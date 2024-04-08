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В ГК «Солар» рассказали о фишинге в Рунете

В воскресенье, 7 апреля, в России отметили День Рунета. В этом году национальному домену .ru исполнилось 30 лет. ГК «Солар» ежедневно работает над защитой доменной зоны от фишинговых сайтов, инициируя их блокировку в сотрудничестве с АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (администрирует доменные зоны .RU и .РФ). По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, который проанализировал 2,5 тыс. последних заблокированных фишинговых ресурсов., 46% из них располагались в зоне .RU, так как это самый популярный домен среди русскоязычной аудитории. Второе, третье и четвертое места с большим отрывом поделили доменные зоны .COM, .ONLINE и .SITE. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Помимо этого, в 2023-2024 гг. наблюдается тенденция к широкому использованию доменов третьего и более глубоких уровней, а также доменов, не имеющих смысловой привязки к бренду — 48% фишинговых доменов второго уровня не были связаны ни с каким брендом или вовсе сгенерированы случайно. Зачастую это просто произвольно сгенерированные комбинации букв и цифра. Это означает, что их нельзя найти по автоматическим шаблонам — для поиска необходимо применять продвинутые механизмы мониторинга и возможности киберразведки.

Специалисты Solar AURA анализируют все тенденции и новинки, используемые злоумышленниками, и разрабатывают новые инструменты, позволяющие максимально быстро выявлять фишинговые сайты. В 2023 году минимальное время с момента обнаружения фишингового сайта сервисом Solar AURA до его фактического блокирования составило менее 15 минут, а более половины фишинговых сайтов прекращают свое существование в течение четырех часов.

Для защиты от фишинга рекомендуем следовать нескольким простым правилам: не отвечайте на подозрительные электронные письма или сообщения; не предоставляйте личные данные на непроверенных веб-сайтах; проверяйте адреса отправителей электронных писем и ссылок перед тем, как кликнуть на них; используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вредоносных программ; обучайте себя и своих близких основным признакам фишинга.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.

С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

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Цифровизация

Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOCSolar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

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Импортонезависимость

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1 800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

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