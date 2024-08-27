Каждый пятый преподаватель в России использует нейросети для работы

Образовательная онлайн-платформа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» совместно с исследовательским центром «Позиция» провела исследование среди преподавателей крупных городов России на тему использования нейросетей в работе. В опросе приняли участие 1265 человек — школьные учителя, преподаватели вузов, а также частные репетиторы от 22 до 55 лет и старше. Об этом CNews сообщили представители «Умскул».

Результаты опроса показали, что интерес к новым технологиям среди преподавателей стремительно растет: 36% педагогов планируют использовать нейросети в ближайшем будущем, а 20% уже активно внедрили их в работу.

Как часто преподаватели используют нейросети

Согласно исследованию «Умскул», каждый пятый преподаватель (20%) активно использует нейросети в своей работе, а еще 19% педагогов прибегают к их помощи время от времени. Почти треть (36%) опрошенных планируют внедрить нейросети в преподавательскую рутину.

Различия в использовании нейросетей можно заметить в зависимости от формата работы преподавателей. Среди тех, кто работает удаленно или в гибридном формате, 44% используют нейросети регулярно или периодически. В то же время, среди очных преподавателей этот показатель составляет 31%.

Отношение к нейросетям преподавателей разных возрастов

Молодые преподаватели в возрасте от 22 до 30 лет проявляют интерес к новым технологиям: 53% из них считают, что нейросети обладают перспективами в образовании, и 34% уже активно используют их в своей работе.

Преподаватели 36-45 лет также активно интересуются нейросетями. В этой группе 55% участников исследования оценивают будущее нейросетей в образовании как перспективное, а 40% уже применяют их в своей деятельности. В старшей возрастной группе 46-55 лет и старше также преобладает позитивное отношение: 54% считают нейросети перспективными, а 37% уже пользуются ими.

Преимущества нейросетей

Согласно опросу, каждый третий преподаватель (29%) в среднем тратит от 4 до 6 часов в неделю на подготовку к занятиям, проверку контрольных работ и диктантов. Еще 24% педагогов тратят от 2 до 4 часов, а 21% — от 6 до 8 часов в неделю.

Респондентов спросили, какие преимущества они видят в использовании нейросетей в образовании. Самыми популярными ответами стали автоматизация рутинных задач (44%) и экономия времени на подготовку и проверку работ (23%). Эти технологии, по-мнению преподавателей, также помогают повышать точность и объективность оценивания учеников (16%) и предоставляют доступ к большему количеству ресурсов и информации (16%).

Преподаватели также отметили, что хотели бы упростить с помощью нейросетей в своей работе. В топ популярных ответом вошли проверка домашних заданий и контрольных работ (39%), анализ и обработка данных об успеваемости учеников (28%) и ведение документации и отчетности (27%).

Трудности и перспективы нейросетей в образовании

Опрос показал, что проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при внедрении нейросетей, связаны с недостатком технических навыков и знаний (45%), необходимостью адаптации учебных программ (21%) и высокими затратами на ИИ-приложения (20%).

Алексей Конобеев, академический директор онлайн-школы «Умскул», кандидат педагогических наук и научный сотрудник Российской академии образования: «Нейросети сокращают трудозатраты учителей на планирование уроков и контроль в три-четыре раза и делают уроки увлекательнее. Однако преподаватели сталкиваются с нехваткой знаний и опыта работы с этими технологиями. Это ключевая проблема на пути интеграции технологий в образовательный процесс. Мы видим потребность в дополнительных обучающих программах в этом направлении, и именно поэтому наша команда предлагает педагогам бесплатный курс повышения квалификации, на котором мы обучаем методически грамотно и эффективно внедрять нейросети в преподавание, работать с отечественными и бесплатными нейросетями и инструментами ИИ».

Несмотря на трудности, большинство преподавателей (32%) оценивают будущее нейросетей перспективно, хотя и с некоторыми ограничениями. Еще 30% допускают, что нейросети могут стать вспомогательным инструментом, а 22% уверены, что эти технологии станут стандартной практикой. Наибольшую необходимость в использовании ИИ и нейросетей преподаватели видят в таких предметах, как информатика (33%), английский язык (30%) и физика (23%).