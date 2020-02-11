«Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей

Инвестиционная компания «Криптонит» (в составе одноименной группы компаний входит в многопрофильную ИТ-экосистему «ИКС Холдинг») планирует в перспективе 5-7 лет выйти на суммарную выручку около 1 млрд руб. Инвестиции в технологические стартапы в 2020 г. могут составить порядка 100 млн руб.

Интерес для инвестиционного портфеля представляют проекты в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, интернета вещей, а также робототехнических системах, телекоммуникаций, обработки данных и аппаратного обеспечения.

Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит», сказал: «ИК "Криптонит" – это молодая компания, определившая в 2019 г. свою бизнес-стратегию и успешно стартовавшая на рынке венчурных инвестиций с всероссийским конкурсом "Криптонит Startup Challenge" с призовым фондом 10 млн руб. В этом году мы намерены провести два таких конкурса – первый стартует сегодня 11 февраля, второй мы проведем осенью. Также мы организуем несколько выездных встреч с молодыми предпринимателями в формате роуд-шоу на базе региональных технологических хабов».

Встречи со стартап-сообществом пройдут в феврале-марте в Казани, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Мастер-классы для молодых предпринимателей состоятся также и в Москве – именно на столицу в первом конкурсе, прошедшем в 2019 г., пришлось наибольшее количество заявок – около 60%. Воронка участников двух флайтов в 2020 г. должна превысить 500 проектов.

Призовой фонд каждого конкурса «Криптонит Startup Challenge-2020», как и в прошлом году, составит 10 млн руб. Большую часть выигрыша победители должны будут направить на развитие своего стартапа.

Сегодня в России и за рубежом проводятся десятки подобных конкурсов для начинающих предпринимателей, однако существенным преимуществом «Криптонит Startup Challenge», организуемого инвестиционной компанией «Криптонит», является участие в нем представительного жюри. Так, в конкурсе 2019 г. в его состав входили главы крупнейших корпораций. В сезоне 2020 г. участие в отборе и оценке проектов на протяжении всего конкурса примут генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и главный ментор конкурса, глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников.

Прием заявок открыт с 11 февраля и продлится до 15 марта 2020 г. Финал состоится в июне.