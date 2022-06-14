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Google Talk Google Chat

Google Talk - Google Chat

СОБЫТИЯ

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14.06.2022 Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов

сенджер Chat, запущенный в марте 2017 г. «Чтобы продолжить общение в чате, рекомендуем использовать Google Chat. Используя чат-группы, вы можете осуществлять планирование, общий доступ, совмест
26.07.2012 Сервис Google Talk переживает сбой в работе

Сервис мгновенных сообщений Google Talk переживает масштабный сбой в работе. Как говорится в сообщении интернет-гиганта, из-за сбоя в работе большинство пользователей по-прежнему имеют доступ к Google Talk, однако

21.12.2007 Google Talk стал переводчиком

Компания Google вчера, 20 декабря, объявила о том, что IM-сервис Google Talk пополнился новой функцией, с помощью которой пользователи могут в реальном времени переводить предложения на разные языки. По словам представителей Google, теперь Google Talk
27.07.2007 IM-сервисы: Meebo и Google Talk растут быстрее всех

данным на июнь текущего года. Такую популярность Meebo специалисты объясняют удачным дизайном и хорошей работой сервиса. Также в отчете Nielsen/NetRatings говорится о значительном росте популярности Google Talk, количество пользователей которого составило 2,3 млн.
13.02.2007 Barablu представила программу для звонков с Google Talk и Skype

Компания Barablu представила бесплатную программу для звонков через Skype и Google Talk с мобильных телефонов, оборудованных Wi-Fi. Используя телефон, находящийся в зоне покрытия Wi-Fi, можно набирать номера из списка контактов Skype и Google Talk, а также беспл
07.12.2006 Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger

Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пределами списка остался пейджер от Microsoft — MSN, или Live Messenger. Представитель IBM сказал, что компания «открыт
03.10.2006 Google Talk откроется для всех и бесплатно

Google откроет интернет-пейджер Google Talk для всех желающих; сервис будет предоставляться бесплатно. Ранее он был доступен только для пользователей почты Gmail. На прошлой неделе в мире интернет-пейджеров произошло еще одно
15.05.2006 Nokia добавит Google Talk в портативный компьютер

Nokia добавит приложение Google Talk в свой портативный планшетный компьютер с беспроводным интернетом — Internet Tablet. Ожидается, что анонс обновления устройства состоится во вторник. Google Talk позволя
07.02.2006 Google встроит Chat в Gmail

трированным пользователям почты. Список контактов из Google Talk автоматически будет отображаться в Google Chat. В функционал чата войдет «список быстрых контактов» — он появится слева в п

Публикаций - 163, упоминаний - 168

Google Talk и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 88
Microsoft Corporation 25775 39
Yahoo! 3726 33
Meta Platforms - Facebook 4621 31
X Corp - Twitter 2938 21
Apple Inc 13156 20
AOL Inc - America Online 1883 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Samsung Electronics 11065 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
HTC Corporation 1512 10
Sipnet - Сипнет 80 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Yandex - Яндекс 9216 8
LG Electronics 3735 8
Cisco Systems 5372 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
Lenovo Motorola 3566 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
AT&T Inc 1726 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Adobe Systems 1597 6
МегаФон 10742 5
Huawei 4677 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Sony 6739 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Dell EMC 5180 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
Toshiba Corporation 2980 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telegram Group 2940 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Nvidia Corp 4002 3
eBay Inc 1640 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Некстер ИК 33 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Газпром энергосбыт 13 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Transparent Language 5 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
William Blair & Company 9 1
Yandex Yet Another Tech Fund 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Carl Zeiss AG 307 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
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GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 45
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