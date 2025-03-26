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Умскул
Умскул и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4026 6
|VK - Mail.ru Group 3470 5
|VK - Учи.ру - Тетрика 13 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
|Галицкий Александр 107 4
|Крутов Дмитрий 19 4
|Шарафиев Артур 1 1
|Магницкий Сергей 1 1
|Филимоненков Илья 1 1
|Бабаян Артур 1 1
|Ерошкин Александр 4 1
|Турилин Александр 4 1
|Конобеев Алексей 1 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Айвазов Александр 31 1
|Захаров Владислав 1 1
|Виноградов Антон 2 1
|Солдатов Михаил 1 1
|Астафуров Павел 2 1
|Данилов Дмитрий 1 1
|Стройнов Евгений 2 1
|Древаль Максим 5 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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