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Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков

Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об этом CNews сообщили представители PR-агентства «Михайлов и Партнеры».

Honor Choice Earbuds X можно приобрести в официальном интернет-магазине Honor, фирменных розничных магазинах Honor и других каналах партнеров бренда начиная с 10 декабря 2021 г.

Благодаря Bluetooth 5.2 Honor Choice Earbuds X работают до 6 часов в режиме непрерывного воспроизведения музыки и до 28 часов с использованием зарядного чехла.

Honor Choice Earbuds X – это легкие внутриканальные наушники с естественной и комфортной посадкой. Каждый наушник весит всего 4,3 г и имеет длину 3,3 см, поэтому их максимально удобно носить в течение всего дня.

Honor Choice Earbuds X поддерживают сенсорное управление воспроизведением музыки и голосовыми вызовами: всего несколько касаний позволят включать музыку, переключаться на следующую композицию и выполнять другие команды, в том числе управлять голосовым помощником по умолчанию.

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Honor Choice Earbuds X

Наушники имеют степень защиты IPX4: они не пострадают от попадания капель пота или дождя.

Наушники Honor Choice Earbuds X оснащены двойными микрофонами, которые подавляют внешний шум с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Вы можете разговаривать на оживленной улице или в общественном транспорте так, будто общаетесь с собеседником лично – без шума ветра и звуковых помех.

Наушники имеют звуковой драйвер 12 мм с биодиафрагмой и легким алюминиевым уравновешенным якорем с медным покрытием для передачи глубоких басов и широкого звукового диапазона. Воспроизведение музыки в формате AAC позволяет четко услышать каждый звук.

Использование стандарта Bluetooth 5.2 и технологии Surface Acoustic Wave (SAW) обеспечивает наушникам Honor Choice Earbuds X надежное соединение во время игр, звонков или прослушивания музыки даже в местах со слабым сигналом.

Honor Choice Earbuds X также имеют специальный игровой режим, который активируется долгим нажатием на оба наушника одновременно в течение трех секунд. Низкая задержка звука 125 мс обеспечивает максимальный комфорт в динамичных мобильных играх.

Цены и доступность

Беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X доступны в цвете «ледяной белый» и «полночный черный» начиная с 10 декабря 2021 г. по рекомендованной розничной цене 2 990 руб.

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