Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar 4RAYS центр исследования киберугроз
|18.12.2024
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ГК «Солар»: здравоохранение больше других сфер страдает от вирусов
вредоносным ПО, относится к сфере здравоохранения, отмечают эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Таковы данные за III квартал 2024 г., собранные на сети сенсоров и ха
|09.12.2024
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«Солар»: более четверти всех кибератак в мире нацелены на российскую инфраструктуру
По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», на Россию пришлось 28% срабатываний, зафиксированных сетью сенсоров и
|14.11.2024
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Эксперты Solar 4RAYS выявили массовую фишинговую рассылку на российские промышленные компании
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» обнаружили новую волну фишинговой кампании с использовани
|11.11.2024
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В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные
» «Ростелекома») сообщила об обнаружении вредоносного ПО GoblinRAT. Оно было зафиксировано командой Solar 4RAYS (входит в ГК «Солар») в ходе расследования инцидентов в ИТ-компании, предоставляю
|08.11.2024
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ГК «Солар»: минимум 3 года хакеры шпионили за российскими ведомствами с помощью уникального вредоноса
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» обнаружили уникальное вредоносное ПО GoblinRAT с широкой функционально
|05.11.2024
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ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками
литика основана на расследованиях, в которых участвовали специалисты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Цели злоумышленников максимально деструктивны — собрав необходимые да
|22.10.2024
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ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак
ю онлайн-площадку Steam для организации кибератак, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Злоумышленники создают аккаунты и прячут в их описании информацию о с
|09.10.2024
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Solar 4RAYS обнаружила новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mogwai на российское ведомство
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS обнаружили новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mog
|11.09.2024
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«Солар» поможет компаниям выявить затаившихся в ИТ-инфраструктуре хакеров
Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS запускает услугу Compromise Assessment — поиск скрытного присутствия атакующих в
|30.08.2024
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Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников
рами-наемниками или же группировками. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (входит в ПАО «Ростелеком»). Эксперты по информационной безопасности (
|29.08.2024
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«Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения
раденные аккаунты было ниже в 4 раза. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной бе
|26.08.2024
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«Солар»: хакеры зашифровали инфраструктуру промышленной компании с помощью неустранимого изъяна Windows
дписями драйверов. Расследуя данный инцидент в мае 2024 г., эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» выяснили, что уязвимость позволила злоумышленникам загрузить в сеть же
|08.07.2024
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«Солар»: проукраинская группировка атакует российские организации через взломанные лифты
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» выявили серию атак прогосударственной группировки Lifting Zmiy на росс
|08.07.2024
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ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов
постоянно ищут новые мотивы, чтобы получить доступ к ценным ресурсам. Недавнее исследование центра Solar 4RAYS, проведенное группой компаний (ГК) «Солар», выявило тревожную тактику, используем
|26.06.2024
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Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS
ту от веб-угроз. В результате сотрудничества команд Solar webProxy и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS были достигнуты два результата: создание первой версии базы данных об угрозах для
|24.05.2024
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ГК «Солар»: прогосударственная группировка Shedding Zmiy атаковала десятки российских организаций
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» выявили деятельность прогосударственной высокопрофессиональной группы
|17.05.2024
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ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» заблокировали шпионскую активность азиатской группировки Obstinate Mog
|06.03.2024
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ГК «Солар»: иностранная хакерская группировка шпионила за российским ведомством
Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной бе
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Вураско Александр 24 8
|Ляпунов Игорь 121 7
|Сазонов Геннадий 8 7
|Бондарь Дмитрий 35 5
|Баринов Александр 44 4
|Прокофьев Антон 11 4
|Хереш Игорь 22 4
|Маричев Дмитрий 4 4
|Пашков Алексей 14 3
|Лушин Илья 10 3
|Хамракулова Евгения 7 3
|Каргин Антон 4 3
|Дрюков Владимир 43 3
|Маннанов Альберт 9 3
|Сюхин Иван 4 3
|Кошкина Дарья 12 2
|Акимов Евгений 38 2
|Хвещеник Анастасия 8 2
|Евдокимов Дмитрий 27 2
|Аюпов Илья 2 2
|Жигалов Константин 2 2
|Рябова Галина 25 1
|Чернов Даниил 79 1
|Сергиенко Игорь 12 1
|Казанцев Николай 4 1
|Чаплыгин Роман 20 1
|Губанов Юрий 5 1
|Демидов Сергей 127 1
|Касимов Вячеслав 29 1
|Гадарь Дмитрий 26 1
|Фирш Алексей 6 1
|Сивак Николай 5 1
|Карпов Антон 12 1
|Иванов Евгений 42 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Проскурнин Андрей 4 1
|Одоевский Александр 1 1
|Никишкин Харитон 1 1
|Ордян Давид 3 1
|Веселов Александр 8 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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