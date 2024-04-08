В ГК «Солар» рассказали о фишинге в Рунете

В воскресенье, 7 апреля, в России отметили День Рунета. В этом году национальному домену .ru исполнилось 30 лет. ГК «Солар» ежедневно работает над защитой доменной зоны от фишинговых сайтов, инициируя их блокировку в сотрудничестве с АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (администрирует доменные зоны .RU и .РФ). По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, который проанализировал 2,5 тыс. последних заблокированных фишинговых ресурсов., 46% из них располагались в зоне .RU, так как это самый популярный домен среди русскоязычной аудитории. Второе, третье и четвертое места с большим отрывом поделили доменные зоны .COM, .ONLINE и .SITE. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Помимо этого, в 2023-2024 гг. наблюдается тенденция к широкому использованию доменов третьего и более глубоких уровней, а также доменов, не имеющих смысловой привязки к бренду — 48% фишинговых доменов второго уровня не были связаны ни с каким брендом или вовсе сгенерированы случайно. Зачастую это просто произвольно сгенерированные комбинации букв и цифра. Это означает, что их нельзя найти по автоматическим шаблонам — для поиска необходимо применять продвинутые механизмы мониторинга и возможности киберразведки.

Специалисты Solar AURA анализируют все тенденции и новинки, используемые злоумышленниками, и разрабатывают новые инструменты, позволяющие максимально быстро выявлять фишинговые сайты. В 2023 году минимальное время с момента обнаружения фишингового сайта сервисом Solar AURA до его фактического блокирования составило менее 15 минут, а более половины фишинговых сайтов прекращают свое существование в течение четырех часов.

Для защиты от фишинга рекомендуем следовать нескольким простым правилам: не отвечайте на подозрительные электронные письма или сообщения; не предоставляйте личные данные на непроверенных веб-сайтах; проверяйте адреса отправителей электронных писем и ссылок перед тем, как кликнуть на них; используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вредоносных программ; обучайте себя и своих близких основным признакам фишинга.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1 800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.