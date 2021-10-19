Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft

Softline объявил ценовой коридор для предстоящего размещения акций на Лондонской фондовой бирже. Вся компания оценивается в $1,49—1,93 млрд. От IPO компания хочет выручить $400 млн. Также стали известны многие секреты бизнеса Softline, например, половина оборота компании приходится на Microsoft.

Softline приближается к IPO

Дистрибьютор ПО и ИТ-интегратор Softline, планирующий проведение первичного размещения акций (IPO) на Лондонской (LSE) и Московской фондовой биржах, сообщил ценовой коридор предстоящего размещения. В ходе размещения будут продавать глобальные депозитарные расписки (GDR), выпущенные на акции компании, по цене от $7,5 до $10,5 за одну GDR.

Соответственно, капитализация всего Softline будет оцениваться в диапазоне $1,49—1,93 млрд. Окончательная цена будет определена 27 октября 2021 г. В ходе размещения будут продаваться GDR как на вновь выпущенные акции Softline, так и на акции, принадлежащие существующим акционерам: структурам Игоря Боровикова, а также фондам Da Vinchi Capital и Zubr Capital.

Проспект размещения опубликован на сайте Британского финансового регулятора (FCA). Размещение будет проводить головная структура группы — кипрская Softline Holding (ранее называлась Axion Holdings Cyprus). Организаторами размещения станут Credit Suiise, J.P.Morgan, «ВТБ капитал», Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Структура собственности Softline

Компания Softline была основана в 1993 г. Игорем Боровиковым. Сейчас он является контролирующим акционером с долей в 78,8% акций (владеет через зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор Softline Group). Группа фондов Di Vinchi, ставшая акционером в 2016 г., сейчас владеет 11,4%. Данный пакет распределен между фондами Da Vinchi Private Equity Fund II и инвестиционным партнерством Da Vinchi Pre IPO Fund и Da Vinchi Capital Group.

Softline готовится к IPO

Еще 5,4% акций совсем недавно, в сентябре 2021 г. были приобретены сооснователем группы МДМ Сергеем Поповым через зарегистрированный на острове Джерси офшор Broadreach. Данный пакет был приобретен у существующих акционеров Softline: структур Боровикова, фондов Da Vinchi Capital и Zubr Capital.

Белорусский фонд Zubr Capital стал партнером Softline в 2017 г. Тогда группа фондов получила долю размером 33% в структуре Lagembor Holdings, через которую Softline владеет рядом своих «дочек» — ActiveHost, Sofline Bel и Axoftbel. В 2021 г. Softline выкупила эту долю за $2,7 млн и 3,3% своих акций.

Аффилированные лица Softline

Игорь Боровиков является председателем совета директоров Softline. В совет директоров в качестве независимого директора входит основатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Другим независимым директором является гендиректор консалтинговой компании Sapiens Advisors Марк Кашер (Marc Kasher).

На опционную программу для топ-менеджмента Softline выделено 9% акций. В том числе гендиректор группы Сергей Черноволенко имеет опцион на выкуп 5% акций.

Боровиков и еще один топ-менеджер Softline, Игорь Сергиенко владеют рядом дружественных для группы Softline российских компаний: «Софтлайн проекты», «ОФД Софтлайн», «Инфосекьюрити» и «Инфосекьюрити сервис». Softline имеет опционы на приобретение данных компаний по номинальной стоимости. Также Softline имеет право на получение экономического интереса от их деятельности.

Рынки, на которых работает Softline

Деятельность Softline сконцентрирована на трех направлениях: поставка ПО и облаков (лицензии на ПО — традиционные и по подписке, а также облачные сервисы, включая собственный сервис Cloud master), оборудования (для рабочих мест, дата-центров и сетевой инфраструктуры), сервисы (кибербезопасность, управление ИТ-инфраструктурой, цифровые решения, управление портфелем ПО и т. д.).

Какие инновации изменят облик российских городов Инновации и стартапы

Исторически компания Softline начинала свою работу в России, но затем занялась глобальной экспансией. Сейчас компания представлена в 50 странах, относящихся к развивающимся рынкам из регионов Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а также Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и остальной Евразии (rest Eurasia). Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Softline также активно занимается слияниями и поглощениями (M&A) — на это и будут направлены средства, вырученные от IPO.

Объем ИТ-рынка в развивающихся странах, в которых работает Softline, в 2020 г. составил $352 млрд. К 2024 г., по прогнозам AMR International, он достигнет $490 млрд. В том числе в сфере ПО и облаков объем рынка увеличится за данный период с $116 млрд до $213 млрд, в сфере оборудования — с $143 млрд до $165 млрд, в области сервисов — с $93 млрд до $112 млрд. Основными рынками в этой сфере являются Индия, Малайзия, Вьетнам и Бразилия. Объем российского ИТ-рынка, на котором работает Softline, в 2021 г. составил $21 млрд.

Зависимость Softline от Microsoft

У Softline в ее регионах присутствия есть 150 тыс. корпоративных клиентов. Компания сотрудничает с 6 тыс. вендоров. При этом 59% оборота компании в 2020 г. принесли отношения с 10 крупнейшими вендорами. В том числе на Microsoft (глобально) пришлось 48%. В России Microsoft обеспечил Softline 27% оборота, в Латинской Америке — 95%. Глобально у Microsoft на партнеров приходится 85% продаж, на развивающихся рынках — 95%. При этом число партнеров Microsoft сокращается: если в 2011 г. их было 640 тыс., то в 2020 г. их осталось 300 тыс.

В Softline работает 6 тыс. сотрудников. Из них 2,6 тыс. занимаются продажами и маркетингом, 1,9 тыс. — это сервисные специалисты (ИТ, инженеры, разработчики), 1,3 тыс – это сотрудники бэк-офиса.

Финансовые показатели работы Softline

В 2021 финансовом году (закончился 31 марта 2021 г.) выручка Softline составила $1,516 млрд, увеличившись за год на 11,5%. Валовая прибыль составила $221,7 млн (рост за год — 2%), операционная прибыль — $25 млн (снизилась за год на 15%), прибыль до уплаты налогов — $14 млн (рост за год на 7%). Чистый убыток компании составил $2,19 млн против чистой прибыли в 2020 финансовом году на сумму $9,5 млн.

Оборот Softline в 2020 г. составил $1,78 млрд, увеличившись за год на 11%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) достиг $52 млн, увеличившись за год на 13%.

В обороте компании большая часть (85,45%) приходится на ПО и облака. На оборудование приходится 11,2%, на сервисы — 4,3%. В валовой выручке на ПО и облака приходится 60,8%, на оборудование — 13,6%, на сервисы — 25,6%. На Россию приходится 60% от оборота и 67% от валовой прибыли. Также показатель EBITDA от российского бизнеса составляет 102% от общего показателя EBITDA. Это связано с убытками, которые Softline получает от своей штаб-квартиры и от маркрорегиона EMEA.