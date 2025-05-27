Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс Помощь рядом
УПОМИНАНИЯ
Яндекс Помощь рядом и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 254 3
|Худавердян Тигран 91 3
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Иванов Дмитрий 92 2
|Никитушкина Ольга 2 2
|Шаров Илья 4 2
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Починок Наталья 2 1
|Сафиуллин Ильдар 2 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Егорова Наталья 9 1
|Калинин Александр 165 1
|Балаев Александр 6 1
|Добродеев Борис 95 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Иванов Алексей 143 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Калинин Алексей 68 1
|Слышкин Василий 129 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Мишустин Михаил 695 1
|Рымар Максим 50 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Ким Дмитрий 63 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Войнов Юрий 4 1
|Шатунов Игорь 1 1
|Фролов Денис 56 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Заренин Андрей 47 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Шойтов Александр 78 1
|Лачков Евгений 38 1
|Клочков Дмитрий 7 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 2
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.