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Михайлов и партнеры

Михайлов и партнеры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.10.2026 Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает 1
12.08.2025 YADRO признали лидером по лояльности клиентов 1
15.07.2025 В Свердловской области на ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал почти 70 миллионов киберугроз 1
15.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 в Тюменской области «Солар» заблокировал около 5 млн.  попыток доступа к опасным интернет-ресурсам 1
07.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал 1,6 млрд попыток доступа к опасным интернет-ресурсам 1
03.06.2025 Более 1600 школ Татарстана включили в программу образования курс Innostage по кибербезопасности 2
23.04.2025 Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK 1
25.03.2025 «Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе» 1
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 1
09.12.2021 Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков 1
16.08.2021 Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза 1
18.06.2007 Олег Бяхов ушел из Мининформсвязи в IBM 1
30.09.2003 Где взять PR-специалистов для ИТ-отрасли? 1
18.09.2001 ООО "Вашъ финансовый попечитель - Москва" приобрело права на домен Arenda.ru 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Михайлов и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11067 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 4
AgileConsult - ЭджайлКонсалт 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 825 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3219 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5099 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 996 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 357 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 461 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 1
InnoSTage - Инностейдж 225 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 45 1
ARTW - АРТВ 10 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 962 1
ИнтерВолга 2 1
Триз-шанс 5 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 96 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Volkswagen Group - VW 312 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 1
Альфа-Капитал УК 162 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 63 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 118 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 84 1
Геометрия НПО 172 1
Arthur Andersen 64 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Имидж-Контакт КГ - Консалтинговая Группа 1 1
МилФудс - Poetti 3 1
Ай-Пласт - iPlast 3 1
Amrop Partnership - Amrop Hever 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13956 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24156 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2759 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11983 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23268 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14477 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5452 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18534 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13633 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2467 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5315 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8056 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9748 3
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 95 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2033 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1353 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5936 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1744 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6724 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6152 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10895 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 272 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10426 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8019 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1761 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12516 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 1
AAC - Advanced Audio Coding 483 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6739 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3029 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13848 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 75 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 280 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9663 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 183 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webCat 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1662 1
Honor - серия смартфонов 249 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 819 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 137 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 86 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 302 1
VK Клипы 71 1
Volkswagen Tiguan 4 1
ИКС - Yadro - Kornfeld - серия коммутаторов 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 36 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 13 1
Хвещеник Анастасия 30 4
Денисенко Олег 8 3
Хайруллин Айрат 108 1
Соболь Александр 6 1
Краснова Марина 42 1
Сардар Лориана 7 1
Ситников Алексей 9 1
Бяхов Олег 59 1
Кузьмин Евгений 30 1
Гудым Денис 20 1
Егоров Павел 23 1
Борисов Василий 2 1
Савицкий Кирилл 3 1
Чугай Игорь 3 1
Дусмухаметов Вячеслав 2 1
Максимовская Марианна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1537 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2924 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1439 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3391 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 761 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2342 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55146 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3523 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8705 1
Россия - УФО - Свердловская область 2013 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2350 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1850 1
Россия - УФО - Тюменская область 1398 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34412 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 4
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 145 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 699 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3911 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12065 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8173 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27749 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 2
Образование в России 2994 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5858 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10588 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2820 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22115 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2363 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1252 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 104 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3227 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 406 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6193 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18460 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6859 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3144 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - беттинг - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 19 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 223 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8593 1
Информатика - computer science - informatique 1215 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8687 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 202 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1550 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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