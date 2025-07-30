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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савицкий Кирилл


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Skillbox и НИУ ВШЭ разработали первую модель оценки качества продуктов онлайн-образования в России 1
27.09.2024 В России появится система оценки качества онлайн-образования для школьников 1
18.09.2001 ООО "Вашъ финансовый попечитель - Москва" приобрело права на домен Arenda.ru 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савицкий Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Михайлов и партнеры 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1352 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5139 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 875 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1925 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5127 1
Борисов Василий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 118 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4805 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 587 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5109 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5819 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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