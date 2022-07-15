VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке

Холдинг VK заплатил 711 млн руб. за приобретение 90-процентной доли в бразильской образовательной онлайн-платформе Mentorama. Сделка должна позволить принадлежащему VK образовательному холдингу Skillbox выйти на быстрорастущий рынок онлайн=образования Латинской Америки.

За сколько VK купил Mentorama

Интернет-холдинг VK потратил 711 млн руб. на покупку бразильской образовательной онлайн-платформы Mentorama. Это следует из отчета холдинга. Была приобретена доля Mentoramaв 90%, соответственно, вся компания была оценена в 790 млн руб.

Сделка была заключена в октябре 2021 г. Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю за октябрь 2021 г, сумма сделки составила $10 млн. Mentorama стала частью принадлежащего VK образовательного холдинга Skilbox.

Зачем VK выходит на рынок Латинской Америки

Mentorama предлагает более 50 курсов в области дизайна, маркетинга, программирования и создания игр. Платформа содержит более 700 часов образовательного контента на португальском языке. Кроме того, в рамках платформы создан центр карьеры, которые помогает студентам с трудоустройством.

В 2020 г. в Бразилии 12% пользователей интернета прошли хотя бы один онлайн-курс. Согласно исследованию компании Statista, рынок онлайн-образования в Латинской Америке в 2023 г. вырастет более чем до $3 млрд. Для Skilbox покупка Mentorama стала возможностью для расширения своего географического присутствия на глобальный уровень.

VK потратил 700 млн руб. на покупку крупной образовательной платформы в Латинской Америке

«Стремительно растущий рынок Бразилии во многом схож с российским контекстом, — говорил ранее гендиректор Mentorama Антон Виноградов. — С одной стороны, высокое проникновение интернета в стране континетального масштаба с населением в 210 млн человек, с другой, большое количество молодых людей с запросом на индустриальное образование и острая потребность в кадрах для цифровой экономики. Mentorama предлагает асинхронный формат обучения с предзаписанными курсами, что позволит не только жителям мегаполисов, но и регионов получить качественный трек образования в любое удобное время с доступом к тем же преподавателям и контенту».

Как VK скупал проекты в сфере онлнай-образования

В последние годы VK (прежнее название — Mail.ru Group) активно приобретает образовательные онлайн-проекты. Так, в 2016 г. холдинг купил долю в 50% в платформе Skillbox за 1,6 млрд руб., после чего его доля в проекте увеличилась до 60,3%. Затем размер доли был увеличен до 70,7%.

Платформа Skillbox позиционирует себя как онлайн-университет «восстребованных профессий», предсотавляющий прикладные курсы и образовательные программы с прохождением стажировок и последующим трудоустройством «в крупнейшие компании страны».

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В 2021 г. Mail.ru Group договорился с венчурным инвестором Александром Галицким о создании образовательного холдинга на базе Skillbox. В нем Mail.ru Group получила долю размером 50,06%, 22,7% досталась основателям Skillbox, 14,2% получил Галицкий. Еще 13% были зарезервированы под долгосрочную программу мотивации сотрудников. Возглавил холдинг основатель Skillbox Дмитрий Крутов.

По состоянию на конец 2021 г. доля VK в Skillbox составила 57,54%. Также в холдинг вошла образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains. В 2019 г. холдинг приобрел в ней долю размером в 50%, а в 2020 г. она была увеличена до 100%.

Кроме того, в 2019 г. холдинг приобрел долю размером 11,7% в компании «Алгоритмика», разрабатывающей обучающие курсы для детей по программированию. В 2020 г. холдинг также стал владельцем 18% в проекте Skillfactory, специализирующемся на обучении в сфере больших данных, программировании и анализе данных.

В конце 2020 г. Mail.ru Group приобрела долю в 25% в проекте «Учи.ру», представляющем собой онлайн-платформы для изучения школьниками предметов в интерактивной форме. Сумма сделки составила 4,13 млрд руб.

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В 2021 г. холдинг приобрел долю в 25% в образовательной онлайн-платформе «Умскул», специализирующейся на подготовке школьников к сдаче ЕГЭ (единый государственный экзамен) и ОГЭ (основной государственный экзамен). Сумма сделки составила 950 млн руб.