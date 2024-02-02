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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Skillbox GeekBrains Гикбреинс

VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс

СОБЫТИЯ


02.02.2024 GeekBrains: Python и Java-разработчики чаще других выбирают индивидуальное обучение с экспертами

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) проанализировала спрос на индивидуальные занятия с экспертами. Чаще всего к обучению тет-а-тет прибегают студенты направлений Python-разра
27.12.2023 Исследование GeekBrains: почти треть выпускников вузов и колледжей хотела бы переучиться на ИТ-специалистов

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся онлайн, чтобы выяснить их отношение к полученному ранее в вузах и колледжах образованию. По данным

01.12.2023 Исследование GeekBrains: 43% ИТ-специалистов выбирают хобби для саморазвития и личностного роста

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся на ИТ-специальностях, чтобы выяснить, как будущие айтишники предпочитают проводить досуг. По данным
24.10.2023 Исследование GeekBrains: почти половина россиян готовы отказаться от использования мобильного приложения из-за неудачного обновления дизайна

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование отношения пользователей мобильных приложений к их обновлениям. По данным опроса респондентов, почти половина россиян

18.10.2022 Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране

Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains, стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в качестве product- и pr
26.05.2022 Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области ИТ

В преддверии последнего звонка образовательная платформа GeekBrains провела исследование и выяснила, почему сейчас выпускники школ выбирают онлайн-фор
11.03.2022 Каждая вторая женщина хочет работать в сфере ИТ и digital

Компания GeekBrains оценила спрос на дополнительное профессиональное образование в сфере ИТ и digital

10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и Geekbrains. В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% – у частного фонда Александра Галицкого. 13
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров

Git in Sky проведет уникальный выпускной экзамен для факультета DevOps GeekBrains. Студенты проявят приобретенные компетенции при работе с реальной инфраструктурой для веб-ресурса и после сдачи экзаменов смогут претендовать на роль DevOps-инженеров в команде Git i
21.12.2020 GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии
20.08.2020 GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на бесплатный двухдневный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту. Эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут, как создается продукт. Студентов ждет не только теория, но и
28.11.2018 GeekBrains будет готовить высококвалифицированных веб-разработчиков на Python

Образовательный портал GeekBrains объявил о запуске нового курса подготовки веб-разработчиков на Python (Django). Продвинутый курс с углубленным изучением фреймворка Django позволит выпускникам претендовать на должно
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования

Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков по разработке и монетизации проду
07.02.2018 GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла

Mail.ru Group объявила о том, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную на рынке профессию.За время курса студенты получат все нео
20.04.2017 Mail.Ru Group и GeekBrains открыли онлайн-университет для разработчиков

Образовательный IT-портал GeekBrains и Mail.Ru Group объявили о запуске совместного проекта – первого в России онлайн-университета для тех, кто хочет стать веб-разработчиком, Android- или iOS-программистом. Студенты Gee

Публикаций - 109, упоминаний - 113

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 48
VK - Mail.ru Group 3599 44
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 116 14
Yandex - Яндекс 9180 11
Ростелеком 10926 9
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 7
VK - Учи.ру - Тетрика 19 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 6
9574 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 507 6
МегаФон 10701 5
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Deus Craft 8 2
Pixonic 23 2
МЭО - Мобильное электронное образование 21 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 539 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 925 2
Microsoft Corporation 25755 2
Intel Corporation 12801 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
TrueConf - ТруКонф 451 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
МФ технологии - МФТ 37 2
Код Безопасности 810 2
АйТи 1519 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Т8 НТЦ 120 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
BIT.Games 10 1
Ingate Digital Agency - Ingate Development 16 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 56 1
Swag Masha 7 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 25
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 15
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1896 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 317 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 4
Почта России ПАО 2363 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 4
РЖД - Российские железные дороги 2094 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1237 3
Связной ГК 1400 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1292 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1057 3
Альфа-Банк 1972 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1635 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 320 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 239 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2937 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 252 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 2
О2О Холдинг 61 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Синара ГК - Sinara Group 122 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Volkswagen Audi Group 232 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 14
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 5
Судебная власть - Judicial power 2490 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5635 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1682 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1186 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 623 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2256 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 24
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VK Combo 86 12
VK Mini Apps 60 11
Яндекс.Практикум 81 10
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Oracle Java - язык программирования 3465 10
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Apple iOS 8566 7
Stepik.org - образовательный портал 18 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 5
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VK Connect 21 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Много приложений - RuStore - Рустор 623 3
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1355 3
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 219 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 3
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 266 3
VK - Mail.ru Teambox 19 2
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Python Django - web framework 55 2
VK - Mail.ru Maps.me 54 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3553 2
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1216 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1434 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 1
Южная Корея - Республика 7042 1
Россия - УФО - Свердловская область 1942 1
Америка - Американский регион 2205 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3458 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 86
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 18
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 875 17
Образование в России 2787 12
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2319 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 8
Английский язык 7026 8
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 682 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 621 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3835 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 6
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2306 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3066 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3156 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1088 4
Увлечения и хобби - Hobbies 395 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7009 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 946 3
Российская газета 289 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2381 2
Комсомольская правда ИД 83 1
Rusbase 16 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1258 1
The Register - The Register Hardware 1781 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3948 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 1
VK - Skillbox - Скилбокс 144 54
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 24
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1471 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 730 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 7
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 7
Умскул 15 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 254 6
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 94 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 303 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 646 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 117 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
ТГУ - Томский государственный университет 230 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 171 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 133 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 82 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
ИИИ - Институт исследований интернета 65 1
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Открытое образование 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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