Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта

Mail.ru Group объявила о создании образовательного онлайн-холдинга на базе проектов Skilbox и GeekBrains. Партнерами в новом холдинге станут Александр Галицкий и основатели Skilbox.

Образовательный холдинг Mail.ru Group

Mail.ru Group сообщила о создании образовательного холдинга Skilbox Limited. Его базой станут принадлежащие холдингу проекты в сфере онлайн-образования Skilbox и GeekBrains.

Партнерами Mail.ru Group в проекты станут основатели Skilbox и известный венчурный инвестор, создатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Новый холдинг возглавит сооснователь и гендиректор Skilbox Дмитрий Крутов.

В новом холдинге Mail.ru Group будет владеть 50,06%. Долей в 22,7% будут владеть основатели Skilbox, 14,2% — структуры Галицкого. Еще 13% в новом холдинге будет зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Mail.ru Group создает образовательный холдинг Skilbox Limited

Консолидированная выручка Skilbox и GeekBrains за I полугодие 2021 г. составил 4,3 млрд руб., продемонстрировав рост в 2,3 по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В Mail.ru Group полагают, что объединение Skilbox и GeekBrains позволит консолидированной структуре стать игроком №1 на российском рынке онлайн-образования. Компании объединят финансовые ресурсы и обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии.

Как Mail.ru Group инвестировала в онлайн-образование

Mail.ru Group последние несколько лет активно инвестировала в онлайн-образование, скупая различные проекты в данной сфере. Так, в конце 2019 г. Mail.ru Group приобрела 50-процентную долю в Skilbox за 1,6 млрд руб., увеличив свою долю в этом проекте до 603%. На конец 2020 г. доля Mail.ru Group в проекте составляла 70,7%.

В конце 2020 г. Mail.ru Group купила 25-процентную долю в проекте «Учи.ру» за 3,75 млрд руб. Mail.ru Group имеет опцион на увеличение своей доли в «Учи.ру» до контрольной. В 2016 г. Mail.ru Group приобрела 50-процентную долю в образовательном проекте для программистов GeekBrains, в конце 2020 г. Mail.ru Group стала единоличным владельцем данного проекта.

В 2019 г. Mail.ru Group приобрела долю в 11,7% в компании «Алгоритмика», разрабатывающую обучающие курсы для детей по программированию. В 2020 г. Mail.ru Group стала владельцем доли в 18% в проекте SkillFactory, специализирующемся на обучении в сфере больших данных, программировании и анализе данных.

Возможное IPO образовательных проектов Mail.ru

В конце 2020 г. гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев о возможном проведении IPO (первичное размещение акций) образовательных проектов холдинга на международных фондовых площадках. Тогда же стало известно, что с 2016 г. Mail.ru Group инвестировала в образовательные проекты $100 млн. К 2023 г. Mail.ru Group намерена увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн (в 2019 г их было 2,5 млн).