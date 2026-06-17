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Галицкий Александр
23 марта 2026 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им инвестиционного фонда Almaz Capital Partners.
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
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Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены
о разводе Удододова с Натальей Стениной - сестрой премьер-министра Михаила Мишустина. Чем известен Александр Галицкий Александр Галицкий – один из пионеров российского ИТ-рынка. В 1990-х годах
|26.05.2026
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Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена
иально выступил против, чтобы не дать возможности представить эти сведения». Как сообщал CNews, сам Александр Галицкий покинул Россию, выехав с голландским паспортом в сторону Беларуси. Предвар
|27.03.2026
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Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого
ионерам официальных обращений не поступало, сказали CNews в «Айтеко». Фонд Almaz Capital Partners и Александр Галицкий В начале 90-ых годов Александр Галицкий основал в Зеленограде компа
|24.03.2026
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Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом
йские компании и приступил к «незаконному выводу капитала за границу». Соцсети Александра Галицкого Александр Галицкий отрицает обвинения Также, по мнению Генпрокуратуры, с 2022 г. фонд Almaz C
|11.03.2026
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Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора
млн более чем в 15 компаний с украинскими основателями или командами. Facebook Александра Галицкого Александр Галицкий В 2022 г. UVCA запустила программу помощи украинским ИТ-стартапам Support
|10.08.2021
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Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта
е холдингу проекты в сфере онлайн-образования Skilbox и GeekBrains. Партнерами Mail.ru Group в проекты станут основатели Skilbox и известный венчурный инвестор, создатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Новый холдинг возглавит сооснователь и гендиректор Skilbox Дмитрий Крутов. В новом холдинге Mail.ru Group будет владеть 50,06%. Долей в 22,7% будут владеть основатели Skilbo
|05.11.2009
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Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис
ение к Acumatica председатель правления и главный исполнительный директор Parallels Сергей Белоусов Александр Галицкий ответил, что Белоусов является одним из частных инвесторов, обладающих сущ
Галицкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 254 22
|Боровиков Игорь 137 11
|Генс Филипп 54 10
|Шакиров Шамиль 32 10
|Крутов Дмитрий 19 8
|Чихачев Дмитрий 29 8
|Ryan Charles - Райан Чарльз 10 8
|Добродеев Борис 97 8
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Орешина Оксана 9 7
|Комиссарова Елена 8 7
|Галицкая Алия 7 7
|Черепенников Антон 86 6
|Стрешинский Иван 38 6
|Данилов Игорь 24 6
|Попова Галина 7 6
|Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Усманов Алишер 311 5
|Зубарев Илья 27 5
|Ивашков Юрий 5 5
|Медунов Алексей 7 4
|Удодов Александр 8 4
|Гавердовский Анатолий 19 4
|Гостомельский Алексей 14 4
|Фокин Константин 9 4
|Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
|Негинская Татьяна 4 4
|Елисеев Олег 4 4
|Корума Кира 4 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Генс Георгий 79 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Каталов Александр 11 3
|Катков Алексей 43 3
|Прянишников Николай 316 3
|Царев Николай 3 3
|Зеленский Владимир 32 3
|Черноволенко Сергей 34 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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