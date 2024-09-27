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В России появится система оценки качества онлайн-образования для школьников

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» и Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» запускают исследование по оценке качества цифровых образовательных продуктов для школьников.

Цель исследования — стимулировать верификацию онлайн-курсов и других продуктов на перенасыщенном рынке детского EdTech, а также разработать единые стандарты качества для всей отрасли. Создание такой системы позволит четко определить, какие образовательные продукты соответствуют критериям качественного продукта и могут быть рекомендованы учащимся и родителям.

Одной из предпосылок разработки системы оценки стала растущая популярность цифровых образовательных продуктов для детей. По данным агентства Smart Ranking, за II квартал 2024 г. сегмент детского образования сравнялся по объемам с ДПО. Динамика выручки детского сегмента (+32,91%) опередила взрослый (+26,58%).

«Cпрос на цифровые образовательные продукты для школьников растёт с каждым годом. Ещё быстрее растёт количество компаний, которые предлагают такие услуги. Однако отсутствие единых стандартов отрасли негативно сказывается на качестве услуг, что влияет на учащихся — они просто не получают желаемых результатов. Наша цель — создать прозрачную систему оценки, которая поможет EdTech-компаниям верифицироваться, а родителям и детям выбирать качественные образовательные продукты», — отметил Дмитрий Данилов, основатель онлайн-школы «Умскул».

Вместе с увеличением сегмента вопрос об измерении качества продуктов становится все более значимым. Кирилл Савицкий, со-автор исследования и ведущий эксперт Лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ: «Ранее на рынке не существовало единой проверенной системы, которая бы объективно оценивала качество образовательных продуктов для школьников в цифровом пространстве. В основном по причине того, что каждая сторона по-своему определяет это понятие. К тому же детский Edtech - крайне чувствительный сегмент образовательных технологий. Стандартные модели оценки качества для взрослых здесь вряд ли подойдут».

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Именно поэтому Институт образования НИУ ВШЭ и «Умскул» разработали модель системы оценки качества цифровых образовательных продуктов для школьников. Она включает в себя пять групп показателей: Инфраструктура — метрики, касающиеся информации о компании, учебных программах и использовании учебной аналитики; Разработка продукта — критерии, определяющие качество создания и обновления образовательных курсов; Реализация продукта — оценка взаимодействия учеников с кураторами и преподавателями, включая поддержку и безопасность данных; Рыночная позиция — анализ экономической эффективности продукта и его востребованности; Пользовательский опыт — удовлетворенность учеников от взаимодействия с продуктом.

Новая модель оценки качества учитывает не только обучающие продукты, но и пользовательский опыт и обратную связь учеников. Это дает более объективную оценку продуктов и услуг детского Edtech, помогает достичь образовательных целей и сформировать у детей интерес к обучению на протяжении всей жизни.

Исследователи НИУ ВШЭ поделились, что онлайн-школа «Умскул» станет первой компанией на рынке детского Edtech, которая пройдет оценку образовательных программ по новой модели и верифицирует свои услуги. Результаты исследования будут опубликованы в ноябре 2024 г.

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