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Джерси коронное владение Британской короны

Джерси - коронное владение Британской короны


17.12.2024 Serverspace: облака в США и Нидерландах оказались самыми популярными среди российских компаний 1
23.07.2024 «Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег 1
19.12.2023 Школьный админ отомстил за увольнение, оставив школу без телефона и поудаляв важные профили персонала и учеников 1
12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников 1
14.03.2022 Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
07.04.2020 США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти 1
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS 1
26.06.2013 Скоро для диагностики достаточно будет капли крови 1
20.06.2013 Ученые нашли способ убить туберкулез 1
16.01.2013 Российское ПО будет следить за школьными автобусами в США 1
14.11.2012 Планшетники для зрения полезнее, чем книги 1
26.01.2012 EPAM раскрыл зарплаты и бонусы своих топ-менеджеров. ЦИФРЫ 1
22.09.2011 Японская Rakuten купила британского онлайн-ритейлера Play.com за $39,2 млн 1
13.01.2011 Sony закрывает завод по выпуску компакт-дисков 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 1
24.07.2009 Незаконная трансплантология: массовые аресты в США 1
21.03.2008 Машины для голосования Sequoia подвергаются испытаниям 1
27.11.2007 В Нью-Джерси защитят пользователей сайтов знакомств 1
04.10.2007 Охота за сексуальными преступниками на Facebook продолжается 1
06.03.2007 Atlantic health использует решения EMC для защиты информации 1
20.12.2006 Сисадмина из Нью-Джерси обвиняют в установке логической бомбы для защиты от увольнения 1
13.06.2006 Сисадмин банка уничтожил данные из-за маленькой премии 1
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста 1
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста 1
07.06.2005 Rambler выходит на IPO 1
28.01.2003 Verizon представил безлимитные тарифные планы местной и междугородной проводной связи 1
13.11.2002 США жаждут выдачи хакера "всех времен и народов" 1
26.08.2002 Американский провайдер будет противодействовать инициативам RIAA по "легальному взлому" P2P-сетей и компьютеров 1
20.03.2002 Новые возможности международного роуминга в сети "МегаФон" 1
11.03.2002 Порноделец заработал на доверчивости Минобороны США 1
31.10.2001 Власти Нью-Джерси удалили из интернета некоторую информацию о своем штате по соображениям безопасности 1
18.09.2001 Глава интернет-компании спас Белый Дом 1
17.07.2001 Motorola разработала технологию передачи видеопотоков и изображений по сети TETRA 1
06.06.2000 Портал Toysrus.com увеличит в 2 раза число своих работников 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Джерси и организации, системы, технологии, персоны:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 51 2
МегаФон 8805 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Softline - Софтлайн 2811 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
АФК Система ПАО 1797 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
Softline Holding - Noventiq 59 2
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ростелеком 9701 1
МегаФон - Мобиком 225 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Dell EMC 5027 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Google LLC 11775 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Sony 6544 1
ИКС 318 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Lenovo Motorola 3501 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Xerox 1139 1
Цифра ГК 2426 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 4
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром ПАО 1342 1
Альфа-Банк 1769 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Групп 696 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Sequoia Capital 111 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Лента - Утконос 177 1
Sapiens Advisors 1 1
Russia Partners - Раша Партнерс 26 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Boeing 1009 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Barclays 120 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
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