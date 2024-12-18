Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз

ГК «Солар»: здравоохранение больше других сфер страдает от вирусов вредоносным ПО, относится к сфере здравоохранения, отмечают эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Таковы данные за III квартал 2024 г., собранные на сети сенсоров и ха

«Солар»: более четверти всех кибератак в мире нацелены на российскую инфраструктуру По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», на Россию пришлось 28% срабатываний, зафиксированных сетью сенсоров и

Эксперты Solar 4RAYS выявили массовую фишинговую рассылку на российские промышленные компании Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» обнаружили новую волну фишинговой кампании с использовани

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные » «Ростелекома») сообщила об обнаружении вредоносного ПО GoblinRAT. Оно было зафиксировано командой Solar 4RAYS (входит в ГК «Солар») в ходе расследования инцидентов в ИТ-компании, предоставляю

ГК «Солар»: минимум 3 года хакеры шпионили за российскими ведомствами с помощью уникального вредоноса Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» обнаружили уникальное вредоносное ПО GoblinRAT с широкой функционально

ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками литика основана на расследованиях, в которых участвовали специалисты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Цели злоумышленников максимально деструктивны — собрав необходимые да

ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак ю онлайн-площадку Steam для организации кибератак, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Злоумышленники создают аккаунты и прячут в их описании информацию о с

Solar 4RAYS обнаружила новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mogwai на российское ведомство Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS обнаружили новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mog

«Солар» поможет компаниям выявить затаившихся в ИТ-инфраструктуре хакеров Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS запускает услугу Compromise Assessment — поиск скрытного присутствия атакующих в

Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников рами-наемниками или же группировками. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (входит в ПАО «Ростелеком»). Эксперты по информационной безопасности (

«Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения раденные аккаунты было ниже в 4 раза. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной бе

«Солар»: хакеры зашифровали инфраструктуру промышленной компании с помощью неустранимого изъяна Windows дписями драйверов. Расследуя данный инцидент в мае 2024 г., эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» выяснили, что уязвимость позволила злоумышленникам загрузить в сеть же

«Солар»: проукраинская группировка атакует российские организации через взломанные лифты Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» выявили серию атак прогосударственной группировки Lifting Zmiy на росс

ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов постоянно ищут новые мотивы, чтобы получить доступ к ценным ресурсам. Недавнее исследование центра Solar 4RAYS, проведенное группой компаний (ГК) «Солар», выявило тревожную тактику, используем

Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS ту от веб-угроз. В результате сотрудничества команд Solar webProxy и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS были достигнуты два результата: создание первой версии базы данных об угрозах для

ГК «Солар»: прогосударственная группировка Shedding Zmiy атаковала десятки российских организаций Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» выявили деятельность прогосударственной высокопрофессиональной группы

ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» заблокировали шпионскую активность азиатской группировки Obstinate Mog