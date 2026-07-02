Индексная книга (каталог) CNews*
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Грачев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Грачев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Галеев Артур 13 4
|Авилкин Юрий 4 3
|Шицле Ярослав 29 3
|Оржевская Наталия 10 3
|Тульчинский Станислав 87 2
|Минин Тимофей 5 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Алферов Павел 1 1
|Мишин Евгений 2 1
|Тумасов Олег 1 1
|Прядеин Виктор 1 1
|Шашкова Екатерина 3 1
|Андриевский Денис 4 1
|Воденеев Денис 8 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Медведев Никита 1 1
|Мамичев Дмитрий 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Павлов Александр 120 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Гришин Андрей 8 1
|Шаройченко Дмитрий 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727391.
Создано именных указателей - 197092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727391.
Создано именных указателей - 197092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.