Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171723
ИКТ 13377
Организации 10488
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25316
Персоны 73635
География 2785
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Умскул

Умскул

26.03.2025 VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов 1
27.09.2024 В России появится система оценки качества онлайн-образования для школьников 2
27.08.2024 Каждый пятый преподаватель в России использует нейросети для работы 2
19.12.2023 Онлайн-школа «Умскул» впервые обновляет сайт за 7 лет 1
20.02.2023 VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда 2
20.02.2023 VK купила образовательную платформу для школьников «Учи.ру» 1
05.10.2022 Онлайн-школа «Умскул» обновила мобильное приложение 1
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов 2
15.07.2022 VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке 1
01.06.2022 VK вложил 1 млрд руб. в онлайн-платформу подготовки к сдаче ЕГЭ 2
28.04.2022 VK Company Limited представила неаудированную отчетность за I квартал 2022 года 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Умскул и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4026 6
VK - Mail.ru Group 3470 5
VK - Учи.ру - Тетрика 13 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
Lomigor Investments 1 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
О2О Холдинг 56 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
ЯКласс 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1800 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1772 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 850 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1279 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31252 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 456 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67506 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 238 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51642 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 66 6
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 1
Statista 233 1
Apple - App Store 2913 1
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
Apple iOS 7890 1
Google Android 14137 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Галицкий Александр 107 4
Крутов Дмитрий 19 4
Шарафиев Артур 1 1
Магницкий Сергей 1 1
Филимоненков Илья 1 1
Бабаян Артур 1 1
Ерошкин Александр 4 1
Турилин Александр 4 1
Конобеев Алексей 1 1
Солдатов Алексей 99 1
Айвазов Александр 31 1
Захаров Владислав 1 1
Виноградов Антон 2 1
Солдатов Михаил 1 1
Астафуров Павел 2 1
Данилов Дмитрий 1 1
Стройнов Евгений 2 1
Древаль Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 5
Беларусь - Белоруссия 5760 2
Бразилия - Федеративная Республика 2379 2
Португалия - Португальская Республика 923 1
Америка Латинская 1823 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 1
Америка - Американский регион 2167 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 546 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29582 8
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 108 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 3
Английский язык 6692 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4724 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7574 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 1
Экзамены 436 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1461 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 925 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 101 5
VK Skillbox - Скилбокс 112 5
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 71 4
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 2
Lerna - Лерна - КорпСкилз 13 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1094 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 2
VK All Cups 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153