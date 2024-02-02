Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK Skillbox GeekBrains Гикбреинс
СОБЫТИЯ
|02.02.2024
|
GeekBrains: Python и Java-разработчики чаще других выбирают индивидуальное обучение с экспертами
Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) проанализировала спрос на индивидуальные занятия с экспертами. Чаще всего к обучению тет-а-тет прибегают студенты направлений Python-разра
|27.12.2023
|
Исследование GeekBrains: почти треть выпускников вузов и колледжей хотела бы переучиться на ИТ-специалистов
Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся онлайн, чтобы выяснить их отношение к полученному ранее в вузах и колледжах образованию. По данным
|01.12.2023
|
Исследование GeekBrains: 43% ИТ-специалистов выбирают хобби для саморазвития и личностного роста
Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся на ИТ-специальностях, чтобы выяснить, как будущие айтишники предпочитают проводить досуг. По данным
|24.10.2023
|
Исследование GeekBrains: почти половина россиян готовы отказаться от использования мобильного приложения из-за неудачного обновления дизайна
Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование отношения пользователей мобильных приложений к их обновлениям. По данным опроса респондентов, почти половина россиян
|18.10.2022
|
Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране
Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains, стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в качестве product- и pr
|26.05.2022
|
Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области ИТ
В преддверии последнего звонка образовательная платформа GeekBrains провела исследование и выяснила, почему сейчас выпускники школ выбирают онлайн-фор
|11.03.2022
|
Каждая вторая женщина хочет работать в сфере ИТ и digital
Компания GeekBrains оценила спрос на дополнительное профессиональное образование в сфере ИТ и digital
|10.08.2021
|
Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains
Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и Geekbrains. В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% – у частного фонда Александра Галицкого. 13
|10.06.2021
|
Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров
Git in Sky проведет уникальный выпускной экзамен для факультета DevOps GeekBrains. Студенты проявят приобретенные компетенции при работе с реальной инфраструктурой для веб-ресурса и после сдачи экзаменов смогут претендовать на роль DevOps-инженеров в команде Git i
|21.12.2020
|GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии
|20.08.2020
|
GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту
Образовательный портал GeekBrains открывает набор на бесплатный двухдневный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту. Эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут, как создается продукт. Студентов ждет не только теория, но и
|28.11.2018
|
GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python
Образовательный портал GeekBrains объявил о запуске нового курса подготовки веб-разработчиков на Python (Django). Продвинутый курс с углубленным изучением фреймворка Django позволит выпускникам претендовать на должно
|17.10.2018
|
Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования
Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков по разработке и монетизации проду
|07.02.2018
|
GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла
Mail.ru Group объявила о том, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную на рынке профессию.За время курса студенты получат все нео
|20.04.2017
|
Mail.Ru Group и GeekBrains открыли онлайн-университет для разработчиков
Образовательный IT-портал GeekBrains и Mail.Ru Group объявили о запуске совместного проекта – первого в России онлайн-университета для тех, кто хочет стать веб-разработчиком, Android- или iOS-программистом. Студенты Gee
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 97 14
|Крутов Дмитрий 19 7
|Галицкий Александр 123 7
|Кириенко Владимир 148 7
|Волчек Александр 12 5
|Шадаев Максут 1209 5
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Гришин Дмитрий 210 4
|Марданов Сергей 18 4
|Кравцов Сергей 63 3
|Трубникова Татьяна 16 3
|Айвазов Александр 32 2
|Анисимов Никита 16 2
|Путин Владимир 3452 2
|Оганесян Ашот 151 2
|Исагулова Элина 35 2
|Гребенников Сергей 35 1
|Черкасова Надия 23 1
|Горелкин Антон 118 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Артамонова Анна 183 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Казарян Карен 83 1
|Попов Андрей 116 1
|Григорьева Мария 25 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Янкин Андрей 52 1
|Лазаренко Дмитрий 107 1
|Волков Алексей 56 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Никитин Александр 23 1
|Горный Александр 44 1
|Нарукавников Александр 14 1
|Ерошкин Александр 5 1
|Ларьяновский Александр 10 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Милевский Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.