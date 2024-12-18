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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar 4RAYS центр исследования киберугроз

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз


18.12.2024 ГК «Солар»: здравоохранение больше других сфер страдает от вирусов

вредоносным ПО, относится к сфере здравоохранения, отмечают эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Таковы данные за III квартал 2024 г., собранные на сети сенсоров и ха
09.12.2024 «Солар»: более четверти всех кибератак в мире нацелены на российскую инфраструктуру

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», на Россию пришлось 28% срабатываний, зафиксированных сетью сенсоров и
14.11.2024 Эксперты Solar 4RAYS выявили массовую фишинговую рассылку на российские промышленные компании

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» обнаружили новую волну фишинговой кампании с использовани
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

» «Ростелекома») сообщила об обнаружении вредоносного ПО GoblinRAT. Оно было зафиксировано командой Solar 4RAYS (входит в ГК «Солар») в ходе расследования инцидентов в ИТ-компании, предоставляю
08.11.2024 ГК «Солар»: минимум 3 года хакеры шпионили за российскими ведомствами с помощью уникального вредоноса

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» обнаружили уникальное вредоносное ПО GoblinRAT с широкой функционально
05.11.2024 ГК «Солар»: 70% кибератак в 2024 году реализованы проукраинскими группировками

литика основана на расследованиях, в которых участвовали специалисты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Цели злоумышленников максимально деструктивны — собрав необходимые да
22.10.2024 ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак

ю онлайн-площадку Steam для организации кибератак, выяснили эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Злоумышленники создают аккаунты и прячут в их описании информацию о с
09.10.2024 Solar 4RAYS обнаружила новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mogwai на российское ведомство

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS обнаружили новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mog
11.09.2024 «Солар» поможет компаниям выявить затаившихся в ИТ-инфраструктуре хакеров

Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS запускает услугу Compromise Assessment — поиск скрытного присутствия атакующих в

30.08.2024 Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников

рами-наемниками или же группировками. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (входит в ПАО «Ростелеком»). Эксперты по информационной безопасности (
29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения

раденные аккаунты было ниже в 4 раза. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной бе
26.08.2024 «Солар»: хакеры зашифровали инфраструктуру промышленной компании с помощью неустранимого изъяна Windows

дписями драйверов. Расследуя данный инцидент в мае 2024 г., эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» выяснили, что уязвимость позволила злоумышленникам загрузить в сеть же
08.07.2024 «Солар»: проукраинская группировка атакует российские организации через взломанные лифты

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» выявили серию атак прогосударственной группировки Lifting Zmiy на росс
08.07.2024 ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов

постоянно ищут новые мотивы, чтобы получить доступ к ценным ресурсам. Недавнее исследование центра Solar 4RAYS, проведенное группой компаний (ГК) «Солар», выявило тревожную тактику, используем
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS

ту от веб-угроз. В результате сотрудничества команд Solar webProxy и центра исследования киберугроз Solar 4RAYS были достигнуты два результата: создание первой версии базы данных об угрозах для
24.05.2024 ГК «Солар»: прогосударственная группировка Shedding Zmiy атаковала десятки российских организаций

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» выявили деятельность прогосударственной высокопрофессиональной группы

17.05.2024 ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» заблокировали шпионскую активность азиатской группировки Obstinate Mog
06.03.2024 ГК «Солар»: иностранная хакерская группировка шпионила за российским ведомством

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной бе

Публикаций - 97, упоминаний - 144

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 92
Ростелеком 9700 10
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 7 7
Shedding Zmiy - Хакерская группировка 6 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 9 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 4 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 22 3
Microsoft Corporation 24625 3
Telegram Group 1983 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 2
GitHub 814 2
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 2
Информзащита 756 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Прогноз 1650 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 3 1
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 1
Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 5 1
Цифра ГК 2426 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
SolarWinds 49 1
IXIA 16 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
Metascan - Метаскан 3 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
АйТи 1365 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Unsplash 763 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
Почта России ПАО 2112 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Фонд Росконгресс 18 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 64
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 64
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 58
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 23
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 13 8
Microsoft Windows 15656 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 40 6
Linux OS 9936 6
Microsoft Exchange 1714 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 13 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Atlassian - Confluence 113 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CPT - Solar Continuous Penetration Testing 5 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 5 2
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
JQuery 42 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
OpenAI ChatGPT 338 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Outlook Web Access 28 1
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 10 1
CCleaner 25 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Вураско Александр 24 8
Ляпунов Игорь 121 7
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Бондарь Дмитрий 35 5
Баринов Александр 44 4
Прокофьев Антон 11 4
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Маричев Дмитрий 4 4
Пашков Алексей 14 3
Лушин Илья 10 3
Хамракулова Евгения 7 3
Каргин Антон 4 3
Дрюков Владимир 43 3
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Сюхин Иван 4 3
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Аюпов Илья 2 2
Жигалов Константин 2 2
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Фирш Алексей 6 1
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Иванов Евгений 42 1
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Одоевский Александр 1 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 53
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 53
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 53
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Киберучения 92 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 45
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
Единый день голосования 129 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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