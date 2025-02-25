ГОСТ Р 56939 Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения
ГОСТ Р 56939 — это национальный стандарт, который устанавливает требования по безопасной разработке к компаниям, разрабатывающим программное обеспечение. Стандарт охватывает все процессы разработки безопасного ПО: от разработки архитектуры ПО до его вывода из эксплуатации. Требование соответствию ГОСТ Р 56939 уже включают в проводимые заказчиками тендеры.
ГОСТ Р 56939 и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
|Вураско Александр 25 7
|Пашков Алексей 15 3
|Смирнов Алексей 243 2
|Куликов Григорий 7 2
|Коростелев Павел 30 2
|Мылицин Роман 3 2
|Мылицын Роман 110 2
|Галеев Артур 13 2
|Грачев Сергей 7 2
|Воденеев Денис 6 2
|Баринов Александр 44 2
|Ляпунов Игорь 123 2
|Бондарь Дмитрий 35 2
|Акимов Евгений 38 2
|Лушин Илья 10 2
|Хвещеник Анастасия 8 2
|Кошкина Дарья 12 2
|Сизоненко Григорий 40 1
|Зрячих Дмитрий 5 1
|Буравцов Александр 15 1
|Крамаренко Сергей 2 1
|Петров Михаил 138 1
|Батай Илья 55 1
|Лебедев Владимир 68 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Голов Андрей 49 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Копысов Виталий 62 1
|Волдохин Сергей 11 1
|Овчинников Илья 7 1
|Александров Александр 70 1
|Коннов Георгий 25 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Шицле Ярослав 22 1
|Дбар Федор 36 1
|Драчев Никита 10 1
|Шелекасов Борис 11 1
|Федоров Борис 5 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Forbes - Форбс 829 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
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