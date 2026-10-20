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Михайлов и партнеры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Михайлов и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
|Хвещеник Анастасия 30 4
|Денисенко Олег 8 3
|Хайруллин Айрат 108 1
|Соболь Александр 6 1
|Краснова Марина 42 1
|Сардар Лориана 7 1
|Ситников Алексей 9 1
|Бяхов Олег 59 1
|Кузьмин Евгений 30 1
|Гудым Денис 20 1
|Егоров Павел 23 1
|Борисов Василий 2 1
|Савицкий Кирилл 3 1
|Чугай Игорь 3 1
|Дусмухаметов Вячеслав 2 1
|Максимовская Марианна 4 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|Рен ТВ - телеканал 82 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.