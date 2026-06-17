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Галицкий Александр

23 марта 2026 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им инвестиционного фонда Almaz Capital Partners.

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

о разводе Удододова с Натальей Стениной - сестрой премьер-министра Михаила Мишустина. Чем известен Александр Галицкий Александр Галицкий – один из пионеров российского ИТ-рынка. В 1990-х годах
26.05.2026 Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена

иально выступил против, чтобы не дать возможности представить эти сведения». Как сообщал CNews, сам Александр Галицкий покинул Россию, выехав с голландским паспортом в сторону Беларуси. Предвар
27.03.2026 Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого

ионерам официальных обращений не поступало, сказали CNews в «Айтеко». Фонд Almaz Capital Partners и Александр Галицкий В начале 90-ых годов Александр Галицкий основал в Зеленограде компа
24.03.2026 Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

йские компании и приступил к «незаконному выводу капитала за границу». Соцсети Александра Галицкого Александр Галицкий отрицает обвинения Также, по мнению Генпрокуратуры, с 2022 г. фонд Almaz C
11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

млн более чем в 15 компаний с украинскими основателями или командами. Facebook Александра Галицкого Александр Галицкий В 2022 г. UVCA запустила программу помощи украинским ИТ-стартапам Support

10.08.2021 Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта

е холдингу проекты в сфере онлайн-образования Skilbox и GeekBrains. Партнерами Mail.ru Group в проекты станут основатели Skilbox и известный венчурный инвестор, создатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Новый холдинг возглавит сооснователь и гендиректор Skilbox Дмитрий Крутов. В новом холдинге Mail.ru Group будет владеть 50,06%. Долей в 22,7% будут владеть основатели Skilbo
05.11.2009 Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис

ение к Acumatica председатель правления и главный исполнительный директор Parallels Сергей Белоусов Александр Галицкий ответил, что Белоусов является одним из частных инвесторов, обладающих сущ

Публикаций - 123, упоминаний - 156

Галицкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 34
Yandex - Яндекс 9216 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 28
Acronis - Акронис 489 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
VK - Mail.ru Group 3602 24
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 17
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 15
Microsoft Corporation 25775 14
Ростелеком 10948 13
Softline - Софтлайн 3743 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Trustworks Global 12 12
Cisco Systems 5372 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Oracle Corporation 7074 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Google LLC 12690 6
ОЦП - Открытые цифровые платформы 6 6
МегаФон 10742 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
ИКС 538 6
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 6
USM Management 7 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 5
Ecwid - Эквид 35 5
Acumatica - Акуматика 23 5
Rolsen Electronics 80 5
Jelastic 27 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Nginx - Энджайникс 209 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 86
Runa Capital 158 18
РВК - Российская венчурная компания 571 14
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 13
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
UFG Asset Management 11 7
Intel Capital 148 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
Альфа-Банк 1979 5
UFG Private Equity 39 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 4
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 3
Kempinski - Кемпински 34 3
Новая Евразия Фонд 3 3
Cisco Ventures 3 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
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Альфа-Групп 745 2
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Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
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Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЯКласс 69 2
Prostor Capital - Простор Капитал 29 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
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Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Президент Украины 128 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Russian Open Source Foundation 8 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
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VK - Skillbox - Mentorama 9 4
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HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
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Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
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НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
BIONIC Univesrity - BIONIC School 1 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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