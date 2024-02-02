VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) проанализировала спрос на индивидуальные занятия с экспертами. Чаще всего к обучению тет-а-тет прибегают студенты направлений Python-разра

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся онлайн, чтобы выяснить их отношение к полученному ранее в вузах и колледжах образованию. По данным

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование среди обучающихся на ИТ-специальностях, чтобы выяснить, как будущие айтишники предпочитают проводить досуг. По данным

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование отношения пользователей мобильных приложений к их обновлениям. По данным опроса респондентов, почти половина россиян

Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains , стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в качестве product- и pr

В преддверии последнего звонка образовательная платформа GeekBrains провела исследование и выяснила, почему сейчас выпускники школ выбирают онлайн-фор

Компания GeekBrains оценила спрос на дополнительное профессиональное образование в сфере ИТ и digital

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и Geekbrains . В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% – у частного фонда Александра Галицкого. 13

Git in Sky проведет уникальный выпускной экзамен для факультета DevOps GeekBrains . Студенты проявят приобретенные компетенции при работе с реальной инфраструктурой для веб-ресурса и после сдачи экзаменов смогут претендовать на роль DevOps-инженеров в команде Git i

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на бесплатный двухдневный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту. Эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут, как создается продукт. Студентов ждет не только теория, но и

Образовательный портал GeekBrains объявил о запуске нового курса подготовки веб-разработчиков на Python (Django). Продвинутый курс с углубленным изучением фреймворка Django позволит выпускникам претендовать на должно

Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков по разработке и монетизации проду

Mail.ru Group объявила о том, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную на рынке профессию.За время курса студенты получат все нео