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IBS примет участие в конференция CNews «Заказная разработка ПО»

Группа компаний IBS примет участие в конференции CNews «Заказная разработка ПО», которая состоится в Москве 28 марта. В этом году IBS также выступает партнером конференции.

Эксперты IBS представят на конференции два доклада, в которых расскажут о важности безопасной разработки и контроле качества ПО.

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Начальник отдела DevOps IBS Артур Галеев и заместитель директора дирекции кибербезопасности IBS Сергей Грачев выступят с темой «Опыт выстраивания безопасного конвейера разработки». В последние годы ИТ-инфраструктуры компаний сталкиваются со взрывным ростом количества сложных кибератак (в том числе, с применением методов социальной инженерии), а в последние время к ним добавились и атаки с применением искусственного интеллекта, что делает задачу по созданию безопасной среды разработки актуальной как никогда. Спикеры IBS поделятся информацией о рисках, связанных с небезопасной разработкой ПО, расскажут о методологии ГОСТ Р56939 и практическом опыте ее применения.

Директор отделения автоматизированного тестирования IBS Денис Воденеев выступит с докладом «Когда автоматизация тестирования ускоряет заказную разработку?». Эксперт расскажет об основных подходах в тестировании, универсальных специалистах и месте SDET в контроле качества. Он также поделиться примерами применения автоматизированного тестирования на практике, продемонстрирует задачи, которые позволяет решать такой вид контроля качества ПО на практике, и расскажет, как оценивать целесообразность применения автоматизации.

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