«Яндекс» начал поддерживать НКО в рамках проекта «Помощь рядом»

«Яндекс» начал поддерживать некоммерческие организации в рамках проекта «Помощь рядом». Компания организует бесплатные перевозки сотрудников НКО, волонтеров, врачей, пациентов. Помощь адресована организациям, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и других людей с ослабленным иммунитетом — всех, кто особенно уязвим во время пандемии. Фонд «Друзья», выступая партнером направления, осуществляет обработку и верификацию заявок и координирует работу с некоммерческими организациями.

К проекту уже подключились 15 НКО. Например, фонд профилактики рака курирует поездки на работу и домой 130 онкологов, работающих в 10 больницах Москвы и Петербурга. Вместе с фондом «Вера» «Яндекс» возит 360 сотрудников 10 московских хосписов. Совместно с проектом DonorSearch «Яндекс» уже развез более 2 тыс. доноров в 53 городах России. Сотрудники фондов «Антон тут рядом», «Перспективы» и «Новые перспективы» посещают жителей петербургских ПНИ, которые на время пандемии переехали на площадки сопровождаемого проживания фондов для безопасности их здоровья. Благодаря проекту «Помощь рядом» сотрудники смогут бесплатно ездить на такси до подопечных.

«Онкологические пациенты находятся в группе риска — для них заражение часто сопровождается осложнениями. Поэтому задача онколога сейчас — продолжить лечение пациентов в штатном режиме и сделать все возможное, чтобы не стать переносчиком заболевания. Делать это нужно не только с помощью средств индивидуальной защиты, но и исключая посещение людных мест. В том числе и общественного транспорта», — сказал исполнительный директор фонда профилактики рака «Не напрасно» Илья Фоминцев.

«Для тяжелобольных пациентов коронавирус особенно опасен. Поэтому важно оградить сотрудников хосписов от возможного контакта с переносчиками вируса в общественном транспорте: автобусах, метро, электричках. Кроме того, нам хотелось снять с плеч медиков все заботы о логистике — чтобы после многочасовой смены они могли просто выдохнуть и быстро добраться до дома, не задумываясь о трафике, проверках или расписаниях. Ведь во время пандемии все врачи и медсестры работают на максимуме своих возможностей — в том числе и сотрудники хосписов. Наша забота и поддержка им сейчас важны как никогда», — сказала Анна Скоробогатова, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Кроме этого, к проекту подключились благотворительные организации «Ночлежка», «Справедливая помощь доктора Лизы», «Дариеду», «Дедморозим», «Жизненный путь», «Долго и счастливо», «Гилель», «Артист» и «Закят».

Такси избавляет от необходимости использовать общественный транспорт — а значит, помогает защитить от инфекции пациентов и подопечных. Яндекс выделит более 25 тыс. бесплатных поездок подключившимся некоммерческим организациям на ближайший месяц. Другие НКО, которые оказались в тяжелой ситуации из-за распространения эпидемии, также могут получить помощь. Заявки принимаются на сайте проекта «Помощь рядом».

«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». Проект был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки врачей и волонтеров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.