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ГОСТ Р 56939 Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения


ГОСТ Р 56939 — это национальный стандарт, который устанавливает требования по безопасной разработке к компаниям, разрабатывающим программное обеспечение. Стандарт охватывает все процессы разработки безопасного ПО: от разработки архитектуры ПО до его вывода из эксплуатации. Требование соответствию ГОСТ Р 56939 уже включают в проводимые заказчиками тендеры.


25.02.2025 ФСТЭК России официально подтвердила статус безопасности процессов разработчика Astra Linux 1
23.12.2024 «СберТех» получил сертификат соответствия ФСТЭК России на процессы безопасной разработки ПО 1
18.11.2024 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Боготе 1
07.10.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe 1
07.10.2024 «Лаборатория Касперского» прошла сертификацию процессов безопасной разработки и получила сертификат №1 в ФСТЭК России 2
25.09.2024 Positive Technologies выпустила фреймворк для безопасной разработки приложений 1
12.09.2024 В Южной Корее открылся Центр прозрачности «Лаборатории Касперского» 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
1
16.07.2024 «БФТ-Холдинг» выпустил новую версию программного продукта «БФТ.Платформа» 2
03.06.2024 На защите детей: «Солар» еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов 1
28.05.2024 ГК «Солар»: Хакеры начали атаковать сайты вузов в преддверии приемной кампании 1
23.05.2024 Security Vision и ГК «Солар» будут вместе развивать экспортный потенциал российских ИБ‑решений 1
21.05.2024 «Солар»: шпионаж – основная цель хакеров при атаках на промышленность 1
16.05.2024 «Солар»: Несанкционированный доступ к системам стал ключевой киберугрозой для компаний 1
27.04.2024 «Солар» отразил более 5 тысяч кибератак на онлайн-ресурсы «Диктанта Победы» 1
26.04.2024 Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 2
08.04.2024 В ГК «Солар» рассказали о фишинге в Рунете 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
29.03.2024 ГК «Солар»: 88% участников прошедших киберучений подтверждают их явную пользу 1
19.03.2024 IBS примет участие в конференция CNews «Заказная разработка ПО» 1
14.03.2024 ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов 1
12.03.2024 ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте Белоруссии договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности 1
11.03.2024 Студенты смогут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам ГК «Солар» 1
07.03.2024 Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта 1
06.03.2024 ГК «Солар»: иностранная хакерская группировка шпионила за российским ведомством 1
27.02.2024 Новые функциональные возможности и автоматизация: релиз IdM-системы Solar inRights 3.3 1
22.02.2024 ГК «Солар»: с начала года число высококритичных атак уже выросло более чем в три раза 1
20.02.2024 DLP-система Solar Dozor успешно прошла сертификационные испытания в Белоруссии 1
15.02.2024 Кибербезопасность от «Солара» станет доступнее с партнерской программой SOLARSHIP 1
12.02.2024 ГК «Солар» назвала самый популярный способ обмана клиента банков 1
12.02.2024 ГК «Солар» выявила свыше 5 тыс. вредоносных сайтов, принимающих электронную оплату 1
07.02.2024 ГК «Солар»: с финансовым сектором связано 40% запросов на нелегальные хакерские услуги 1
07.02.2024 Ключевые тренды и драйверы роста российского рынка NGFW 1
01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем 1
17.01.2024 Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач 1
16.01.2024 Киберучения ГК «Солар» для РОИВов выявили точки развития специалистов 1
29.12.2023 Как ИБ справлялась с вызовами 2023 года, и что ее ждет в будущем 1
29.12.2023 Ключевые тенденции рынка DLP – курс в облака и экосистемность 1

Публикаций - 63, упоминаний - 67

ГОСТ Р 56939 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 37
Microsoft Corporation 24671 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 5
ОТР ГК - ОТР 2000 214 4
Код Безопасности 623 4
Ростелеком 9749 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 3
Cisco Systems 5124 3
Oracle Corporation 6708 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 3
Softline - Софтлайн 2850 2
Базальт СПО - BaseALT 663 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 2
Broadcom - VMware 2375 2
IBM - International Business Machines Corp 9448 2
SAP SE 5284 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 197 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 96 1
Эшелон НПО 131 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 1
Ланит Интеграция 190 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
OpenAI 232 1
Fortinet 391 1
Qualys 63 1
SolarWinds 49 1
Kaseya 34 1
ОТР ГК - ОТР-БИТ - ОТР-Безопасность информационных технологий 6 1
Ростех - Автоматика Концерн 1647 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Huawei 3954 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
Telegram Group 2026 1
Diasoft - Диасофт 885 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Альфа-Банк 1778 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
ВТБ Лизинг 68 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Верный - торговая сеть 291 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
GoodWill 13 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 77 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Конституционный суд РФ 107 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 41
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7446 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 264 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 131 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 81 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 50 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 6
Linux OS 10023 6
Новые облачные технологии - МойОфис 789 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 149 3
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 3
OpenAI ChatGPT 357 3
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 3
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 13 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 2
Microsoft Windows 15730 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1275 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 41 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 2
Microsoft SDL - Microsoft Security Development Lifecycle 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 2
Microsoft Windows 10 1770 1
Microsoft Windows 7 1980 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 1
Вураско Александр 25 7
Пашков Алексей 15 3
Смирнов Алексей 243 2
Куликов Григорий 7 2
Коростелев Павел 30 2
Мылицин Роман 3 2
Мылицын Роман 110 2
Галеев Артур 13 2
Грачев Сергей 7 2
Воденеев Денис 6 2
Баринов Александр 44 2
Ляпунов Игорь 123 2
Бондарь Дмитрий 35 2
Акимов Евгений 38 2
Лушин Илья 10 2
Хвещеник Анастасия 8 2
Кошкина Дарья 12 2
Сизоненко Григорий 40 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Буравцов Александр 15 1
Крамаренко Сергей 2 1
Петров Михаил 138 1
Батай Илья 55 1
Лебедев Владимир 68 1
Мартыненко Александр 20 1
Голов Андрей 49 1
Чапчаев Андрей 55 1
Кабаков Ярослав 59 1
Копысов Виталий 62 1
Волдохин Сергей 11 1
Овчинников Илья 7 1
Александров Александр 70 1
Коннов Георгий 25 1
Горожанкин Алексей 18 1
Шицле Ярослав 22 1
Дбар Федор 36 1
Драчев Никита 10 1
Шелекасов Борис 11 1
Федоров Борис 5 1
Оржевская Наталия 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 38
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 38
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 37
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1160 37
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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