ГОСТ Р 56939 — это национальный стандарт, который устанавливает требования по безопасной разработке к компаниям, разрабатывающим программное обеспечение. Стандарт охватывает все процессы разработки безопасного ПО: от разработки архитектуры ПО до его вывода из эксплуатации. Требование соответствию ГОСТ Р 56939 уже включают в проводимые заказчиками тендеры.