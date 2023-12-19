Онлайн-школа «Умскул» впервые обновляет сайт за 7 лет

Онлайн-школа «Умскул» объявляет о масштабном перезапуске главного сайта впервые за 7 лет! В новой версии сайта было сделано множество изменений и улучшений, которые сделают пользование ресурсом более удобным и интересным для учеников и их родителей. Об этом CNews сообщили представители «Умскул».

Первое, что бросается в глаза — это обновленная главная страница, где появились отдельные разделы для учеников и родителей. Теперь каждому будет легче искать и находить интересующую информацию.

Еще одно важное изменение связано с появлением страницы направлений. Теперь можно быстро узнать о предлагаемых классах, олимпиадах, репетиторах и выбрать подходящий предмет. Информация о каждом предмете отображается на отдельной карточке в рамках данного направления, что облегчает ориентацию на сайте и выбор курса.

Следующее нововведение — отдельная страница с курсами и занятиями с репетиторами. Теперь можно подробно ознакомиться с каждым преподавателем и сразу записаться на его курс. «Умскул» стремится сделать процесс выбора образования максимально простым и удобным, чтобы ученики и их родители получали максимум удовольствия и результатов от обучения.

Новое обновление касается также шапки сайта (header), где появился каталог с фильтрами, упрощающий поиск нужных курсов. Теперь можно быстро находить необходимые предметы и направления благодаря удобной системе фильтрации.

Приобрести курсы стало еще удобнее. Корзина позволяет добавлять все желаемые курсы и оплачивать их в одной транзакции. При этом есть возможность отправить ссылку на корзину родителям для оплаты, что делает процесс еще более удобным и практичным.

В новой версии сайта ученикам и их родителям также стало легче узнать больше о самой школе. Новая вкладка «О нас» содержит информацию об истории появления «Умскул», ее миссии, видении, команде и процессе работы. Теперь все желающие могут более детально ознакомиться с уникальным опытом ключевых сотрудников компании и подходом школы.

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Но изменения на сайте «Умскул» не ограничиваются только функциональными улучшениями. Теперь на протяжении всего сайта можно встретить маскота, нажав на которого можно подобрать курс или получить консультацию. Это добавляет геймификации и оригинальности в процесс просмотра и выбора курса.

Помимо этого, в ближайших планах осуществить возможность приобретения курсов в рассрочку, чтобы сделать обучение доступным для всех желающих.

«Команда проекта не побоялась трудностей и сделала все возможное, чтобы пользователи могли быстро и легко получать нужную информацию и проходить обучение. Благодаря оптимизации кода и применению новых технологий, наш ресурс работает на 30% быстрее конкурентов. Более тысячи задач было выполнено в рамках разработки сайта, и результаты просто поражают — максимально быстрая загрузка страниц и отзывчивость сайта», — сказал Артур Бабаян, менеджер по продукту в онлайн-школе «Умскул».

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«Умскул» — онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. С 2021 г. входит в VK и с 2020 г. — резидент Skolkovo. За 7 лет своей деятельности онлайн-школа выпустила более 200 тыс. учеников: более 3,2 тыс. сдали экзамены на 100 баллов, более 34 тыс. сдали экзамены на 90 т выше баллов и еще более 29 тыс. сдали ОГЭ на «5», а 49 ребят стали призерами различных олимпиад в 2023 г.