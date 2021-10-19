Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Галицкий Александр
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Публикаций - 82, упоминаний - 116
Галицкий Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 6
|Apple iOS 5742 3
|Symbian OS 778 3
|Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
|VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
|Microsoft Windows Phone OS 1472 2
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
|ФНС РФ ЦОД 22 1
|TeleMD Botkin.AI 10 1
|Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
|Evernote 178 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 1
|Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
|C++ - Язык программирования 284 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
|JavaScript - Язык программирования 631 1
|Java - Язык программирования 1178 1
|Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
|Microsoft Skype 1472 1
|Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
|Microsoft Windows 10 6652 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
|Google Android TV 173 1
|Стрешинский Иван 33 6
|Черепенников Антон 52 6
|Добродеев Борис 83 6
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Усманов Алишер 241 4
|Катков Алексей 26 3
|Волож Аркадий 181 3
|Путин Владимир 1826 2
|Алхазов Дмитрий 14 2
|Юмашев Валентин 6 2
|Ляпунов Игорь 52 2
|Засурский Артём 7 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Пугачев Павел 29 2
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 2
|Эрнст Константин 11 2
|Лебедев Михаил 38 2
|Ивашков Юрий 2 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Жариков Данил 4 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Корня Алексей 73 2
|Каплан Александр 3 2
|Храмов Александр 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Горбань Александр 2 2
|Теодос Антонио Антониос 3 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Шумейко Анна 15 1
|Михеева Наталья 1 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Розанов Всеволод 6 1
|Андросов Кирилл 3 1
|CNews Analytics 1991 3
|BCG - Boston Consulting Group 43 3
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru