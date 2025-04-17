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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гришин Андрей



17.04.2025 «Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей 1
18.03.2013 Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken 1
13.03.2013 Inline Technologies построила систему защиты персональных данных для «Норильскгазпрома» 1
04.09.2007 Трио игровых «карманников» 1
04.09.2007 Выбираем карманную игровую приставку 1
28.05.2007 Wi-Fi в смартфонах — особенности использования технологии 1
14.05.2007 Wi-Fi в смартфонах - реальная возможность сэкономить 1
09.04.2007 Самые интересные новинки мира гаджетов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Гришин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24781 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 2
Sony 6566 2
Nintendo 773 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
HTC Corporation 1500 1
Webmoney 542 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 1
Google LLC 11904 1
Цифра ГК 2456 1
Nokia Russia - Нокиа Россия 12 1
Nike 187 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Норильскгазпром 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 114 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3939 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6457 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2528 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7388 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8254 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4659 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17281 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10224 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1044 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2271 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6076 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1685 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1811 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1298 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 534 1
DivX - видеокодек 430 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 1
Трассирование - Трассировка 70 1
ARMv9 - Архитектура процессора 59 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9770 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 359 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 3
Oracle Java - язык программирования 3118 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 2
Opera Browser - Браузер 1024 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Nintendo Game Boy 107 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Linux OS 10152 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 838 1
Google Talk - Google Chat 159 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Nokia Nseries 537 1
HTC Qtek 44 1
Microsoft Skype Out 35 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Microsoft Windows 15836 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
C/C++ - Язык программирования 778 1
Bandai Namco Entertainment - Ridge Racers 20 1
Microsoft Skype in - Microsoft Skype Online number 17 1
Aladdin eToken Network Logon 8 1
Bond James - Бонд Джеймс 69 1
Грачев Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 2
Япония 13343 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 417 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1700 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2730 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2359 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3528 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 1
Философия - Philosophy 454 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1651 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3014 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Спорт - Бейсбол 49 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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