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пределами списка остался пейджер от Microsoft — MSN, или Live Messenger. Представитель IBM сказал, что компания «открыт

Google Talk откроется для всех и бесплатно Google откроет интернет-пейджер Google Talk для всех желающих; сервис будет предоставляться бесплатно. Ранее он был доступен только для пользователей почты Gmail. На прошлой неделе в мире интернет-пейджеров произошло еще одно

Nokia добавит Google Talk в портативный компьютер Nokia добавит приложение Google Talk в свой портативный планшетный компьютер с беспроводным интернетом — Internet Tablet. Ожидается, что анонс обновления устройства состоится во вторник. Google Talk позволя