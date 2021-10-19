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Галицкий Александр


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
10.08.2021 Mail.ru и Александр Галицкий создают образовательного онлайн-гиганта 1
10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains 2
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 3
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 3
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 2
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» 1
04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 3
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 2
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 4
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей 1
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
04.02.2019 Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge» 1
26.12.2018 Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров 1
26.12.2018 Власти разъяснили, как будет работать система маркировки лекарств в России 1
08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом 1
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 3
31.05.2018 Правительство объявило эксперимент по цифровой маркировке обуви 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
20.06.2017 Хозяева МТС вложились в туристический сайт из США 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео 1
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США 2
15.03.2016 Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital 1
01.04.2015 Образовательный сервис «Якласс» привлек 12 млн руб. на развитие в регионах 1
14.10.2014 Microsoft запустила помесь Skype, Coub и Snapchat 1
18.09.2014 Acronis купил ведущего американского разработчика «бэкапов в облаках» 1
04.07.2014 Runa Capital создает новый венчурный фонд на $200 млн 1
17.02.2014 Стартап «ЯКласс» получил $450 тыс. инвестиций 1
12.12.2013 Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital 1
17.09.2013 Как начать собственный ИТ-бизнес 1
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине 2
07.08.2013 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1

Публикаций - 82, упоминаний - 116

Галицкий Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 11
Microsoft Corporation 11110 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Элвис-Плюс 69 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 7
Yandex - Яндекс 4101 7
Parallels Holdings 471 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
Криптонит ГК - Kryptonite 30 6
Cisco Systems 2044 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
USM Management 7 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
Acronis - Акронис 364 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
АФК Система ПАО 995 4
NFWare 12 3
Acumatica - Акуматика 21 3
GridGain Systems - Гридгаин 28 2
Verizon 370 2
Juniper Networks 168 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 2
F5 Networks 81 2
EzWIM 2 2
Trustworks Global 3 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
SAP SE 3216 2
Intel Corporation 4186 2
НейрОК 1 1
Magnifire 1 1
Zoom TV 1 1
Telefonica - Telefónica España 170 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Alawar - Алавар 29 1
Brocade Communications Systems 141 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Coriant 12 1
Almaz Capital Partners 118 19
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
X5 Group 599 2
WikiMart - Викимарт 40 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 1
UFG Private Equity 25 1
Y Combinator 32 1
Thomas Cook 6 1
Anko Retail 1 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
ЯКласс 19 1
General Catalyst 10 1
Uber 257 1
Intel Capital 75 1
RTP Global 7 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
Virgin Hyperloop 6 1
Altera Capital 2 1
BCG Digital Ventures 2 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Gett 60 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1126 1
Яндекс.Еда 93 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Почта России ПАО 1574 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Runa Capital 153 1
Яндекс.Такси 271 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Газпром нефть 382 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Правительство РФ 2206 2
Роснано 456 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
Штриховой код - штрихкод 5 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
DDR - Double data rate 1071 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 3
Symbian OS 778 3
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
Evernote 178 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
C++ - Язык программирования 284 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Java - Язык программирования 1178 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Skype 1472 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 10 6652 1
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
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Криптонит Startup Challenge 13 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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