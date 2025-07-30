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Савицкий Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Савицкий Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151442 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
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