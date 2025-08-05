Мощный форвард для «Яндекса»: Александр Овечкин подписал 3-летний контракт с ИT-компанией

В сезон 2025/2026 Александр Овечкин вступает вместе с «Яндексом» — звезда мирового хоккея становится амбассадором сервисов компании в рамках трехлетнего сотрудничества. Рекордсмен НХЛ, превзошедший достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, теперь будет рассказывать о новых продуктах и сервисах «Яндекса», среди которых проекты «Кинопоиска», «Яндекс Go», «Яндекс Еды», «Яндекс Маркета», «Яндекс Про», «Яндекс Пэй» и умных устройств с Алисой. Он продолжит обновлять рекорды и помогать партнерам показывать свою лучшую игру, а сервисы «Яндекса» станут для легенды мирового спорта новым каналом для общения с многомиллионной аудиторией, которая поддерживает его в России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» всегда создавал сервисы, которые понимают интересы пользователей, помогают достигать своих целей в жизни, меняют привычную среду и индустрию. Точно так же Александр Овечкин изменил индустрию спорта, став бессменным лидером и ориентиром для нескольких поколений, при этом оставаясь простым и близким для российских болельщиков. Теперь Ови будет представлять сервисы «Яндекса», принимать участие в специальных проектах, мероприятиях и рекламных кампаниях, а позже — расскажет свою историю в кино по своей биографии.

«Кинопоиск» получил права на показ на территории России и Беларуси документального сериала об Александре Овечкине, который уже снимается в Северной Америке. Также «Плюс Студия» приобрела права на создание своего фильма или сериала, основанного на биографии звезды сборной России, легенды московского «Динамо» и «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин, звезда хоккея и амбассадор «Яндекса»: «В прошлом сезоне, выходя на лед в Канаде и США, я понимал, сколько людей болеет за меня в России, я даже через океан чувствовал их поддержку, в том числе от «Яндекса» и его пользователей, вместе с которыми мы в погоне за рекордом, скорее, старались не забывать о том, что спорт должен вдохновлять, заряжать энергией и объединять. Когда сезон закончился, мы обсудили, что еще можем сделать вместе, и в итоге придумали много интересного, о чем расскажем в ближайшие годы».

В сезоне 2024-2025 Александр Овечкин побил рекорд в Национальной Хоккейной Лиге, который держался с 1999 г. и считался недосягаемым. Забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он опередил канадца Уэйна Гретцки и вписал свое имя в историю. На следующий день после установления снайперского рекорда количество поисковых запросов пользователей «Яндекса» об Овечкине достигло нового пика в 1,5 млн. Точный месяц, в котором будет побит рекорд, нейросеть «Алиса» от «Яндекса» предсказала еще в январе 2025 г.

В ожидании исторического гола сразу несколько сервисов «Яндекса» поддержали спортсмена. «Яндекс Маркет» запустил проект, который позволил каждому болельщику почувствовать себя частью грядущего рекорда и написать хоккеисту слова поддержки. В рамках инициативы всего за неделю со всей России было собрано более 36 тыс. пожеланий спортсмену. Также «Яндекс Маркет» воссоздал джерси родного для Овечкина клуба «Динамо» Москва, который выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2012-2013. В коллекцию вошли ретро-свитера в нескольких цветах для взрослых и детей, а 30% от их продаж направлены на благотворительность в детские спортивные программы через сервис Помощь Рядом: «Федерация адаптивного хоккея», «Шаг в жизнь», «Лига мечты» и «Спина бифида».

«Яндекс Еда» подготовила специальную подборку ресторанов, где можно было попробовать любимые блюда хоккеиста, чтобы болельщики могли отметить достижение своего кумира за вкусным столом. «Кинопоиск» к рекорду поздравил всех новорожденных в Москве — родном городе хоккеиста: все дети, появившиеся на свет 6 апреля 2025 г., получили подарочный набор. В «Поиске» появилась пасхалка с измененной поисковой строкой: по запросу, связанному с Овечкиным, появлялся логотип с буквой «Я», который пролетал как шайба в ворота, а в строке загоралось табло с надписью Goal / Great 8.