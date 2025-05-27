Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175312
ИКТ 13653
Организации 10643
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25599
Персоны 75250
География 2843
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

Яндекс Помощь рядом


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Яндекс» за год привлек на благотворительность почти 700 млн рублей 1
18.09.2024 Арт-проект «Яндекса» «Глазами разных» появится в четырех городах России 1
26.06.2024 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год 1
20.05.2024 Пользователи «Яндекса» перевели на благотворительность более 260 миллионов рублей 1
02.04.2024 В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов 1
10.11.2023 На «Яндекс маркете» появились товары от благотворительных фондов и их подопечных 1
25.09.2023 В «Маркет деливери» теперь можно округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов 1
18.09.2023 Более 1 млн пользователей «Яндекса» округляют свои заказы в пользу благотворительных фондов 1
03.07.2023 В «Самокатах Яндекс Go» теперь можно округлять чеки в помощь благотворительным фондам 1
19.06.2023 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2022 год 1
29.05.2023 Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО 1
01.11.2022 В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью 1
27.10.2022 В «Яндекс заправках» появилась возможность округлять чеки в помощь благотворительным фондам 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
26.10.2021 В «Яндексе» назначен директор по устойчивому развитию 1
05.03.2021 «Яндекс» представил прозрачные правила социальной рекламы и запускает программу грантов 1
04.02.2021 «Яндекс» поможет фондам поддержки онкобольных 1
06.10.2020 «Помощь рядом» станет постоянной социальной программой «Яндекса» 1
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года 1
30.04.2020 Яндекс будет возить врачей московских больниц на вызовы и домой 1
29.04.2020 «Яндекс» начал поддерживать НКО в рамках проекта «Помощь рядом» 1
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 1
28.04.2020 «Яндекс» и фонд «Дари еду» доставят продукты нуждающимся 1
20.04.2020 «Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех возрастов 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
26.03.2020 «Яндекс» запускает проект по перевозке врачей, медикаментов и товаров первой необходимости 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Яндекс Помощь рядом и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7713 25
ESG - Enterprise Strategy Group 244 2
Ростелеком 9913 1
МегаФон 9269 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 308 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 47 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 883 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
VK - Mail.ru Group 3483 1
МФ технологии - МФТ 36 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
ДНК-технология 3 1
Генериум 13 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
Подарок ангелу 3 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 3
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 10 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Семейный доктор 7 1
Uber 333 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 156 1
Транснефть 308 1
Связной ГК 1374 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
ОРБИ 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Теплица социальных технологий 5 1
Фонд борьбы с лейкемией 2 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Яндекс.Доставка 81 1
Обнажённые сердца - фонд 5 1
Спина Бифида 2 1
Севкабель Порт 7 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Дари Еду - Благотворительный проект 3 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13007 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4895 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3348 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1826 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1865 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2966 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2457 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4609 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7818 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7507 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2970 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3186 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1595 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1090 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 698 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 75 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7662 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5315 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5700 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 95 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 464 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5339 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3489 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14026 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 618 17
Яндекс.Лавка 247 10
Яндекс.Маркет 1018 6
VK - Яндекс.Дзен 203 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 256 3
DonorSearch 2 2
Google Android 14268 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 508 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 2
Stafory - робот Вера 340 2
Яндекс.Радар 29 2
Яндекс.Заправки 30 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 538 2
Яндекс.Практикум 62 2
Яндекс.Учебник 52 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 87 2
Яндекс.Плюс 203 1
Яндекс.Шеф 11 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 310 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Яндекс.Студия 6 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 851 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 58 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 77 1
C/C++ - Язык программирования 788 1
Yandex Database - YDB 28 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 179 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 439 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Лицей 27 1
Волож Аркадий 254 3
Худавердян Тигран 91 3
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Иванов Дмитрий 92 2
Никитушкина Ольга 2 2
Шаров Илья 4 2
Дмитриев Кирилл 111 1
Починок Наталья 2 1
Сафиуллин Ильдар 2 1
Шадаев Максут 1044 1
Кисляков Евгений 93 1
Кириенко Владимир 141 1
Егорова Наталья 9 1
Калинин Александр 165 1
Балаев Александр 6 1
Добродеев Борис 95 1
Вермишян Геворк 63 1
Ананьев Алексей 110 1
Иванов Алексей 143 1
Бадалов Андрей 65 1
Копейкин Алексей 16 1
Калинин Алексей 68 1
Слышкин Василий 129 1
Давыдович Евгений 28 1
Мишустин Михаил 695 1
Рымар Максим 50 1
Овчаренко Юрий 37 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Кириенко Сергей 149 1
Ким Дмитрий 63 1
Яцеленко Николай 25 1
Войнов Юрий 4 1
Шатунов Игорь 1 1
Фролов Денис 56 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Заренин Андрей 47 1
Гольденберг Леонид 61 1
Шойтов Александр 78 1
Лачков Евгений 38 1
Клочков Дмитрий 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 12
Россия - РФ - Российская федерация 148874 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3085 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4063 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7724 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2041 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2309 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2812 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 2
Россия - СФО - Новосибирск 4430 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1546 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1523 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 866 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1169 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 740 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 100 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 253 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 284 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 336 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 221 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 130 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 256 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 238 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 100 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2517 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3012 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 204 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 484 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 292 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 913 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 11
НКО - Некоммерческая организация 517 10
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 433 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9060 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 700 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1265 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 3
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 287 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4130 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4033 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5322 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2680 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 321 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1645 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 184 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11126 2
Образование в России 2300 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3551 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9065 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 401 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 8 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5242 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153