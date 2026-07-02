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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197092
ИКТ 15200
Организации 11684
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Грачев Сергей

СОБЫТИЯ


02.07.2026 В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
19.03.2024 IBS примет участие в конференция CNews «Заказная разработка ПО» 1
14.03.2024 На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
13.03.2013 Inline Technologies построила систему защиты персональных данных для «Норильскгазпрома» 1
14.12.2007 «Управление проектами 2007»: итоги конференции 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Грачев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 4
Рустам Курмаев и партнеры 33 3
ИнЭкс - InEx 3 3
КСК - Ключевые системы и компоненты 13 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5590 3
Diasoft - Диасофт 1122 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 167 2
Softline - Софтлайн 3678 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 34 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9467 1
Telegram Group 2883 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
China Mobile 435 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 487 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 53 1
GamingWorks BV 5 1
МКБ - Московский кредитный банк 650 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 151 2
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ВТБ Лизинг 73 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
Норильскгазпром 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5569 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 230 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34388 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 701 3
DevOps - Development и Operations 1207 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8569 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24164 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7593 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 493 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21756 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61124 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35771 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3564 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12728 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4198 2
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 87 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22748 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1093 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1388 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2864 1
Микроскоп - Microscope 342 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 990 1
TMS - Test Management System - fuzzing - fuzz testing - фаззинг - тестирование мусорными данными 44 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 809 1
Анализатор кода - Code analysis 59 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1354 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12962 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17971 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4153 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6588 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8145 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1516 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4305 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17858 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12089 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 360 1
ICL Автозаказы 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5634 1
Red Hat OpenShift 168 1
Docker - Платформа распределённых приложений 526 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 448 1
Red Hat RPM - Package Manager 189 1
Галеев Артур 13 4
Авилкин Юрий 4 3
Шицле Ярослав 29 3
Оржевская Наталия 10 3
Тульчинский Станислав 87 2
Минин Тимофей 5 2
Шафигуллин Руслан 2 2
Алферов Павел 1 1
Мишин Евгений 2 1
Тумасов Олег 1 1
Прядеин Виктор 1 1
Шашкова Екатерина 3 1
Андриевский Денис 4 1
Воденеев Денис 8 1
Атаманов Евгений 1 1
Медведев Никита 1 1
Мамичев Дмитрий 1 1
Натрусов Артем 312 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Павлов Александр 120 1
Тетенькин Евгений 10 1
Бандурин Гаральд 15 1
Гришин Андрей 8 1
Шаройченко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164700 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47302 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18970 1
Казахстан - Республика 6004 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1901 1
Нидерланды 3725 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57177 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1170 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53030 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8444 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2502 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 661 1
Copyleft - Копилефт - авторское лево 11 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11447 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1145 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7718 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5708 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1367 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2712 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4568 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21415 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2978 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6538 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 591 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15873 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7477 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5993 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33408 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6594 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8814 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7326 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 962 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 868 1
Ведомости 1437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 1
Gartner - Гартнер 3649 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727391.
Создано именных указателей - 197092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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