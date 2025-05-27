«Яндекс» за год привлек на благотворительность почти 700 млн рублей

«Яндекс» выпустил отчет о результатах работы благотворительного фонда «Помощь рядом» в 2024 г. Фонду удалось привлечь на поддержку некоммерческих организаций рекордную сумму — почти 700 млн руб. Основную часть средств помогли собрать пользователи, которые подключили округление в сервисах компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Главное за 2024 г.

Благодаря пользователям сервисов «Яндекса» «Помощь рядом» привлекла на нужды НКО 507 млн руб. — это существенно больше, чем годом ранее (рост на 78,52%). Из них 434 млн руб. собрано с помощью округления, а оставшаяся сумма — прямые пожертвования пользователей через сайт фонда и другие поступления. Еще 192 млн руб. добавил «Яндекс». Общая сумма, собранная и направленная на поддержку НКО, составила 699 млн рублей.

Число пользователей, которые подключили округление, достигло 1 327 624 (рост на 23,54%). Средняя сумма округления составила 10,56 руб. (рост на 26,62%). Округление теперь доступно в восьми сервисах — к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке», «Маркету», «Заправкам», «Самокатам» и «Деливери» присоединилась «Доставка». В самый щедрый день — 28 декабря 2024 г. — округления пользователей принесли 1,83 млн руб. А рекордсменом по сумме личных округлений стал пользователь из Санкт-Петербурга: за год он округлил на 224 тыс. руб.

«Помощь рядом» запустила платформу пожертвований для тех, кто хочет помогать конкретным фондам напрямую. Сейчас к ней подключены 105 НКО по данным на 31 декабря 2024 г..

Подопечные 191 благотворительной организации в 2024 г. совершили 520 тыс. поездок (рост на 15,56%) на такси в рамках программы «Поездки для НКО».

402 некоммерческие организации (рост на 16,18%) получили грант на размещение социальной рекламы в рекламной сети «Яндекса». Всего НКО запустили 6300 рекламных кампаний, а пользователи кликнули по объявлениям более 32 млн раз.

375 НКО (рост на 13,33%) бесплатно воспользовались сервисами для решения рабочих задач от Yandex Cloud и «Яндекс 360».

Более 40 благотворительных организаций присоединились к программе «Витрина для НКО». Продажи на «Яндекс Маркете» принесли фондам 3,48 млн руб. Самым популярным товаром стал эспандер от АНО «Донор-Серч» — пользователи сервиса купили его 125 раз.

На конец 2024 г. у «Помощи рядом» было 676 верифицированных фондов-партнеров. Среди них есть как крупные федеральные, так и местные НКО из разных уголков страны: от Амурской области до Калининграда. Одни фонды поддерживают людей с редкими заболеваниями, другие развивают проекты по сохранению окружающей среды и защите животных. Всего направлений помощи больше 20.

«Мы ценим каждый рубль, полученный от округления в сервисах «Яндекса». Эти средства позволяют “Помощи рядом” поддерживать НКО и избавлять их от повседневных забот. Так фонды могут сосредоточиться на главном — помощи подопечным. Например, мы увеличили бюджет программы “Товары для НКО” до 240 млн руб., чтобы еще больше фондов могли закупить товары первой необходимости. Кроме прямой помощи НКО мы стараемся привлекать внимание к проблемам, с которыми сталкиваются их подопечные. Мы второй раз запустили арт-проект “Глазами разных” в поддержку людей с особенностями здоровья. Надеемся, что наши технологии помогут и дальше соединять тех, кто хочет помочь и тех, кому нужна помощь», — сказала исполнительный директор фонда «Помощь рядом» Ксения Воронина.